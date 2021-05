Sensex à 200 000 d’ici 2030 : Raamdeo Agrawal explique comment vous pouvez profiter de cette course de taureaux pluriannuelle

L’objectif de 200 000 pour Sensex dans 10 ans est près de quatre fois les 51 000 niveaux actuels de l’indice. (Photo : REUTERS)

Le rallye actuel de Dalal Street pourrait n’être que le début d’une course de taureaux massive sur plusieurs années, qui pourrait porter le S&P BSE Sensex à 200 000 points au cours des 10 prochaines années, a déclaré Raamdeo Agrawal, président et co-fondateur de Motilal Oswal Financial Services. Le vétéran du marché boursier a ajouté que l’Inde a connu une croissance économique régulière au cours des dernières années et que des indicateurs clés tels que la démocratie, la démographie, la numérisation, les réserves en dollars et un gouvernement stable sont déjà favorables à l’Inde. L’objectif de 200 000 pour Sensex dans 10 ans est près de quatre fois les 51 000 niveaux actuels de l’indice. Un calcul rapide montre qu’il s’agit d’environ 15 % de TCAC.

Qu’est-ce qui aiderait Sensex ?

Indice économie forte pour aider: Raamdeo Agrawal a énuméré une série de facteurs qui, selon lui, aideront l’Inde à aller de l’avant. Le principal catalyseur pour atteindre la barre des 200 000 est considéré comme une économie forte qui connaît une croissance du PIB nominal de 12 à 13 %. Il estime que la croissance réelle se situe entre 7 et 8 % et l’inflation autour de 4 à 5 %. « Le triplement du PIB par habitant implique des opportunités 10x dans les services discrétionnaires et 4x dans les services d’épargne et d’investissement », a déclaré Raamdeo Agrawal.

Les bénéfices des entreprises devraient augmenter: Pour Sensex à l’échelle de 2 000 000, Raamdeo Agrawal s’attend à ce que la croissance des bénéfices des entreprises soit légèrement supérieure à la croissance du PIB. Il estime que les bénéfices des entreprises augmenteront de 15 % TCAC.

Croissance du marché en ligne : La rue Dalal devrait évoluer parallèlement à la croissance des bénéfices des entreprises. Cela implique un TCAC de 15%, prenant Sensex 4 fois au cours de la prochaine décennie.

Démocratie, Démographie : La forte démocratie de l’Inde et sa structure fédérale bien établie sont également considérées comme des catalyseurs de cette croissance attendue. Pour ajouter à cela, la population indienne dominée par les jeunes devrait passer dans la catégorie de la classe moyenne supérieure d’ici 2030.

Secteurs à surveiller

En termes de transactions qui pourraient être favorisées au cours de la prochaine décennie, complétant la croissance de Sensex, Raamdeo Agrawal parie sur la migration de valeur et les jeux d’ouverture. Parmi les meilleurs paris se trouve le secteur des technologies de l’information. Le rapport indique que l’Inde a un avantage concurrentiel mondial dans le secteur et une longue piste de numérisation à venir. Le secteur informatique détient une part de 27 % dans les bénéfices nets d’India Inc et une part de 12,4 % dans la capitalisation boursière.

En outre, le passage attendu des banques du secteur public aux prêteurs du secteur privé a fait de ces derniers un autre pari privilégié par Raamdeo Agrawal. Le secteur de l’assurance-vie privée est un autre bénéficiaire de la même migration du public vers le privé. Parmi les autres secteurs répertoriés par Raamdeo Agrawal, citons les automobiles, les biens de consommation durables, les peintures et les industries sélectives.

(Les recommandations d'actions dans cette histoire sont par les sociétés de recherche et de courtage respectives. Financial Express Online n'assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d'investir.)

