Sensex chute de 1 119 points par rapport aux sommets de la journée, Nifty en abandonne 17 000 ; les analystes s’attendent à plus de baisse à venir

Les taureaux n’ont pas réussi à faire leur retour sur Dalal Street mardi au milieu d’une séance de négociation volatile. Sensex a glissé de 1 119 points par rapport au plus haut intra-journalier pour clôturer à 57 064 tandis que NSE Nifty 50 a terminé 70 points plus bas, abandonnant la barre des 17 000. Bank Nifty a clôturé en baisse de 0,78% tandis que India VIX a gagné pour terminer au-dessus de 21 niveaux. Nifty midcap 50 a gagné 0,12% tandis que Nifty Smallcap 50 a bondi de 1,34%. Power Grid a été le premier gagnant de Sensex, en hausse de 3,43%, suivi de Titan, Bajaj Finserv, Nestlé India et Bajaj Finance. Tata Steel était le plus à la traîne, en baisse de 3,87%, suivi de Kotak Mahindra Bank et de Bajaj Auto.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Les marchés n’ont pas clôturé au-dessus de 17000, ce qui est certainement un sujet de préoccupation pour les taureaux. Il s’agit d’une rupture psychologique du sentiment haussier. Le Nifty peut glisser plus bas pour atteindre 16 500 comme prochain objectif. Tout mouvement à la hausse sera désormais considéré comme une opportunité de vendre l’indice pour des cibles plus basses. »

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« Après une forte session volatile, l’indice a réussi à clôturer une journée à 16983 avec une perte de près de demi pour cent et a formé une bougie baissière sur le graphique journalier. L’indice a réussi à clôturer en dessous de la barre des 17 000, ce qui laisse présager une plus grande faiblesse au cours des prochaines sessions. Le support immédiat de nifty se rapproche de la zone 16900-16800 et, du côté supérieur, un obstacle rigide se forme près de la zone 17120-17200. La zone 17200 serait une zone de réservation de bénéfices dans la structure globale des longs ne deviendra positive que si nous parvenons à nous maintenir au-dessus de la zone 17300 jusqu’à ce que la structure de vente à la hausse soit intacte.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« L’indice a clôturé en dessous de 21 et 9DMA, ce qui indique que les ours sont actifs. De plus, un indicateur de Momentum quotidien MACD et stochastique s’échangeait avec un croisement négatif qui suggère un mouvement baissier dans la session à venir. À l’heure actuelle, le Nifty a un support immédiat à 16800, une brèche en dessous du même niveau peut afficher des niveaux de 16600-16500 tandis que la résistance se situe à 17350 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 35 300 niveaux et une résistance à 37 000 niveaux. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Suite à la clôture positive des marchés américain et européen, les indices nationaux ont commencé la session sur des bases solides après l’annonce du président américain assurant que les blocages économiques sont actuellement hors de question. Cependant, l’optimisme a rapidement été remplacé par une vente soudaine sur le marché intérieur alors que les actions mondiales ont glissé en territoire négatif suite aux conseils des experts d’Omicron d’être prudents. Défiant la tendance du marché, les actions de l’informatique et de la santé ainsi que les moyennes et petites capitalisations se sont négociées avec des gains »

Yash Gupta, associé de recherche sur les actions, Angel One –

« Le marché continue sa volatilité cette semaine également grâce aux indices du marché mondial et aux mises à jour sur la nouvelle variante du virus covid, à savoir Omicron. Nifty en hausse de 70 points (0,46 %), aujourd’hui nifty a atteint un sommet de 17323, puis a corrigé à 16989 niveaux. India VIX s’échange également à la hausse par rapport à la moyenne des 6 derniers mois, s’échangeant à 20,5. Nous nous attendons à ce que la volatilité se poursuive cette semaine sur le marché et nous suggérons aux traders de maintenir le stop loss et les investisseurs longs d’acheter en petites quantités et de répartir leurs achats en 3-4 tranches. L’OMS a également inscrit le virus Omicron dans la liste des « Virus préoccupants », car les données initiales suggèrent qu’il est plus transmutable, l’OMS dit qu’il faudra quelques semaines pour connaître plus de détails sur le virus Omicron. »

