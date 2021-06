Sensex arrête une course perdante de 2 jours, les indices mettent en scène une forte reprise voici ce que les analystes pensent du commerce d’aujourd’hui

in

Après qu’un indice de session fortement volatil ait clôturé une journée à 15683 avec une perte minimale et formé un motif de bougie à barre sur le graphique journalier, a déclaré un analyste

Mettant en scène une reprise intelligente depuis le plus bas de la journée, BSE Sensex a bondi de 743 points pour terminer en territoire positif vendredi. L’indice Nifty 50, en revanche, s’est établi de 8 points à 15 683. Les marchés plus larges, une fois de plus, ont sous-performé, l’indice BSE MidCap ayant perdu 158 points ou 0,70% et l’indice Smallcap ayant perdu 220 points ou 0,9%. La largeur du marché est restée négative vendredi alors que 2 026 actions ont baissé tandis que 1 185 ont progressé. India VIX, l’indice de volatilité, s’est refroidi de 3,20% pour terminer à 14,80.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

Après une forte session volatile, l’indice a clôturé une journée à 15683 avec une perte minimale et a formé un motif de bougie à barre d’épingle sur le graphique journalier, ce qui suggère que la baisse a été utilisée pour acheter des taureaux pour entrer à des niveaux inférieurs. L’indice est de retour dans la zone de sécurité car il a réussi à clôturer au-dessus de la zone 15600 se tenant au-dessus de ladite structure de niveaux semble toujours positif et du côté supérieur, 15750-15820 sera la prochaine zone d’obstacle, un nouveau mouvement vers la marque 16k sera possible si le maintien au-dessus de 15820 niveaux impairs.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Le marché a continué d’être en phase de consolidation, avec des ventes à grande échelle, s’inspirant de la politique de la Fed et des marchés mondiaux mitigés. Les rendements obligataires américains se sont refroidis par rapport à leur sommet alors que les marchés mondiaux semblent avoir digéré les derniers commentaires de la Fed. Le projet de la Chine de vendre des réserves de métaux pour contrôler les récentes hausses de prix a ébranlé les sentiments du secteur. Le marché devrait continuer dans la phase de consolidation pendant une courte période, ce qui peut être une opportunité pour les investisseurs d’acheter en cas de creux.

S Ranganathan, responsable de la recherche, titres LKP

Les marchés sont restés faibles dans les échanges matinaux en raison des inquiétudes concernant l’approvisionnement en papier des marchés primaires, des entreprises, des OFS et d’autres émissions à un moment où l’économie n’est pas encore tirée d’affaire. Les métaux ont mené la chute aujourd’hui, mais les marchés ont regagné du terrain perdu dans les échanges de l’après-midi alors que nous avons vu des achats émerger dans les noms des consommateurs ainsi que des assureurs.

Abhishek Chinchalkar, titulaire de la charte CMT et responsable de l’éducation, FYERS

Nifty a brièvement cassé la moyenne mobile sur 20 jours de 15596 aujourd’hui, mais s’est remis des plus bas. L’indice n’a pas clôturé sous le 20-DMA depuis plus d’un mois. C’est donc le support immédiat à surveiller. Clôturer en dessous de la DMA 20 pourrait conduire à une correction à court terme vers 15200-15100 dans les jours à venir.

Sumeet Bagadia, directrice exécutive, Courtage de choix

Techniquement, l’indice astucieux a formé un modèle de chandelier Hammer dans le commerce récent sur le graphique journalier, ce qui indique un nouveau mouvement à la hausse dans le compteur. De plus, l’indice a également testé un bon support à son niveau antérieur de 15431, ce qui suggère un support immédiat à court terme. De plus, sur un graphique horaire, l’indice a tourné à la hausse depuis les zones de survente, ce qui indique des mouvements positifs pour la session à venir. À l’heure actuelle, nifty a un support immédiat à 15430 niveaux, tandis que 15900 peut agir comme une zone de résistance.

