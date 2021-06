Sensex chute pour le 2e jour consécutif, les actions à petite et moyenne capitalisation surperforment ; Yeux astucieux 15 900

Les indices ont enregistré une reprise intelligente en fin d’après-midi après avoir été dans le rouge pendant la majeure partie de la journée. Image : .

BSE Sensex a terminé dans le rouge pour la deuxième journée consécutive mercredi, tandis que Nifty de NSE s’est stabilisé à 15 576. Les analystes estiment que la chute des marchés d’aujourd’hui laisse présager une consolidation imminente. Les marchés plus larges ont surperformé les indices boursiers au cours de la séance d’aujourd’hui. L’indice S&P BSE MidCap a bondi de 1,75 % ou 380 points pour terminer à 22 140,66, tandis que l’indice S&P BSE Smallcap a augmenté de 1,29 % ou 303 points pour s’établir à 23 826,12. Au cours de la journée, l’indice Midcap a atteint un nouveau sommet sur 52 semaines à 22 163,68 et l’indice Smallcap à 23 841,67. L’étendue du marché a été largement positive, 2 139 actions ayant progressé tandis que 974 actions ont baissé.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Les marchés ont été un peu faibles aujourd’hui. Cela peut être attribué à la comptabilisation des bénéfices ou au déchargement des positions. Cela ne perturbe pas la tendance globale du marché qui reste haussier. Nous devrions regarder 15900 comme prochaine cible potentielle. Un bon support se situe à 15300 et tant que ce niveau se maintient sur une base de clôture, la tendance du marché est entre les mains des taureaux. Les traders peuvent considérer les creux ou les corrections intrajournalières comme une opportunité d’ajouter des positions longues pour des cibles plus élevées.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, analyste technique conseil et fondateur, Gemstone Equity Research & Advisory Services

La chute d’aujourd’hui dans l’ESB Sensex et Nifty 50 n’indique pas de faiblesse à venir. Cependant, cela laisse présager une consolidation imminente. Si nous regardons l’immédiat à court terme, le niveau de 15600 a été témoin d’une forte écriture d’appels ; ce niveau continue de contenir le maximum d’appels OI. Ce niveau continuera de poser une résistance à court terme immédiat. Le principal sujet de préoccupation est le VIX qui se situe à l’un de ses plus bas niveaux des derniers mois ; les niveaux actuels n’ont été observés qu’au début de 2020. Il existe donc également des possibilités d’augmentation de la volatilité à court terme. Nous nous attendons à ce que l’indice oscille entre 15100-15650 à court terme.

Sameet Chavan, analyste technique en chef, Angel Broking

Le mouvement d’aujourd’hui ne peut pas être qualifié de chute. Il ne s’agit que d’une réservation de profit mineure après avoir vu un bon mouvement récemment et surtout après avoir atteint des records. Pour l’instant, il n’y a pas de retournement majeur vu que nous ne voyons aucune résistance majeure avant 16.000. Entre les deux, la réservation de bénéfices mineurs doit être traitée comme un phénomène normal. En ce qui concerne les supports, 15 400-15 300 devraient être considérés comme des niveaux clés.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Les indices ont enregistré une reprise intelligente en fin d’après-midi après avoir été dans le rouge pendant la majeure partie de la journée. Les marchés plus larges ont également fait preuve de résilience, car nous avons vu émerger des achats intéressants dans les banques d’État, les auxiliaires automobiles et dans le déblocage de thèmes dans tous les secteurs.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

En amont de la politique MPC, le marché domestique a poursuivi sa volatilité avec un biais mitigé. Des ventes ont été observées sur les valeurs financières, informatiques et FMCG, mais elles ont diminué vers la clôture de la bourse. La faiblesse des marchés américains et asiatiques a également contribué à la tendance négative. Les banques du PSU ont attiré des acheteurs dans l’espoir que le gouvernement finalisera bientôt la liste pour la privatisation. Dans cette politique, la RBI devrait se concentrer sur la croissance économique en maintenant le statu quo sur les taux directeurs et en assurant la liquidité tout en gardant un œil sur la pression inflationniste due à la hausse des prix des matières premières.

