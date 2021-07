Sensex chute de nouveaux sommets historiques pour se terminer dans le rouge, Nifty continue de faire face à une résistance à 15 900

UltraTech Cement, HDFC Bank et Bajaj Finance ont été les principaux gagnants de Sensex tandis que Tech Mahindra, TCS, Maruti Suzuki India et Reliance Industries figuraient parmi les freins. (Photo : REUTERS)

Les principaux indices ont connu une séance de trading volatile mardi. S&P BSE Sensex a atteint un nouveau sommet historique de 53 129 mais n’a pas réussi à conserver ses gains et a terminé la transaction de la journée dans le rouge. L’indice NSE Nifty 50 a atteint un sommet intrajournalier de 15 914 mais a terminé en baisse de près de 100 points à 15 818. UltraTech Cement, HDFC Bank et Bajaj Finance ont été les principaux gagnants de Sensex tandis que Tech Mahindra, TCS, Maruti Suzuki India et Reliance Industries figuraient parmi les freins. Parmi les indices sectoriels Nifty Bank, Nifty Media, Nifty Financial Services et Nifty private bank index ont clôturé sur des gains. Les marchés plus larges ont reflété la chute tandis que India VIX a clôturé en hausse de 1,77%.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities –

“Les indices boursiers de référence indiens ont terminé légèrement dans le négatif le 6 juillet après avoir à nouveau fait face à une résistance aux niveaux de 15915. Nifty a légèrement corrigé après une hausse de deux jours. Cela s’est produit avec des volumes plus élevés. Nifty a également réalisé un double top à 15914 niveaux. Sur les graphiques quotidiens, il a créé un modèle de marteau inversé baissier. Par conséquent, à plus de 15 850 niveaux, une forte pression vendeuse semble émerger de la part des investisseurs. 15738 est le support du Nifty à court terme tandis que 15915 continue d’être une résistance.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a enregistré une prise de bénéfices au second semestre et a clôturé une journée à 15817 avec une perte minimale et a formé un motif de bougie Doji en pierre tombale sur le graphique journalier. l’indice a de nouveau franchi un obstacle à la zone 15900 et a montré une forte réservation de bénéfices, ce qui laisse entendre que 15900 sera un obstacle difficile sur le côté supérieur toute clôture au-dessus de 15900 ne peut que montrer un élan plus positif, le support est toujours placé dans la zone 15775-15700 nous pouvons voir un peu rapide rebondir à partir des niveaux mentionnés.

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

« Nifty-50 a eu une journée à courte distance alors qu’une autre tentative de franchir la barrière à 15900-15950 a échoué. Une tentative de Nifty d’escalader ce pic plutôt insurmontable peut être frustrante car il est évident que la zone entre 15900-15950 est une résistance rigide. Nifty a fait un Doji de pierre tombale baissier au sommet et ne pas dépasser 15900-15950 pourrait signifier une lente progression vers 15750-15725. Nifty connaît le plus bas épisode de faible volatilité depuis des mois et cette phase de faible volatilité ne peut pas durer éternellement ; finalement, le ressort doit se casser. La tendance générale est à la hausse et le Nifty devrait finir par éclater à la hausse. Attendez une cassure confirmée au-dessus de 15900-15950 pour être un peu plus agressif sur le côté long. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Le marché indien a été mené par les actions financières, les mises à jour commerciales des principales banques et des NBFC pour le trimestre de juin, qui ont montré une amélioration de l’activité commerciale, minimisant les inquiétudes concernant l’impact de la deuxième vague. Mais la réservation de bénéfices a percé l’ensemble du marché à la fin de la journée. À l’échelle mondiale, les prix du pétrole ont bondi après que l’OPEP a annulé les pourparlers pour augmenter la production malgré la hausse de la demande mondiale. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

«Après avoir atteint des niveaux records, les indices de référence ont effacé tous les gains de la journée et clôturé sur une note négative avec Sensex clôturant à 52 861,18 (-0,04%) et Nifty 50 clôturant à 15 818,25 (-0,10%). Ultratech Cement et Shree Cements ont été les principaux gagnants, tandis que Tata Motors et Gland Pharma ont été les principaux perdants de Nifty 50. Les actions de l’automobile, de l’informatique, des métaux et de la pharmacie ont subi des pressions à la vente tandis que des intérêts d’achat ont été observés sur certaines actions financières. Tata Motors a plongé de 8% en raison d’un problème de pénurie de semi-conducteurs et de l’attente d’une marge EBIT négative par JLR. Les niveaux de résistance immédiats pour Nifty 50 sont de 15900 tandis que les niveaux de support clés pour Nifty 50 sont de 15600. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.