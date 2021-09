Sensex atteint 721 pts, Nifty tombe à 208 pts des sommets records, claque une course gagnante de 3 jours; ce qui est en magasin la semaine prochaine

Malgré une forte ouverture, les indices nationaux ont abandonné leurs gains précoces pour s’échanger à plat en raison de la prise de bénéfices et de sentiments mondiaux mitigés. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 sont tombés de niveaux record vendredi, mettant un terme à une série de victoires de trois jours. BSE Sensex a récolté 721 points d’un sommet record pour s’établir à 59 016, tandis que Nifty 50 a plongé de 208 points d’un sommet à vie pour terminer le commerce à 17 585. Au cours de la journée, Sensex a atteint un sommet historique de 59737,32 et Nifty 50 a atteint 17 792,95. Les poids lourds des indices tels que Reliance Industries Ltd (RIL), Tata Consultancy Services (TCS), ICICI Bank, Hindustan Unilever Ltd (HUL) et Infosys ont le plus contribué à la perte des indices aujourd’hui. le marché au sens large a sous-performé les indices boursiers. L’indice BSE MidCap a chuté de 1,14 % ou 290 points à 25 046, et l’indice BSE SmallCap a chuté de 1,06 % ou 300 points à 28 007. Au cours de la journée, les deux indices ont atteint de nouveaux records. India VIX, l’indice de volatilité, a bondi de 5,7% à 15,23 niveaux.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a clôturé une semaine à 17586 avec des gains de plus d’un pour cent et a formé une bougie haussière sur le graphique hebdomadaire. Le vendredi, l’indice de la session a enregistré une bonne réservation de bénéfices, ce qui a entraîné la formation d’une sorte de modèle de bougie sur le graphique journalier, qui est considéré comme un modèle de retournement baissier par nature. toujours placé à 17500 suivi de la zone 17430 et la résistance s’approche de la zone 17650-17750 également une réservation de profit est suggérée autour des zones d’obstacles mentionnées.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Malgré une forte ouverture, les indices nationaux ont abandonné leurs gains précoces pour s’échanger à plat en raison de la prise de bénéfices et de sentiments mondiaux mitigés. Les banques PSU ont été gravement blessées par la comptabilisation des bénéfices, bien que le gouvernement ait approuvé une garantie de 30 600 crores de roupies à la National Asset Reconstruction Company Ltd dans le but de nettoyer les actifs en difficulté du secteur bancaire. Les marchés mondiaux se sont négociés prudemment, se préparant aux réunions politiques de la Réserve fédérale et de la Banque d’Angleterre la semaine prochaine.

S Ranganathan, responsable de la recherche, LKP Securities

Alors que le rythme des vaccinations et les données d’exportation encourageantes ont aidé les taureaux à se rapprocher de la barre des 60 000 au milieu du rééquilibrage des flux FTSE et MSCI, les prises de bénéfices ont emporté tous les gains avant la réunion du Conseil de la GST. Même si les gros titres du BFSI se sont maintenus aujourd’hui, la baisse des indices des petites et moyennes capitalisations a affaibli l’ampleur du marché, comme en témoigne le ratio avance-baisse à la clôture aujourd’hui.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research

Le marché a connu une petite correction et une tentative de maintenir le niveau au-dessus du niveau de l’indice Nifty 50 de 17600. Le marché suggère que 17450-17500 sera une zone de soutien importante pour que le marché reste positif à court terme. Si le marché est capable de maintenir le niveau de 17450-17500, le marché peut assister à des niveaux plus élevés de 17850. Les indicateurs de dynamique tels que RSI et MACD indiquant une dynamique positive sont susceptibles de se poursuivre.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix

Techniquement, l’indice astucieux a formé une bougie baissière au sommet de la tendance et est réservé à la résistance de la formation de la bande supérieure de Bollinger, ce qui indique une certaine réservation de bénéfices pour la session à venir. Cependant, la tendance haussière est toujours intacte car l’indice nifty50 maintient des gains au-dessus des niveaux de 17250. Bien que nous puissions nous attendre à une lutte entre les taureaux et les ours avec la volatilité, chaque baisse serait une opportunité d’achat. À l’heure actuelle, l’astucieux peut trouver la résistance autour de 17800 niveaux tandis qu’à la baisse, 17400 peuvent servir de support à l’indice.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.