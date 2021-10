Sensex bondit pour le septième jour consécutif; Belle tendance haussière, résistance placée à 18600-18650

Les taureaux devraient continuer à dominer les mouvements du marché. (Photo : REUTERS)

Les taureaux ont continué de contrôler Dalal Street pour la séance de négociation consécutive du septième jour, portant les indices de référence à de nouveaux sommets historiques. À la fin de la journée, S&P BSE Sensex a enregistré 459 points ou 0,75% de plus à 61 765, tandis que NSE Nifty 50 a ajouté 138 points ou 0,76% pour clôturer à 18 477. Bank Nifty a augmenté de 0,87% et a clôturé à 39 684. Les marchés plus larges ont reflété la hausse et le VIX indien a bondi de 9% pour terminer à 17,19. La négociation de lundi a été altérée pour certains investisseurs en raison de problèmes techniques sur CDSL. Pour l’avenir, les analystes pensent que les bénéfices maintiendront le marché boursier de bonne humeur. Les taureaux devraient continuer à dominer les mouvements du marché.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities –

« Les investisseurs semblent se réjouir des chiffres solides des bénéfices des géants de la technologie, car l’absence de nouvelles négatives a amené les marchés à de nouveaux sommets. Après un fort rallye sur les graphiques quotidiens la semaine dernière, l’indice a formé une sorte de formation Doji Star qui suggère une situation de surachat temporaire. Cependant, la tendance à court terme est toujours positive. Nous sommes d’avis qu’en raison de la formation de surachat, les taureaux pourraient adopter une position prudente près du niveau de résistance de 18600-18650. Pour les day traders, 18400 pourrait être le niveau de décision de tendance. Au-dessus du même niveau, la formation de tendance haussière se poursuivra jusqu’aux niveaux de 18600-18650. D’un autre côté, en dessous de 18400, une vente technique jusqu’à 18350-18275 n’est pas exclue. La texture intraday montre les marchés dans une zone de surachat, donc le trading basé sur le niveau serait la stratégie idéale pour les day traders.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« L’Index est passé très près de son troisième arrêt au stand de 18600 mais est revenu de là lors de la séance de clôture. Les traders ne devraient pas sauter dans la prise de positions longues. Une approche d’achat sur creux serait la plus appropriée car les marchés sont tendus. Bien que la tendance reste haussière, l’accumulation de l’indice est appropriée en cas de correction, car c’est à ce moment-là que le rapport risque-rendement devient favorable. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Le marché intérieur s’est échangé à des niveaux record malgré les faibles tendances du marché mondial en raison des chiffres décevants du PIB chinois et de la pression inflationniste mondiale résultant de la pénurie d’énergie. Le PIB chinois n’a augmenté que de 4,9% au cours du trimestre juillet-septembre en raison d’une croissance plus faible que prévu de l’activité industrielle. Cependant, la tendance sur le marché indien était haussière alors que les actions des banques PSU, des métaux, des technologies de l’information et de l’énergie ont pris en charge le rallye. »

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice s’est négocié avec une formation plus élevée et plus basse, ce qui suggère une force pour la hausse. Un indicateur de momentum quotidien RSI et MACD ont tous deux montré un croisement positif sur le graphique quotidien, ce qui ajoute plus d’optimisme au prix. En outre, le prix a également dépassé la formation supérieure de la « bande de Bollinger », ce qui suggère que le mouvement haussier se poursuivra à court terme. Sur un graphique horaire, l’indice s’est négocié au-dessus de 21&50 HMA, ce qui ajoute une dynamique haussière à l’indice. À l’heure actuelle, l’indice se négocie en territoire inconnu avec un support immédiat au niveau de 18250, tandis qu’un maintien au-dessus des niveaux de 18400 peut afficher des niveaux de 18600-18700 à court terme.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Sur le plan technique, les indices de référence ont connu une tendance positive continue après s’être maintenus bien au-dessus de 18 400 niveaux. Selon notre analyse technique, cette dynamique positive pourrait se poursuivre jusqu’à 18 500 niveaux au cours des prochaines sessions. Le support immédiat pour Nifty 50 est de 18 300. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.