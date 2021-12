Sensex clôture avec des gains, la tendance baissière Nifty est toujours active, les taureaux devraient revenir au-dessus de 17300-17500

Bank Nifty a augmenté de 1,88% et les marchés plus larges ont reflété la hausse. (Photo : REUTERS)

Les taureaux ont forcé les indices de référence nationaux à la hausse mercredi, aidés par des données économiques positives. S&P BSE Sensex a bondi de 619 points pour clôturer à 57 684 tandis que NSE Nifty 50 a gagné 183 points pour s’établir à 17 166. Les deux benchmarks ont zoomé de plus de 1% chacun. IndusInd Bank a augmenté de 5,73 % en tant que premier gagnant sur Sensex, suivi par Axis Bank, State Bank of India et Tech Mahindra. Dr Reddy’s a clôturé en baisse de 1,58% en tant que premier perdant sur Sensex, accompagné par Ultratech Cement, Sun Pharma, Bharti Airtel et Titan. Bank Nifty a augmenté de 1,88% tandis que les marchés plus larges ont reflété la hausse.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« La hausse durable de mercredi semble avoir fait espérer un retour des taureaux. Mais, la configuration globale négative du graphique reste intacte et une hausse supplémentaire à partir d’ici pourrait rencontrer une forte résistance aérienne autour des niveaux 17300-17400 au cours des 1-2 prochaines sessions, avant de montrer une autre série de faiblesse par rapport aux plus hauts. Le support immédiat est placé à 17080 niveaux.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« Les marchés ont pu enregistrer une clôture positive pour la journée ! Cependant, cela n’exclut pas la tendance baissière actuelle à court terme. À moins que nous ne dépassions 17400-17500 sur une base de clôture, chaque hausse doit être considérée comme une opportunité de vendre à découvert le Nifty. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities-

« L’indice a ouvert une journée avec un bon écart et a réussi à clôturer une journée sur une note positive à 17167 avec des gains de plus d’un pour cent formant une bougie haussière sur le graphique journalier. L’indice a formé deux zones d’obstacles fortes sur le côté supérieur autour de la zone 17220-17300 jusqu’à ce que nous ne franchissions pas ou ne donnions pas la résistance décisive mentionnée ci-dessus. en dessous desdits niveaux, la structure sera faible, une bonne zone de support formée près de la zone 17050-16950.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, après un indice d’ouverture positif négocié dans la fourchette et réussi à se maintenir au-dessus de 17 000 marks ainsi que 21 HMA qui suggèrent qu’un maintien au-dessus de la même chose peut montrer un mouvement haussier. Sur un graphique horaire, Index a confirmé le type de bougie Doji qui souligne la confusion entre acheteurs et vendeurs. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 16800 niveaux tandis que la résistance se situe à 17350 niveaux, le franchissement au-dessus du même niveau peut montrer un nouvel intérêt d’achat et l’indice peut tester les niveaux 17500-17800. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 35 300 niveaux et une résistance à 37 000 niveaux. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Après la forte baisse des marchés mondiaux hier, les actions indiennes ont inversé leur cours suite à la reprise des marchés mondiaux et aux données solides du PIB national. Le PIB de l’Inde au deuxième trimestre a enregistré une croissance de 8,4 % alors que l’activité économique s’est normalisée après l’impact de la deuxième vague. Bien que le commentaire du président de la Fed sur l’accélération du rythme du plan de réduction des achats d’obligations ait maintenu les investisseurs prudents ainsi que les inquiétudes d’Omicron, les marchés mondiaux se sont fortement redressés aujourd’hui.

Arijit Malakar, responsable de la recherche (vente au détail) d’Ashika Stock Broking –

« Les marchés indiens ont clôturé positivement aujourd’hui grâce à l’optimisme économique. Le PIB du T2FY22, la production du secteur de base et les données sur le déficit budgétaire ont confirmé que l’économie indienne est sur la voie de la reprise. La croissance économique de l’Inde est restée robuste au cours du trimestre de septembre et elle est conforme aux estimations. De plus, sur le front du COVID, selon l’ancien chef du groupe consultatif auprès des consortiums indiens de génomique du SRAS-COV-2 (INASACOG), un très grand nombre d’Indiens sont susceptibles de rester protégés contre Omicron ou toute autre variante de Covid- 19 et il n’y a pas lieu de paniquer. Une telle déclaration a renforcé la confiance des investisseurs nationaux dans le marché. Le sentiment du marché a encore été stimulé par la forte amélioration des données PMI manufacturières de novembre, qui se sont établies à 57,6 contre 55,9 en octobre. »

