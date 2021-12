Sens stratégique de la visite de Poutine en Inde pour le 21e sommet bilatéral

L’Inde et la Russie sont prises dans le paradoxe de s’être liées d’amitié avec l’ennemi juré l’une de l’autre tout en restant des amis proches. (Source de la photo : AP)

Par Rajan Kumar,

En temps normal, la visite du président Vladimir Poutine à New Delhi serait passée inaperçue comme un sommet bilatéral de routine avec la rhétorique habituelle de bien-être de deux partenaires historiques s’efforçant de diversifier leurs relations d’une relation étroite basée sur la défense à une relation axée sur le commerce et investissement. Mais deux évolutions géopolitiques en particulier ont changé la dynamique et rétabli la Russie en tant qu’acteur crucial dans la politique sous-continentale de l’Asie du Sud. Premièrement, le conflit mortel et une impasse militaire prolongée à la frontière du Ladakh entre la Chine et l’Inde, et deuxièmement, le retrait soudain des forces de l’OTAN d’Afghanistan. Ces développements ont quelque peu renforcé la vitalité de la Russie dans le voisinage de l’Inde.

Cela peut sembler paradoxal, mais les escarmouches militaires de l’Inde avec la Chine l’ont rapprochée à la fois de la Russie et des États-Unis. La diplomatie endormie est devenue beaucoup plus active, tenant Moscou informé et quelque peu engagé dans le processus. Les ministres indiens de la Défense et des Affaires étrangères se sont rendus à Moscou pour souligner la perspective indienne du conflit et, ce faisant, ont également assuré un approvisionnement sans entrave de produits de défense en provenance de Russie. À son crédit, et comme prévu par New Delhi, Moscou est resté neutre et conciliant pendant tout le conflit. Il considérait le conflit comme une question bilatérale entre les deux pays à résoudre bilatéralement sans intervention extérieure. New Delhi a également fait preuve de maturité et a participé à tous les forums multilatéraux comme les BRICS, l’OCS ou encore le RIC. Ces forums n’ont jamais soulevé la question du conflit frontalier indo-chinois. Pourtant, les deux parties subissaient des pressions indirectes pour éviter une escalade du conflit.

Bien que le conflit entre l’Inde et la Chine ait accéléré l’officialisation du Dialogue quadrilatéral de sécurité (Quadrilateral Security Dialogue), New Delhi semble avoir convaincu Moscou que ses liens avec Washington ne sont pas opposés à la Russie et que l’Inde continuerait à mener une politique étrangère indépendante. En d’autres termes, il ne forgerait pas d’alliance militaire avec les États-Unis. L’envoyé de la Russie à l’ONU, Dmitri Polyanskiy, tout en remettant en question le motif du Quad, a réitéré dans une interview la ligne officielle indienne selon laquelle l’Inde est un grand pays avec une politique étrangère diversifiée et qu’elle ne forgera d’alliance avec aucun pôle (les États-Unis) . Il a rejeté la spéculation sur les ruptures émergentes dans les relations indo-russes. Il a en outre suggéré que la visite de Poutine fournirait une autre occasion de dissiper les doutes et de renforcer les relations entre les deux États.

La Russie est à la tête de l’architecture de sécurité en Eurasie et son influence s’étend désormais à l’Afghanistan. Moscou cherche à combler le vide sécuritaire créé par le retrait des forces américaines. Son objectif principal est d’assurer la stabilité en Afghanistan et d’empêcher qu’il ne devienne la plaque tournante des activités terroristes. Il n’est pas pressé de reconnaître le gouvernement des talibans, ni n’a l’intention de s’impliquer dans des conflits de factions en Afghanistan. Au lieu de cela, il se présente comme un médiateur entre les factions belligérantes en Afghanistan et entre les talibans et la communauté internationale. Sa présence dominante en Asie centrale et son influence stratégique sur la Chine et l’Iran en font un acteur crédible dans les affaires de l’Afghanistan. L’ambassade de Russie a continué à opérer à Kaboul alors que d’autres sortaient dans le chaos et la confusion.

