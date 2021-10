Sensex bondit pour la 2e journée consécutive, Bank Nifty se maintient au-dessus de 41200 ; Yeux astucieux cible 18450

L’indice Nifty Bank s’est maintenu au-dessus du niveau de 41 200 et a terminé le commerce à 41 238,30 niveaux. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé en territoire positif pour la deuxième journée consécutive mardi, aidés par des achats en fin de séance. BSE Sensex a bondi de 383 points ou 0,63% pour terminer à 61 350,26, tandis que Nifty 50 a terminé à 18 268, en hausse de 0,79% ou 143 points. Les poids lourds de l’indice tels que Reliance Industries Ltd (RIL), Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finance, Tata Steel et Titan, entre autres, ont le plus contribué à la hausse des indices. L’indice Nifty Bank s’est maintenu au-dessus du niveau de 41 200 et a terminé le commerce à 41 238,30 niveaux. Le marché au sens large a surperformé les indices boursiers, l’indice BSE Midcap ayant bondi de 440 points ou 1,75 % et l’indice BSE Smallcap, de 613 points ou 2,20 %. India VIX, l’indice de volatilité, a chuté de 4,86 ​​pour cent pour terminer à 16,75. Les analystes techniques s’attendent à ce que la reprise se poursuive jusqu’à 18375 et voient l’indice grimper à 18450.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities

Les marchés ont connu une volatilité dans les premiers échanges, mais l’indice de référence Nifty a rapidement trouvé un support près de 18100 et s’est fortement inversé par la suite. L’indice a formé une formation d’inversion prometteuse près de la SMA à 20 jours qui est largement positive. De plus, sur les graphiques intrajournaliers, il a formé une formation de fond plus élevée qui soutient également une nouvelle tendance haussière. Nous sommes d’avis que tant que le Nifty se négocie au-dessus de 18200, le rallye de retrait devrait se poursuivre jusqu’à 18375 et, à la hausse, l’indice pourrait augmenter jusqu’à 18450. D’un autre côté, le rejet de 18200 peut déclencher nouvelle faiblesse jusqu’à 18100-18050.

Vijay Dhanotiya, analyste principal de la recherche technique, CapitalVia Global Research

Le marché a connu des mouvements volatils et une tentative de maintenir le niveau au-dessus du niveau de l’indice Nifty 50 de 18200. Notre recherche suggère que 18200 sera un niveau de soutien important pour le marché. Si le marché est capable de maintenir le niveau de 18200, nous pouvons assister à une dynamique positive sur le marché qui peut conduire à des niveaux plus élevés près de 18600. Nous avons observé les indicateurs de dynamique tels que RSI et MACD indiquant une dynamique positive sur le marché.

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking

Les marchés ont réussi à terminer en hausse lors d’une séance de négociation volatile, grâce à des indices mondiaux fermes. Les annonces de bénéfices optimistes des marchés américains ont donné le ton au début, mais le vacillement des principaux indices, en particulier du pack bancaire, au milieu a gardé les participants sur leurs gardes. Par conséquent, le Nifty a terminé en hausse de 0,8% à 18 268 niveaux. Les indices principalement sectoriels se sont échangés en synchronisation avec l’indice de référence et ont clôturé dans le vert. Les indices plus larges ont également connu une pause après cinq jours de baisse et ont affiché des gains décents. Les indications sont en faveur d’un nouveau rebond, mais beaucoup dépendra des annonces de résultats prévues lors des séances suivantes. Nous avons des noms importants comme Bajaj Auto, ITC, Indusind Bank, Maruti et LT qui annonceront leurs résultats le 27 octobre. En outre, les indices mondiaux resteraient également à l’ordre du jour. Les participants doivent maintenir une approche positive mais prudente et privilégier les positions couvertes

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

Après avoir touché sa forte zone de support de 18k, l’indice a montré un bon recul et a clôturé une journée à 18268 avec des gains de près de 1% et a formé une bougie haussière sur le graphique journalier après six bougies rouges consécutives. L’indice à l’avenir a déplacé sa base vers la zone 18200-18100. Toute baisse autour de la zone de support mentionnée achètera à nouveau une opportunité en maintenant le niveau d’arrêt en dessous de la zone 18100. retrait actuel vers la zone d’obstacles immédiate de la zone 18350-18500.

