Sensex bat l’or de 52% au cours des 21 dernières années; mais cette Akshaya Tritiya achète de l’or pour se protéger contre l’inflation

L’or est un excellent investissement en période de détresse économique. (Image: REUTERS)

Les rendements totaux de BSE Sensex ont battu les prix de l’or de plus de 50% au cours des 21 dernières années. Cependant, cela ne signifie toujours pas que les investisseurs ne devraient pas envisager d’acheter de l’or cet Akshaya Tritiya. L’or peut constituer une excellente couverture pour les budgets des ménages contre l’inflation, selon les experts. Le S&P BSE Sensex est passé de 4 141 points en 1999 à 49 206 points en 2021 (clôture de vendredi). De même, les prix de l’or ont augmenté d’une moyenne de Rs 4 234 pour 10 grammes en 1999 à Rs 47 760 pour 10 grammes maintenant (clôture de vendredi des contrats à terme sur l’or MCX).

Mais, en termes de rendements totaux, Sensex a dépassé de loin l’or. Au cours des 21 dernières années, le Sensex TRI est passé de 4 356 points le 30 juin 1999 à 72 826,88 points le 7 mai 2021. Le Sensex TRI a augmenté à un TCAC de 14,35% depuis 1999. D’autre part, l’or a offert un composé taux de croissance annualisé (TCAC) de 12,23 pour cent au cours de la même période. Les données montrent la différence de 25 067 points, soit près de 52% de plus que le coût de 10 grammes d’or ou l’indice de prix Sensex d’environ 49 200.

Prix ​​de l’or: Rs 47,760 par 10 grammes le 7 mai 2021 contre Rs 4,234 en 1999

ESB Sensex: 49206,47 points le 7 mai 2021 contre 4141 points le 30 juin 1999

Sensex TRI: 72826,88 points le 7 mai 2021 contre 4356 points le 30 juin 1999

Devriez-vous investir dans l’or ou le Sensex?

Il a été historiquement prouvé que les marchés boursiers offrent les rendements les plus élevés à long terme. Mais les investissements en actions sont également soumis à des risques de marché élevés. Dans la période moderne, cependant, l’investissement dans l’or a perdu de son éclat en raison de l’avènement de meilleures voies d’investissement, comme les actions et les valeurs mobilières, a déclaré Rajesh Palviya VP – Research (Head Technical and Derivative) Axis Securities, à Financial Express Online. En plus des rendements élevés, les actions offrent aux investisseurs la possibilité de constituer un portefeuille diversifié. Les actions fournissent une liquidité élevée si les investisseurs ont besoin d’argent instantané en cas d’urgence.

Les arguments en faveur de l’achat d’or pour vous éviter la hausse des prix des ménages

L’or est un excellent investissement en période de détresse économique. “Alors que l’or devrait être davantage considéré comme une couverture contre l’inflation”, a déclaré Narendra Solanki, responsable de la recherche chez Anand Rathi Shares and Stock Brokers, à Financial Express Online. «En gardant cela à l’esprit, les investisseurs devraient éviter d’investir dans l’or et donner la priorité à l’investissement en actions lorsque l’économie est dans une tendance haussière, car les actions vont bien mieux performer dans un tel scénario», a déclaré Rajesh Palviya.

Un investisseur dans des actions indicielles devrait calculer l’indice des rendements totaux (TRI) au lieu de l’indice des prix pour déterminer les rendements réels vis-à-vis de l’indice, a déclaré Narendra Solanki. Il a ajouté que du point de vue de l’investissement, les actions devraient être préférées car elles offrent des opportunités de rendement multi-bagger ainsi que des flux de trésorerie stables en termes de dividendes. De plus, en termes de rendements, au cours des dernières décennies, les actions ont surperformé les métaux précieux.

