Sensex augmente de 300 pts par rapport au plus bas de la journée, Nifty termine à 15 853 ; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Les indices boursiers de Dalal Street ont clôturé sur des gains mercredi, grimpant à la hausse après avoir glissé pendant les premières heures de négociation. S&P BSE Sensex a terminé en hausse de 0,25% à 52 904 tandis que Nifty 50 a bondi de 0,26% pour terminer à 15 853,95. Tech Mahindra Infosys, Larsen & Toubro (L&T) et HCL Tech figuraient parmi les principaux gagnants de Sensex tandis que Maruti Suzuki, Hindustan Unilever, Nestlé India et Reliance Industries étaient les principaux retardataires de l’indice. Hormis Nifty IT, Nifty Media, Nifty Metal et Nifty Pharma, tous les indices sectoriels ont clôturé dans le rouge. Bank Nifty a terminé à plat avec un biais négatif. India VIX a clôturé dans le rouge.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

“Les Bulls de Dalal Street avaient l’air plein d’entrain aujourd’hui grâce à des indices mondiaux positifs alors que les marchés américains ont ignoré les pertes initiales et les données d’inflation élevée sur 13 ans avant les résultats du deuxième trimestre. La technologie a dominé le rallye aujourd’hui alors que certaines des grandes sociétés informatiques se préparent à publier leurs bénéfices à partir d’aujourd’hui. Même si nous avons constaté des bénéfices dans Afternoon Trade, les marchés au sens large sont restés assez dynamiques, car des investisseurs avisés ont été vus faire leurs achats dans une multitude d’entreprises B2C.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Malgré des signaux mondiaux négatifs, les indices nationaux ont réduit leurs pertes initiales et ont grimpé en flèche, soutenus par de solides attentes de résultats pour le premier trimestre de l’exercice 22 sur le secteur informatique et des résultats économiques favorables. L’inflation du WPI s’est atténuée à 12,07% en juin contre 12,94% en mai en raison de la baisse des prix du pétrole brut et des denrées alimentaires. Les principales données économiques rapportées sur les principaux marchés occidentaux ont montré une augmentation de l’inflation, forçant les marchés mondiaux à rester sur la touche. Les niveaux d’inflation américains pour juin ont connu leur plus haut bond depuis août 2008 à 5,4% tandis que l’inflation britannique a atteint 2,5%, tous deux supérieurs à l’objectif d’inflation de la banque centrale.

Manish Hathiramani, négociateur d’indices exclusif et analyste technique, Deen Dayal Investments –

“L’indice a réussi à se rapprocher des niveaux de 15900 mais n’a pas clôturé au-dessus. Nous sommes un peu éloignés de ce patch de résistance et si nous pouvons le dépasser, nous devrions cibler 16100 comme prochain objectif. 15400 est un support solide pour ce marché et jusqu’à ce que cela ne se brise pas sur une base de clôture, la tendance globale reste haussière et les traders peuvent adopter une stratégie « acheter en cas de creux » et accumuler des positions. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

“Avec Nifty-50 s’installant en territoire positif aujourd’hui, nous avons trois bougies vertes d’affilée. Le point de contact de la ligne de tendance semble fonctionner. La ligne de tendance dont nous parlons est celle qui remonte des creux d’avril 2021. Nous disons que l’action sur les prix depuis juin 2021 est de nature corrective et qu’il s’agit plus d’une correction temporelle que de prix. Nifty doit casser au-dessus de 15900-15950 pour qu’une poussée devienne une poussée. Une cassure réussie devrait propulser Nifty plus haut à 16200-16300. La zone à 15900-15950 a été testée trois fois. La règle est que la quatrième fois, cela devrait passer. »

S Hariharan, Head- Sales Trading, Emkay Global Financial Services –

« La baisse des taux de participation institutionnelle a contribué en partie à une baisse de 20 % des volumes de marché quotidiens – cependant, l’étendue du marché et la participation des détaillants dans le segment des contrats à terme continuent de rester robustes et de soutenir la force du large rallye du marché en cours. Le très fort intérêt des investisseurs pour les nouvelles émissions telles que Zomato, Tatva Chintan, Clean Science, etc. a également contribué dans une certaine mesure à la réduction des flux dans le segment secondaire, et un pipeline chargé d’émissions dans les prochains mois devrait jouer un rôle similaire. Juillet a été saisonnièrement le mois de volatilité la plus faible pour les principaux indices au cours des 15 dernières années, et nous nous attendons à des mouvements d’indices tout aussi modérés cette année également. On peut s’attendre à ce que la saison des résultats en cours connaisse des chiffres solides dans les secteurs de l’informatique, de la chimie et de l’immobilier, tandis que les chiffres seraient relativement plus faibles pour les noms de l’automobile et de la finance. Alors que l’univers des métaux signalerait un autre trimestre solide de désendettement, le positionnement long existant et le risque global lié aux nouvelles sur le front du commerce mondial agiraient comme une compensation contre les fortes hausses de ces noms. »

