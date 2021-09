Sensex chute après une clôture record de 2 jours sur la comptabilisation des bénéfices ; Nifty au-dessus de 17 000 reste positif

in

Lors d’une journée de forte volatilité, les indices ont cédé leurs gains, car des bénéfices ont été enregistrés dans les noms de l’informatique et du métal.

BSE Sensex et Nifty 50 se sont installés dans le rouge même après avoir atteint des niveaux record en intraday mercredi. À la clôture, le Sensex à 30 actions a chuté de 580 points par rapport aux niveaux les plus élevés de tous les temps, pour s’établir à 57 338,21. Le magasin de merde Nifty de NSE à 17 076,25. Il a atteint un record de 17 225,75 lors des transactions intrajournalières. Les marchés plus larges ont surperformé les indices boursiers. L’indice BSE Midcap a gagné 0,92% ou 219 points pour terminer à 24 072. Alors que l’indice BSE SmallCap a ajouté 0,22% ou 60 points pour s’établir à 26 980. L’Inde VIX, indice de volatilité, s’est refroidi de 2,30 pour cent pour s’établir à 14,19 niveaux.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Malgré une forte ouverture due à des données de PIB favorables, les indices nationaux n’ont pas réussi à conserver leurs gains initiaux en raison de la stratégie de prise de bénéfices de la récente reprise. Le PIB de l’Inde a augmenté en raison du faible effet de base et a été alimenté par les dépenses de consommation privée et l’investissement. Le secteur de l’automobile a affiché une tendance à l’aplatissement, les ventes d’août ayant enregistré une baisse à la suite de contraintes d’approvisionnement.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research

Le marché a connu un mouvement terne et une tentative de maintenir le niveau autour des 17100. Le marché va être crucial pour que le scénario de marché à court terme se maintienne au-dessus du niveau des 17000. Si le marché est capable de maintenir le niveau de 17000, il peut assister à des niveaux plus élevés de 17250-17300. Les indicateurs de dynamique tels que RSI, MACD indiquent une perspective positive pour continuer.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Le rythme des vaccinations au cours des deux derniers jours a enthousiasmé les participants au marché alors même que la rue faisait le point sur les chiffres du PIB et de la TPS aujourd'hui, l'attention se porte désormais sur quelques indicateurs de consommation à haute fréquence.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a enregistré des bénéfices après avoir montré un écart à l’ouverture et a clôturé une journée à 17076 avec une perte de demi pour cent formant une bougie baissière sur le graphique journalier. L’indice a formé une base solide près de la barre des 17k et se maintenir au-dessus de ce niveau la structure globale sera positive, à l’avenir 17k agira comme un niveau de réussite ou de rupture. vers la zone 16900-16800 et sur le côté supérieur, un obstacle immédiat se forme près de la zone 17150 suivie de la zone 17220.