Après la prise de contrôle des talibans, la Russie a organisé une réunion de la «troïka élargie» à Moscou le 19 octobre, à laquelle ont participé la Chine et le Pakistan. Les États-Unis n’ont pas participé à Moscou mais ont rejoint la prochaine réunion à Islamabad le 11 novembre. Ce format de «troïka» semble beaucoup plus crédible que le cycle de négociations de Doha mené par les États-Unis plus tôt. Washington essaie toujours de prendre la route d’Islamabad, mais sans le soutien d’autres puissances régionales sur lesquelles Moscou a une plus grande influence, une négociation a peu de chances de réussir. Moscou a commencé à avoir une opinion favorable des talibans et a exhorté la communauté internationale à fournir une aide humanitaire et économique d’urgence à l’Afghanistan. La Russie pourrait retirer les talibans de la liste des organisations extrémistes dans les prochains mois.

Du point de vue de Moscou, l’instabilité prolongée en Afghanistan est dangereuse pour la sécurité de l’Asie centrale, dont deux sont membres de l’Organisation du traité de sécurité collective. Moscou s’attendait à ce que les talibans stabilisent la situation en Afghanistan, mais les récents attentats terroristes semblent avoir remis en question la capacité du gouvernement en place. Il est préoccupé par la résurgence de l’État islamique, d’Al-Qaïda et d’autres organisations terroristes dans la région. Ces organisations ont des sympathisants et des réseaux dormants dans les États d’Asie centrale et du Caucase. Moscou s’inquiète également du fait que le gouvernement taliban n’ait manifesté aucune volonté de former un gouvernement inclusif en partageant les pouvoirs avec les Tadjiks, les Ouzbeks, les Hazaras et d’autres communautés minoritaires. Il s’agit à Islamabad de faire pression sur les talibans pour former un gouvernement représentatif, mais étant donné une longue histoire de rivalité entre le réseau Haqqani et les combattants tadjiks, toute coalition durable semble un rêve lointain. Il devient évident que même Islamabad a ses limites dans le contrôle des événements en Afghanistan. La Russie aurait besoin de la coopération d’autres puissances régionales. L’Inde et l’Iran deviennent des acteurs indispensables dans le jeu de la Russie consistant à équilibrer le Pakistan et à modérer l’influence des talibans sur les Tadjiks, les Ouzbeks et les Hazaras.

New Delhi et Moscou ont des vues similaires sur la formation d’un gouvernement représentatif à Kaboul, la lutte contre les activités terroristes, la prévention de la radicalisation, la crise des réfugiés et la lutte contre le trafic de drogue. Deux pays peuvent travailler ensemble pour fournir une aide humanitaire au peuple afghan déchiré par la guerre. Le peuple afghan attend beaucoup de New Delhi, et cela ne devrait pas laisser la bonne volonté se dissiper.

La préoccupation la plus importante de Moscou est le renforcement des liens de sécurité et de défense de l’Inde avec les États-Unis. Dans le même temps, New Delhi redoute la perspective d’une alliance quasi-militaire entre Moscou et Pékin dans un avenir proche. Les deux parties souhaitent que l’autre maintienne le statu quo et poursuive une politique étrangère indépendante.

L’Inde et la Russie sont prises dans le paradoxe de s’être liées d’amitié avec l’ennemi juré l’une de l’autre tout en restant des amis proches. Il faut une diplomatie habile pour maintenir des liens aussi compliqués. Certes, les relations de Moscou avec Pékin et celles de New Delhi avec Washington ne s’opposent pas. Mais combien de temps ces États pourront-ils maintenir cet équilibre fragile reste un véritable défi. Il n’est pas irréaliste de supposer que la belligérance de l’administration Biden poussera la Russie à cimenter une quasi-alliance avec la Chine. Une telle alliance donnerait plus de pouvoir à la Chine et polariserait la politique mondiale. Cela accélérerait la perspective de bipolarité et réduirait les chances de multipolarité. Un ordre multipolaire est avantageux pour la Russie et l’Inde, tandis qu’un ordre bipolaire profiterait le plus aux États-Unis et à la Chine.

La visite de Poutine offrira des opportunités d’aplanir les différences et d’améliorer le partenariat à un nouveau niveau. Plusieurs accords de défense sont alignés, et ils discuteraient des moyens de contourner l’ACSTA sur le commerce de la défense. Ils tiendront pour la première fois la réunion au format 2+2 des ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Moscou est susceptible de faire pression pour un accord de libre-échange entre l’Union eurasienne et l’Inde. Il serait dans l’intérêt des deux parties de signer l’accord et de porter la coopération économique à un nouveau niveau. Après la pandémie, ce n’est que la deuxième fois que le président Poutine se rend dans un autre pays pour une réunion bilatérale. Il signifie la priorité que Moscou accorde à l’Inde dans sa politique étrangère.

