Sensex augmente pour la quatrième journée consécutive, Nifty franchit 17900, résistance placée près de 18000

La rue Dalal a continué de grimper mercredi après que les taureaux ont combattu les ours aux premières heures des échanges. S&P BSE Sensex a gagné 367 points ou 0,61% pour s’établir à 60 223 tandis que NSE Nifty 50 a ajouté 120 points ou 0,67% pour clôturer la journée à 17 925. Bajaj Finserv a été le premier gagnant de Sensex, en hausse de 5%, suivi de Bajaj Finance, Kotak Mahindra Bank, Axis Bank et Tata Steel. Tech Mahindra a été le plus à la traîne, en baisse de 2,7%, accompagné par Infosys, HCL Technologies et Power Grid. Bank Nifty a surperformé, progressant de 2,32 % pour clôturer à 37 695 tandis que India VIX a bondi de 6,9 ​​% pour regagner 17 niveaux. Les marchés plus larges se sont échangés de manière mitigée.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« Le marché a continué sur sa lancée haussière mercredi, mais le rythme du marché semble s’être réduit et la volatilité a commencé à se produire à des niveaux plus élevés. Il existe une possibilité de mouvement de consolidation ou de faiblesse mineure près de la barre des 18000 au cours des 1 à 2 prochaines séances, avant de montrer un nouveau mouvement haussier après les creux. Le support immédiat est placé à 17760.

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« L’indice a clôturé la journée sur une note positive pour la quatrième session consécutive à 17925 et a formé une bougie haussière sur le graphique journalier. Maintenant, l’indice a atteint près de sa bonne zone d’obstacle de 18000-18100 où l’on peut chercher à réduire sa position longue également si elle parvient à se maintenir au-dessus de ladite résistance, nous pouvons voir une nouvelle cassure et ensuite nous pouvons avancer vers le plus haut swing précédent, d’autre part une bonne zone de support est formée près de la zone 17800-17700, toute baisse près de la zone de support mentionnée sera à nouveau une nouvelle opportunité d’achat.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur un graphique journalier, l’indice a confirmé le modèle de chandelier des Trois Soldats Blancs qui indique une dynamique haussière pour les sessions à venir. De plus, l’indice s’est négocié au-dessus de 21&50-HMA, ce qui suggère une force dans le compteur. Cependant, un indicateur de dynamique MACD se négocie avec un croisement positif sur la période quotidienne. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17 500 niveaux tandis que la résistance atteint 18 000 niveaux, le franchissement au-dessus du même niveau peut afficher 18 200 à 18 300 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 36 800 niveaux et une résistance à 38 000 niveaux. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Au cours d’une session très volatile, le marché intérieur a connu une reprise après une légère baisse, bien que les sentiments mondiaux ne soient pas en faveur des taureaux. L’augmentation des cas de covid conduisant à des restrictions plus strictes a exercé une pression sur la volatilité du marché. Le secteur bancaire a surpassé les autres indices sectoriels, car peu de prêteurs privés ont enregistré une croissance à deux chiffres de leurs affaires au cours du troisième trimestre. Les actions informatiques ont pris un coup alors que les investisseurs attendaient le début de la saison des résultats trimestriels. Les marchés américains et asiatiques se sont échangés faiblement avant la publication du compte rendu de la réunion de la Fed américaine, tandis que les indices européens ont tenu bon. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Les marchés boursiers indiens oscillaient près des sommets de la journée en raison des solides gains des actions financières. Les indices plus larges, l’indice BSE Mid cap et l’indice Small Cap se négocient avec des gains marginaux. En ce qui concerne le secteur, l’industrie pharmaceutique reste au centre de l’attention, car l’agence de notation ICRA dans son dernier rapport a déclaré que l’industrie pharmaceutique indienne devrait croître de 9 à 11% en 2021-2022 et au cours des prochains trimestres, soutenue par une reprise progressive après l’impact du COVID-19. Sur le plan technique, le support et la résistance immédiats de Nifty peuvent être respectivement de 17 600 et 18 200. Alors que pour Bank Nifty 37300 et 38200 peuvent agir comme support et résistance immédiats.

