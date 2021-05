Sensex chute de 984 pts, Bank Nifty chute de plus de 2,5% alors que les ours rentrent en action; voici ce que disent les analystes

Sur les marchés plus larges, l’indice S&P BSE MidCap a reculé de 0,65 pour cent ou 133 points à 20 312. Alors que l’indice S&P BSE SmallCap est tombé à 21 670 niveaux. Image .

L’ESB Sensex et le Nifty 50 ont chuté de près de 2%, chacun, un vendredi effrayant alors que les ours faisaient leur retour. Le sentiment des investisseurs a été touché en raison de la faiblesse des marchés asiatiques et des craintes de restrictions de verrouillage plus localisées en raison de la hausse des cas de COVID-19. Les investisseurs ont également été jugés prudents avant les sondages de sortie de quatre États et d’un territoire de l’Union. Sensex a chuté de 984 points ou 2% à 48 782, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a plongé de 264 points ou 1,77% à 14631. Les poids lourds de l’indice tels que HDFC Bank, Housing Development Finance Corporation (HDFC), ICICI Bank, Reliance Industries Ltd (RIL), Tata Consultancy Services (TCS) ont le plus contribué à la perte d’indices. Sur les marchés plus larges, l’indice S&P BSE MidCap a reculé de 0,65 pour cent ou 133 points à 20 312. Alors que l’indice S&P BSE SmallCap est tombé à 21670 niveaux

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le support de 14400 tient toujours et les marchés ont le potentiel de tourner d’ici et de se diriger vers 15100. Le ratio risque-récompense est maintenant biaisé en faveur de la récompense et par conséquent, une approche d’achat sur creux sera la plus appropriée à adopter.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a ouvert une journée avec un écart à la baisse et s’est échangé toute la journée avec un biais négatif et a clôturé la journée à 14631 avec une perte de près de 2% formant une bougie baissière sur le graphique journalier. À la baisse, l’indice a un bon support à la zone 14580-14500 s’il parvient à sauver lesdits niveaux, puis un rebond possible, sinon nous pourrions voir la prochaine étape d’un mouvement vers la zone 14200 à la baisse, la résistance est placée dans la zone 14730-14810 que nous pouvons voir réservation de bénéfices à nouveau autour de ces niveaux.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Les fortes ventes dans les principaux pivots clés, y compris les jumeaux financiers et HDFC, ont maintenu les indices dans le rouge tout au long de la journée, car les craintes de verrouillages localisés se traduisant par un ralentissement ont rendu les investisseurs prudents avant les résultats du sondage d’État. Les actions Pharma & Sugar ont résisté à la tendance du commerce actuel.

Mohit Nigam, chef, PMS, Hem Securities

Nifty a clôturé 1,85% en baisse après un départ positif le matin. Les services bancaires et financiers qui ont mené le rallye cette semaine ont été les retardataires aujourd’hui en matière de réservation de bénéfices, Nifty Bank a terminé en baisse de 2,94%. . – Les sondages à la sortie de quatre États et d’un territoire de l’Union ont montré que le BJP n’obtenait pas une majorité solide dans l’État du Bengale occidental âprement combattu, entravant le sentiment des marchés. Les chiffres de Reliance Industries donneront aujourd’hui le ton pour l’ouverture de la semaine prochaine ainsi que les développements sur le front des covid. La clôture en dessous de 14650 est légèrement négative pour les marchés.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Le marché est entré dans une phase de correction suite à la faiblesse du marché asiatique malgré les signes encourageants de Wall Street. L’augmentation des cas de covid et les incertitudes entourant la vaccination ont accru la pression sur le marché. Outre les actions à petite capitalisation, les secteurs pharmaceutique, métallurgique et pétrolier et gazier ont été les gagnants du secteur, tandis que les réservations de bénéfices ont été observées dans les actions bancaires.

