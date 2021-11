Sensex bondit de 478 pts, Nifty s’installe au-dessus de la barre des 18 000

Sur les 30 bons du Sensex, 22 se sont terminés dans le vert. Titan Company a terminé en tête des gagnants, en hausse de 4,2%, suivi par UltraTech Cement, Bajaj Finserv, Tech Mahindra, Kotak Mahindra Bank et HDFC.

Les indices de référence ont enregistré une forte reprise lundi, tirée par les avancées des valeurs technologiques, automobiles et financières. Le Sensex a bondi de 477,99 points pour clôturer à 60 545,61, tandis que le Nifty a ajouté 151,75 points à 18 068,55. Cependant, la Bank Nifty a traîné les marchés dans un contexte de pression vendeuse dans les guichets de la banque privée. L’indice a clôturé à 135,45 points ou 0,34% en baisse à 39 438,25. L’indicateur de peur du marché, Volatility Index India (VIX), a augmenté de 3,75 % à 16,34.

« Malgré une ouverture modérée, les indices ont effacé leurs pertes initiales stimulées par des macros favorables telles que la réduction du taux de taxe sur les carburants, l’amélioration des chiffres PMI et des chiffres de vente plus élevés pour les fêtes de fin d’année », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

Sur les 30 bons du Sensex, 22 se sont terminés dans le vert. Titan Company a terminé en tête des gagnants, en hausse de 4,2%, suivi par UltraTech Cement, Bajaj Finserv, Tech Mahindra, Kotak Mahindra Bank et HDFC. Au niveau sectoriel, Nifty IT, Nifty Metal, Nifty PSU Bank et Nifty Realty ont progressé de près de 2,15%.

IndusInd Bank a été le premier perdant du secteur bancaire, en baisse de plus de 10% à Rs 1 061,15 au milieu d’allégations de prêt toujours plus écologique par un dénonciateur. Le prêteur privé a cependant clarifié la question et a nié toutes les accusations.

Techniquement, le Nifty devrait se négocier dans une fourchette positive à court terme. Une cassure au-dessus des niveaux de 18 100 pourrait encore conduire l’indice à des niveaux haussiers de 18 350 au cours des prochaines sessions, ont déclaré les analystes.

« Une cassure à la hausse de la fourchette actuelle à 18 060-18 100 niveaux pourrait ouvrir une nouvelle hausse vers la prochaine résistance de 18 250-18 350 niveaux au cours des prochaines sessions », a déclaré Subash Gangadharan, analyste technique et dérivé principal, HDFC Securities. Dans l’ensemble du marché, environ 1 808 actions ont progressé, 1 551 actions ont terminé dans le rouge et 191 actions sont restées inchangées sur l’ESB. En outre, 395 actions ont atteint leurs fourchettes de prix supérieures lundi, tandis que 201 actions ont glissé pour atteindre les circuits inférieurs.

Le marché primaire est également resté en effervescence alors que l’introduction en bourse de Paytm a été ouverte aux souscriptions lundi à une fourchette de prix de 2 080 à 2 150 Rs par action. La vente d’actions de 18 300 crores de la société se clôturera le 10 novembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.