« Sensationnel » Joe Root et Dawid Malan organisent une riposte de l’Angleterre contre l’Australie pour rappeler aux hôtes les blessures de l’Inde à Gabba alors que Brad Hogg insiste sur le fait que les touristes n’ont pas encore terminé

Joe Root et Dawid Malan ont redonné espoir à l’Angleterre lors de la troisième journée du premier Ashes Test contre l’Australie.

Avec un troisième guichet invaincu de 159 points, Root et Malan, respectivement 86 et 80, ont ramené les touristes à moins de 58 points de leurs hôtes alors qu’ils ont atteint 220 pour deux à la fin du match.

.

Les deux batteurs anglais ont donné un peu d’espoir aux touristes

Après un total de 147 premières manches lamentables, l’Angleterre a finalement éliminé les Australiens pour 425 points, pour 278 points de retard.

Et leurs chances semblaient de plus en plus sombres après avoir chuté à 61-2 en deuxième manche, avec les ouvreurs Rory Burns et Haseeb Hammed écartés à bon marché.

Avec Root arrivant au pli sur une paire, beaucoup auraient pu craindre la défaite par une manche et par des souches le troisième jour.

Cependant, le capitaine anglais a livré son dernier coup incroyable de 2021, dépassant le record de Michael Vaughan de 1 481 courses en une seule année civile dans le processus, tandis que Malan l’a soutenu.

.

Root a retrouvé sa meilleure forme après un canard dans les premières manches

L’Australie n’avait pas perdu à Gabba depuis 1988 jusqu’au début de cette année, lorsque l’Inde a remporté une victoire époustouflante et a finalement remporté un triomphe improbable dans la série.

Et la légende australienne Brad Hogg insiste sur le fait que sa nation pourrait se souvenir de cette défaite alors que l’Angleterre se fraye un chemin dans le premier test.

« Root était absolument sensationnel aujourd’hui », a déclaré Hogg.

« J’ai dit à Steve Harmison : « Malan est celui qui doit porter le bâton avec Root ».

.

L’Australie sera obligée de battre à nouveau, semble-t-il

« Et ils ont montré aujourd’hui qu’il s’agit d’un partenariat que les Australiens devront rompre, pas seulement maintenant mais tout au long de la série. »

Il a ajouté : « Tout le mérite leur revient, ils ont riposté, ils n’ont perdu que deux guichets.

« S’ils peuvent battre jusqu’à l’heure du thé demain, ou une heure après le thé, alors prenez un bol rapide en Australie – ils peuvent se frayer un chemin dans ce match test.

« Rappelez-vous, l’Australie a perdu contre l’Inde dans ce même lieu, et a perdu cette série, donc il y a quelques blessures qui seront dans le fond de leur esprit. »

Offre de pari du jour

BETFAIR offre à tous les nouveaux clients 60 £ de paris gratuits lorsque vous placez un pari de 10 £ sur le football cette semaine

RÉCLAMEZ L’OFFRE ICI

*Placez un pari de 10 £ sur le football (du 6 au 12 décembre), au min. cotes 1/5 (1,2) – obtenez 60 £ de paris gratuits. Les paris gratuits de 40 £ seront attribués après le règlement du pari qualificatif et le pari gratuit de 20 £ le jour suivant. Seuls les dépôts par carte seront éligibles, Apple Pay n’est pas valable sur cette promotion. Les CGU s’appliquent. 18+ begambleaware.org