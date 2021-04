Sensei Matsuyama: Zen Master – Le Financial Express

Si cette semaine était une indication, nous allons voir beaucoup plus d’Américains dans le temps à venir.

En 2011, un amateur japonais, réticent et trapu, l’a fait monter à l’Augusta National pour le Masters Tournament. Le jeune homme avait décroché un billet pour la plus grande scène sur laquelle il avait jamais joué en remportant le championnat amateur d’Asie-Pacifique – un événement amateur nouvellement créé (à l’époque) soutenu par le comité des maîtres, visant à donner certains des meilleurs jeunes joueurs en Asie une chance de concourir à Augusta. À ce stade, Matsuyama était un inconnu complet, complètement obscurci par le regard brillant de son flamboyant compatriote, Ryo Ishikawa. Ishikawa, un an plus jeune que Matsuyama, était devenu professionnel deux ans plus tôt, avait remporté de nombreux événements professionnels sur le circuit japonais et était un chouchou des médias du pays qui l’ont suivi dans le monde entier. Cette année-là, Matsuyama a tranquillement pris la vedette, remportant les plus grands honneurs amateurs et terminant dans le Top-30. L’histoire des Masters 2011 était cependant plus une perte que du triomphe. Rory McIlroy, 21 ans, à la recherche de son premier championnat majeur de l’année (après des défaites décevantes à l’US Open et au British Open) est entré dans la ronde finale avec une avance de quatre coups apparemment inattaquable. Le jeu de l’Ulsterman s’est effondré au neuf arrière et il a gaspillé la veste verte après être rentré chez lui avec un horrible 80.

Je me demande si le malheur de McIlroy jouait dans l’esprit de Matsuyama lorsqu’il l’a fait remonter la semaine dernière en menant de quatre coups avant le dernier jour du tournoi des maîtres 2021. Maintenant âgé de 28 ans et largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Matsuyama a longtemps devancé Ishikawa dans presque tous les aspects (en plus, peut-être parlant anglais; Ishikawa parle couramment). Mais le grand obstacle – un championnat majeur – rendu encore plus grand que nature par le fait qu’aucun joueur japonais n’avait jamais remporté un championnat majeur, avait évidemment un peu affecté ses nerfs en tombant sur un bogey d’ouverture. «Je me suis senti nerveux dès le début de la journée et jusqu’à la fin», a déclaré Matsuyama après la victoire. Mais il y avait des présages: plus tôt ce mois-ci, la compatriote de Matsuyama, Tsubasa Kajitani, a remporté le championnat national amateur féminin d’Augusta.

Matsuyama a semblé se ressaisir après un départ instable dans le dernier tour et a survécu à une charge fougueuse de Xander Schauffele qui a réussi quatre birdies consécutifs sur le neuf arrière. Avec son avance à deux coups avec trois trous à faire, Matsuyama a obtenu un sursis lorsque Schauffele a frappé sa balle dans l’eau au 16e trou et s’est écrasé sur un triple bogey. La performance la plus impressionnante du tournoi est venue d’une recrue. L’Américain Will Zalatoris, 24 ans, a joué exceptionnellement bien tout au long de la semaine et n’a pas lâché le pied de la pédale jusqu’à la ligne d’arrivée. Deux birdies dans les trois derniers trous de la dernière journée ont amené Zalatoris à un coup de foudre pour entrer en séries éliminatoires avec Matsuyama. Encore plus impressionnant était son comportement – calme et mesuré – dans ce qui était sans aucun doute la plus grande situation de pression dans laquelle le jeune homme ait jamais été. Si cette semaine était une indication, nous allons voir beaucoup plus de l’Américain dans le temps venir.

Il y a quelque chose d’insidieusement peu charitable dans certains des reportages des médias provenant des principaux réseaux de diffusion et en ligne aux États-Unis sur la victoire de Matsuyama. Peut-être que je suis juste sensible, mais là encore, je suis indien, et le monde sait exactement à quel point nous avons la réputation d’être politiquement corrects. Alors, n’hésitez pas à être en désaccord, mais dans mon esprit, toutes ces remarques spontanées sur Matsuyama bénéficiant du manque de grandes galeries au Masters Tournament sont, au mieux, insensibles et au pire, préjugées. Pour être honnête, des commentaires similaires ont été faits l’année dernière en août après qu’un autre vainqueur pour la première fois – Colin Morikawa – ait remporté le championnat de la PGA – le premier événement majeur sans galerie de l’ère Covid. Au lieu de réagir à l’insinuation, Morikawa a tourné l’attention sur la façon dont il avait joué et a indiqué qu’il aurait aimé faire rugir les galeries pour certains des grands coups qu’il avait frappés. Matsuyama qui comprend l’anglais mais préfère parler par l’intermédiaire d’un traducteur ne s’est pas opposé directement à cette suggestion. Au lieu de cela, lorsqu’on lui a demandé s’il se considérait comme le meilleur joueur japonais de tous les temps, Matsuyama a fait une pause, avant de terminer en beauté. «Je ne sais pas si je suis le meilleur mais je suis certainement le premier à remporter un major, donc si c’est la barre, alors… eh bien je l’ai dit.

En parlant de présages, quelles sont les chances que Kajitani et Matsuyama remportent un événement majeur des mois avant que le plus grand spectacle sportif du monde ne se déroule dans leur pays? Je ne connais pas grand-chose aux probabilités, mais en termes d’inspiration et de motivation inhérente à faire quelque chose pour leur pays, les Japonais sont sans égal. Quelle que soit la taille de la galerie que le CIO autorise sur le parcours des Jeux olympiques de Tokyo de 2021, toutes les personnes présentes soutiendront Matsuyama avec une ferveur jamais vue au Japon auparavant. Quel retour à la maison pour un enfant timide qui était une fois et qui n’aimait rien de plus que de voler sous le radar. La giroflée est devenue la rock star. Je ne parierais pas contre lui. Ne vous y trompez pas, Matsuyama vise l’or.

Golfeuse, Meraj Shah écrit également sur le jeu

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.