Sensation nocturne en dix ans : l’ascension de Kim Carnes

Ses cheveux étaient en or Harlow, comme dans “Les yeux de Bette Davis,” la chanson qui a aidé Kim Carnes devenir une sensation du jour au lendemain en dix ans. La chanson a amassé un total épique de neuf semaines (en deux périodes) au n ° 1 du Hot 100 pour l’auteur-compositeur-interprète né le 20 juillet 1945. Son parent LP Mistaken Identity a perdu sa place. Styx‘s Paradise Theatre pour commencer une course de quatre semaines au sommet du palmarès américain des albums le 27 juin 1981.

Originaire de Los Angeles, Carnes publiait des disques depuis une dizaine d’années, à commencer par Rest On Me en 1971, lorsqu’elle a sorti l’album qui ferait d’elle une célébrité platine aux États-Unis et l’emmènerait dans le monde entier.

Brûlure lente dans les années 70

Elle avait progressivement construit son public tout au long des années 1970, marquant un top 40 des succès contemporains pour adultes en 1975 avec “You’re A Part Of Me”. L’année suivante, son troisième album Sailin’ a été produit par pas moins d’un studio et d’une présence de l’industrie que Jerry Wexler.

Un remake de “Part Of Me” avec Gene Cotton est devenu un hit pop du Top 40 en 1978. Deux ans plus tard, il y a eu l’acclamation substantielle d’un top cinq duo avec Kenny Rogers sur la ballade “Don’t Fall In Love With A Dreamer . ” Sur ses talons, l’album Romance Dance de Carnes lui a offert un single dans le Top 10 des États-Unis avec un remake du Fumée Robinson chanson avec laquelle il avait enregistré les miracles en 1967, “Plus d’amour”.

Si Kim pouvait trouver la bonne recette pour son prochain album, la chance de percer à l’international était vraiment là, surtout avec sa voix typiquement bourrue et ses compétences à la fois en tant qu’auteur-compositeur et interprète. Elle a bien compris.

En mars 1981, sa version de la composition des années 1970 de Jackie DeShannon et Donna Weiss “Les yeux de Bette Davis” a fait le graphique américain et est devenu une sensation nationale et internationale. À partir du 16 mai, il a dominé le Hot 100 pendant neuf semaines étonnantes – cinq premières, puis quatre autres après une interruption brutale mais brève de Stars On 45. La chanson est ensuite devenue un succès mondial, le numéro le plus durable des Kim Carnes. songbook, et serait nommé à la fois Disque de l’année et Chanson de l’année aux Grammys de l’année suivante.

Rien de mal à cela

Mistaken Identity, produit par Val Garay, comprenait un autre single des charts, “Draw Of The Cards”, co-écrit par le duo avec Dave Ellingson et Boll Cuomo. La chanson titre de Carnes conserve sa puissance subtile, tout comme sa version de “When I’m Away From You”, écrite par le rockeur écossais Frankie Miller.

Elle a également montré qu’elle pouvait changer de vitesse, du rock “Break The Rules Tonite (Out Of School)” au morceau de clôture réfléchissant “My Old Pals”. Carnes a continué à sortir de nombreux autres bons albums, y compris le suivi Voyeur et son entrée dans les charts country, View From The House de 1988.

Achetez ou diffusez « Bette Davis Eyes » sur Mistaken Identity.

