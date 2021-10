Sensex chute de 340 pts par rapport au record ; les graphiques montrent que Nifty pourrait atteindre 18 300 ; ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Le marché intérieur a poursuivi sa tendance haussière, soutenu par des gains dans les secteurs de la banque, de l’électricité, de l’immobilier et de l’automobile

BSE Sensex et Nifty 50 ont atteint de nouveaux sommets à vie au cours de la journée de lundi, grâce à l’achat d’actions bancaires et automobiles. BSE Sensex a gagné 77 points ou 0,13% pour terminer à 60 136, tandis que NSE Nifty 50 a augmenté de 50 points ou 0,3% et s’est établi à 17 945. Au cours de la journée, Sensex a atteint un record de 60476,13, et Nifty a dépassé les 18 000 pour la première fois de son histoire. Les poids lourds de l’indice tels que HDFC Bank, ICICI Bank, ITC, Housing Development Finance Corporation (HDFC), Kotak Mahindra, d’autres ont contribué le plus au gain des indices aujourd’hui. Les indices boursiers plus larges ont surperformé les indices boursiers. L’indice BSE Midcap a gagné plus d’un demi pour cent ou 141 points à 25 978, tandis que l’indice SmallCap a ajouté 0,60% ou 176 points. India VIX, l’indice de volatilité, a augmenté de 2,8% pour s’établir à 16,09. Les analystes voient l’indice Nifty 50 augmenter à 18300 à court terme.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions (commerce de détail), Kotak Securities

Les marchés indiens ont fortement progressé au premier semestre, mais ont effacé la plupart de leurs gains initiaux après que les résultats lamentables du TCS ont entraîné de fortes ventes dans le pack informatique. Techniquement, le marché a formé une configuration en étoile filante au sommet du rallye, ce qui est une indication de l’incertitude du marché. Il devrait y avoir une stratégie pour réduire les positions longues faibles sur le marché aux niveaux de résistance qui existent à 17980, 18040 et 18080. Si le Nifty forme un renversement positif après avoir atteint les principaux supports qui existent à 17850 ou 17810, un achat call est informé. Au cas où le Nifty fermerait en dessous du niveau de 17800, il pourrait s’affaiblir davantage jusqu’au niveau de 17600.

S Ranganathan, responsable de la recherche, LKP Securities

Le mont Nifty à l’échelle 18K aujourd’hui dirigé par les actions Reliance, Auto et Power, même si l’indice informatique a fait face à des bénéfices tout au long de la journée. Les marchés plus larges ont connu une activité accrue sur les actions de la Bourse, les actions Nifty PSE apportant un bon soutien. La séance de l’après-midi a toutefois été marquée par des gains car les actions restent vulnérables à la déception des bénéfices.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique, CapitalVia Global Research

Le marché a connu des mouvements positifs et une tentative de maintenir le niveau autour du niveau de l’indice Nifty 50 de 18000. Le marché montre qu’il sera crucial que le scénario de marché à court terme se maintienne au-dessus de la zone d’indice 18000-18030 Nifty 50. . Si le marché est capable de maintenir le niveau de 18000, il peut assister à des niveaux plus élevés de 18250. Les indicateurs de dynamique tels que RSI et MACD indiquant une dynamique positive sont susceptibles de se poursuivre.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Le marché intérieur a poursuivi sa tendance haussière, soutenu par des gains dans les secteurs de la banque, de l’électricité, de l’immobilier et de l’automobile. Cependant, les indices ont donné des gains précoces suite à la faiblesse des pairs mondiaux en raison de la hausse des prix des matières premières et de la prochaine saison des résultats, obligeant les investisseurs à négocier avec prudence. Le secteur automobile a continué de surperformer dans l’attente d’une reprise de la demande pendant la saison des fêtes et l’électricité et les énergies renouvelables continueront d’être au centre de l’attention. Les valeurs bancaires ont suivi la tendance en raison de chiffres d’affaires solides et de données favorables sur la croissance du crédit. Cependant, le secteur informatique était sous pression, les premières publications de résultats n’ayant pas répondu aux attentes du marché.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’indice a donné une cassure d’un niveau de résistance majeur qui indique une force pour la hausse dans la session à venir. L’ADX a clôturé à 37 niveaux, ce qui indique une bonne volatilité pour la prochaine séance de bourse. L’indice s’échange au-dessus de 21*50 moyennes mobiles horaires, ce qui suggère un mouvement à la hausse. L’indicateur stochastique a également donné un croisement positif qui indique un mouvement vers le nord pour le compteur. À l’heure actuelle, l’indice a un support immédiat au niveau 17800 tandis que la résistance se situe aux niveaux 18050.

Mohit Nigam, chef – Hem Securities

Sur le plan technique, des indicateurs tels que le RSI et le MACD indiquent qu’une forte dynamique positive dans Nifty 50 devrait se poursuivre et nous pourrions voir des niveaux de 18 200 à 18 300 à court terme. Un support solide peut être vu au niveau 17 700 tandis que le niveau 18 200 peut agir comme une résistance immédiate dans Nifty 50.

