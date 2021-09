Sensex clôture la journée de négociation volatile en rouge, résistance Nifty à 17 600 ; les yeux maintenant sur la réunion du FOMC

Les analystes techniques pensent que Nifty 50 est susceptible de faire face à une résistance de l’ordre de 17 600 à 17 660 maintenant. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence Sensex et Nifty 50 ont été témoins d’un bras de fer entre les taureaux et les baissiers mercredi avant de clôturer avec des pertes marginales. À la cloche de clôture, l’ESB Sensex s’est établi à 58 927, en baisse de 78 points ou 0,13 % tandis que le NSE Nifty 50 a clôturé à 17 546, en baisse de 15 points ou 0,09 %. Bank Nifty a glissé de 0,78%, abandonnant la barre des 37.000. Zee Entertainment figurait parmi les meilleurs gagnants, avec une montée en flèche de 32%. Parmi les constituants de Sensex, Tech Mahindra a gagné 3,7% en tant que meilleur gagnant tandis que HDFC a terminé en tant que pire performance, en baisse de 1,46%. Les analystes techniques pensent que Nifty 50 est susceptible de faire face à une résistance dans la fourchette 17 600-17 660 maintenant, une cassure au-dessus de laquelle pourrait propulser les indices vers de nouveaux sommets.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (commerce de détail), Kotak Securities –

«Après un solide rallye de retrait, l’indice de référence Nifty a été témoin d’une activité à fourchette étroite proche du niveau de résistance de 17600. Mercredi, après l’ouverture en sourdine, le Nifty a oscillé entre 17525 et 17610 niveaux. Il a fait quelques tentatives pour franchir la résistance de 17600 mais n’a pas réussi à franchir l’obstacle en raison de signaux mondiaux tièdes et du manque d’activité d’achat de suivi. La configuration des échanges intrajournaliers suggère que les niveaux 17600-17625 agiraient comme un niveau de résistance clé pour les day traders et, en dessous, une correction intrajournalière rapide jusqu’à 17500-17450 n’est pas exclue. D’un autre côté, 17625 pourrait être le niveau de cassure de gamme pour les day traders et au-dessus du même niveau, la formation de continuation de cassure devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17665-17700-17725.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

“L’indice n’a pas dépassé les 17600 en clôture. Tant que nous n’aurons pas dépassé 17600 ou cassé 17300, nous ne verrons pas de mouvement soutenu par le volume et la dynamique. La tendance est biaisée à la hausse et, par conséquent, les creux ou les corrections intrajournalières peuvent être utilisés pour entrer dans des positions longues. »

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a montré une fourchette très étroite pendant une journée et a clôturé une journée à 17547 avec une perte minimale formant une petite bougie baissière sur le graphique journalier. l’indice a la même zone de support autour de la zone 17500-17430 toute baisse près desdits niveaux sera à nouveau l’achat d’opportunités en maintenant le niveau d’arrêt immédiat en dessous de la zone 17450 et la résistance se rapproche de la zone 17600-17660 également on peut verrouiller leurs gains longs commerciaux autour desdits niveaux , la fourchette globale se situe toujours entre 17300-17800 et la cassure de chaque côté décidera de la direction finale.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Malgré des signes encourageants sur les marchés mondiaux, les principaux indices nationaux se sont négociés dans une fourchette étroite pour révéler ses premiers gains lors de la session volatile d’aujourd’hui. Cependant, le marché dans son ensemble était robuste, à l’exception des banques, tous les principaux secteurs étaient en demande et les médias, les métaux et l’immobilier ont surperformé. Les actions immobilières étaient au centre de l’attention en raison d’une augmentation des inscriptions immobilières en septembre, tandis que l’apaisement de la nervosité concernant l’économie chinoise a soutenu les actions des métaux. Les investisseurs ont négocié avec prudence dans l’attente du résultat de la réunion du FOMC qui clarifiera l’air concernant les plans de réduction de la Fed.

S Hariharan, Head- Sales Trading, Emkay Global Financial Services –

« Les facteurs macroéconomiques ont dominé les flux cette semaine, les nouvelles en cours concernant une grande faillite potentielle en Chine suscitant des inquiétudes de contagion. En outre, les marchés mondiaux attendent également les commentaires du FOMC américain concernant les plans de réduction des achats mensuels d’obligations. L’indice du dollar est également prêt pour une éventuelle cassure technique vers des sommets de plusieurs mois, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les flux vers les actifs à risque. En conséquence, Nifty s’est échangé en grande partie dans une fourchette après avoir atteint de nouveaux sommets au cours de la première quinzaine de septembre. Le sentiment des détaillants nationaux reste relativement modéré en raison de ces gros titres macroéconomiques. Les indices Banknifty & Auto restent les principaux retardataires, tandis que les secteurs IT & FMCG ont encore renforcé leur force relative au cours de la semaine dernière. »

