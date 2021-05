SENS Stock: Si vous faites le calcul, Senseonics n’a aucun sens

Bien que personne ne sache avec certitude ce qu’impliquent les récents grondements dans les principaux indices, en regardant la situation dans son ensemble, le rallye post-roman-coronavirus a été l’un des plus remarquables de l’histoire. Naturellement, la tendance haussière s’est étendue aux investissements de croissance potentielle à haute rentabilité comme Senseonics (NYSEAMERICAIN:SENS). En tant que pièce de théâtre sur la science, Senseonics est génial. En tant que booster de portefeuille, l’action SENS pourrait être un désastre.

La seule chose qui pourrait changer la dernière phrase est si vous manquiez de la firme de technologie médicale. Pour être clair, je ne vous recommande pas de vendre des actions Senseonics, car cela entraîne un autre niveau de variabilité et de risque. Cependant, je vous demande d’envisager – comme une idée, pas comme un conseil – de vendre l’action SENS. Peut-être pas tout, mais retirez certains bénéfices de la table tant que vous le pouvez encore.

Avant que je ne sois inondé de courriers haineux, voyons pourquoi l’idée de vider les actions SENS suscite une colère intense. Fondamentalement, je peux comprendre l’argument selon lequel Sensenoics change la donne pour les patients diabétiques. Dans l’ancien paradigme, les patients devaient subir des piqûres de doigts fréquentes et souvent douloureuses pour surveiller leur taux de sucre dans le sang. D’autre part, Senseonics offre la liberté grâce à son système de surveillance continue du glucose (CGM) à long terme.

Vous pouvez lire la documentation vous-même, mais pour fournir un résumé très rapide, les professionnels de la santé insèrent un capteur sous la peau du patient. Cela permet une surveillance fréquente et précise de la glycémie pendant 90 jours (via le système CGM Eversense 90 jours), supprimant complètement les piqûres au doigt.

De plus, comme notre propre Mark Hake l’a prédit récemment, «Ma thèse est que l’action SENS se rétablira une fois que la FDA permettra à Senseonics de commencer à vendre son appareil aux États-Unis». DexCom (NASDAQ:DXCM).

C’est possible. Est-ce probable? Le marché n’est pas d’accord.

L’action SENS est une transaction à haut risque et à faible probabilité

Vous vous souviendrez peut-être qu’il y a environ une semaine, l’un des plus gros titres était que les débris d’une fusée chinoise pouvaient atterrir quelque part sur des parties peuplées de la terre. Pire encore, les experts ne savaient exactement où les débris se poseraient que des heures avant l’impact.

Au milieu de la cacophonie, j’ai apprécié la voix de la raison d’un scientifique. Le monde est composé à environ 70% d’eau, de sorte que les chances que les débris atterrissent sur les gens sont minimes. En d’autres termes, vous avez de plus gros problèmes à régler. Et cet expert avait raison.

Bien sûr, les débris tuant des gens ont fait la une des journaux. Après tout, si ça saigne, ça mène. Mais parfois, vous devez repousser le sensationnalisme et simplement exécuter les chiffres. C’est vraiment la thèse du stock SENS qui compte.

Par exemple, le géant de l’équipement médical Laboratoires Abbott (NYSE:ABT) a un CGM appelé FreeStyle Libre. Je ne sais pas si ce CGM est meilleur que le CGM de Senseonics. Mais tu sais quoi? Cela n’a pas d’importance. Le marché veut des actions ABT, pas SENS.

Regardez la variance des actions disponibles sur l’écart acheteur-vendeur d’Abbott. Au moment de la rédaction de cet article, 10% plus d’actions sont disponibles à l’offre de 118,53 $ par rapport à la demande de 118,51 $. En termes simples, il existe plus d’acheteurs que de vendeurs, ce qui suggère (mais ne garantit pas) que l’ABT augmentera.

Mon collègue InvestorPlace a mentionné DexCom. Ici, la situation est bien plus grave, avec près de 38% d’actions en plus disponibles à une offre de 334,41 $ par rapport à une demande de 334,78 $. Cela implique à nouveau que DXCM se déplacera plus haut.

Malheureusement, Senseonics est une histoire complètement différente. Dans ce cas, près de 36% d’actions en plus sont disponibles à une demande de 1,91 $ par rapport à une offre de 1,90 $. Autrement dit, c’est le contraire du marché immobilier actuel: beaucoup plus de gens veulent vendre que vouloir acheter.

Les mathématiques, pas les sensations

Naturellement, la réaction gutturale à ce qui précède est que les personnes qui vendent des actions SENS sont des idiots. De plus, je suis un idiot. Néanmoins, mon idiotie n’a aucune incidence sur la dynamique du marché libre.

En fait, je pourrais écrire l’argument haussier (ou baissier) le plus magnifiquement conçu pour l’action SENS. Mes amis, cela ne changera pas le large écart entre les actions offertes sur l’écart acheteur-vendeur. Certainement, cela ne changera pas un écart comme celui-ci.

Mais c’est une leçon sur les stratégies d’investissement appropriées, si vous voulez l’entendre. Idiots ou pas, le marché est en train de vider les actions SENS – et ils veulent en vider un peu plus! Si vous pensez que c’est un cas haussier pour Senseonics, vous prenez un risque énorme. Pour moi, je reste à l’écart avec une perche de 10 pieds.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.