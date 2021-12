Sensex augmente pour le troisième jour consécutif, regagne 58 800, résistance Nifty 50 placée près de 17600

Bank Nifty a clôturé à 0,54% dans le rouge tandis que les marchés plus larges ont légèrement augmenté. (Photo : REUTERS)

Les taureaux se sont déplacés entre les gains et les pertes sur la session hebdomadaire d’expiration des contrats à terme et des options avant de clôturer dans le vert. S&P BSE Sensex a clôturé en hausse de 157 points ou 0,27% à 58 807 tandis que l’indice NSE Nifty 50 a clôturé de 47 points ou 0,27% en hausse à 17 516. ITC a été le premier gagnant de Sensex, en hausse de 4,85%, suivi de Larsen & Toubro, Asian Paints et Reliance Industries. HDFC Bank a été le plus à la traîne, en baisse de 1,72%, suivie de Titan, Nestlé India et NTPC. Bank Nifty a clôturé à 0,54% dans le rouge tandis que les marchés plus larges ont légèrement augmenté. L’indice de volatilité a continué de baisser, glissant de 3,88%.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

« Nifty a connu une baisse de la dynamique haussière le troisième jour, comme prévu. Cependant, le ratio avance-baisse continue de rester élevé, réconfortant les sentiments. Nifty pourrait faire face à la résistance de la bande 17564-17600 tandis que la bande 17351-17379 pourrait fournir un support.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice s’est négocié dans une formation de plus hauts et de plus bas plus élevés au cours des trois derniers jours, ce qui suggère une force pour une hausse de l’indice. De plus, l’indice a clôturé au-dessus de 21&9 HMA, ce qui suggère une direction nord dans le compteur. L’indicateur d’élan quotidien MACD et stochastique se négocie avec un croisement positif qui suggère un élan haussier dans la session à venir. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17 300 niveaux tandis que la résistance se situe à 17 600 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 36 500 niveaux et une résistance à 37 500 niveaux. »

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« L’indice a réussi à clôturer une journée sur une note positive pour la troisième journée consécutive à 17517 avec de légers gains et a formé un doji libellule sur le graphique journalier qui fait allusion à l’indécision des marchés. L’indice a formé une zone d’obstacle rigide sur le côté supérieur autour de la zone 17550-17600 pour un mouvement vers le haut, l’indice doit franchir ces niveaux de manière décisive, sinon nous pourrions à nouveau assister à une réservation de bénéfices à chaque hausse et le support de l’indice se rapproche de la zone 17400-17300 maintenant un nouvel achat ne peut être initié que si nous voyons une durabilité au-dessus de la zone 17600.

Siddhartha Khemka, responsable – Recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services –

Le marché a connu une bonne reprise au cours des trois derniers jours, les achats ayant émergé à des niveaux inférieurs avec le confort d’une évaluation plus faible et la diminution des craintes du virus Omicron. Nous nous attendons à ce que le marché se consolide aux niveaux actuels au cours des prochains jours après avoir fortement augmenté. La structure globale doit rester positive, suggérant donc que les transactions maintiennent la stratégie d’achat en cas de baisse.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les indices nationaux se sont rendus aux prises de bénéfices au début de la session, mais ont ensuite gagné du terrain en raison de sentiments mondiaux positifs. Les investisseurs attendent avec impatience les données sur l’inflation américaine afin d’évaluer la décision de la Fed d’annuler la relance économique. L’apaisement des craintes concernant la variante Omicron continue de tempérer l’optimisme des marchés. Les gains dans les produits de grande consommation et les biens de consommation durables ont été compensés par les pertes dans le pétrole et le gaz et la santé.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

« Tous les regards seront tournés vers les résultats des données macroéconomiques cruciales (IPC et IIP) qui pourraient en outre fournir une certaine orientation aux marchés. Pendant ce temps, l’accent restera sur les indices mondiaux et les mises à jour concernant la nouvelle variante. Nous réitérons notre position prudente mais positive sur les marchés et suggérons aux traders de se concentrer sur la gestion des risques. »

