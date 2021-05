Sensex dépasse les 49 500, Nifty se termine juste en dessous de 14 950; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

Après une ouverture positive, le marché a évolué dans une fourchette, mais est resté dans le vert tout au long de la journée et a réussi à clôturer à 14942,35 niveaux. Image: .

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé sur une note positive pour la quatrième session consécutive lundi, principalement grâce à une forte baisse des cas quotidiens de Covid-19. BSE Sensex a terminé près de 296 points ou 0,60 pour cent de plus à 49 502, tandis que l’indice Nifty 50 a bondi de 119 points ou 0,8 pour cent à 14 942. Sur l’ensemble du marché, les indices S&P BSE MidCap et SmallCap ont bondi de près de 1% pour se terminer à 20 808 et 22 426, respectivement. Les poids lourds de l’indice tels que L&T, la Housing Development Finance Corporation (HDFC), ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Sun Pharma et HDFC Bank, entre autres, ont le plus contribué au gain des indices. L’ampleur du marché a été positive, 2068 actions ayant progressé tandis que 1 037 scrips ont diminué. Un total de 225 actions est resté inchangé.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a ouvert une journée avec un bon écart mais s’est échangé tout au long de la journée et a clôturé une journée à 14942 avec des gains de près d’un pour cent et a formé une petite bougie haussière sur le graphique journalier. Un obstacle important toujours à 15050 zones s’il est parvenu à se maintenir au-dessus pendant une journée ou à clôturer au-dessus desdits niveaux, alors seulement nous pourrions voir davantage à la hausse, sinon une réservation de bénéfices est possible, le support est déplacé vers la zone 14900-14850 se maintenant au-dessus desdits niveaux.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research

Le marché parvient à se maintenir au-dessus de la zone de support de l’indice Nifty 50 de 14900. Les facteurs techniques sont alignés pour soutenir des perspectives positives pour le marché à l’avenir. Par conséquent, les traders à court terme doivent utiliser le rallye pour sortir tout en essayant d’acheter une approche de creux. L’ampleur du marché à améliorer, indiquant la probabilité d’une forte tendance. Toute vague corrective à la baisse devrait trouver un intérêt d’achat autour de 14800-14850.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Les bourses nationales ont continué de surfer sur sa vague optimiste reflétant de fortes achats généralisés, les actions des métaux, de l’automobile et de l’industrie pharmaceutique menant le rallye. La croissance de l’emploi aux États-Unis a considérablement diminué par rapport à ses prévisions d’avril, signalant une dynamique lente sur le marché du travail tandis qu’une cyberattaque a fait grimper les prix du pétrole aux États-Unis. Malgré une baisse des chiffres des ventes d’automobiles en avril en raison de l’impact des verrouillages de covid, le secteur automobile a réussi à rester à flot en raison de ses perspectives positives à long terme.

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Courtage de choix

Après une ouverture positive, le marché a évolué dans une fourchette, mais est resté dans le vert tout au long de la journée et a réussi à clôturer à 14942,35 niveaux avec un gain de 119,20 points. Alors que la banque astucieuse a clôturé à 33142,40 avec un gain de 237,90 points. L’ampleur du marché était également positive, avec 38 des 50 actions chouettes clôturant dans le vert. Techniquement, l’indice astucieux a fait face à la résistance de la ligne de tendance baissière ainsi que de la bande supérieure de Bollinger, ce qui suggère que le franchissement au-dessus de la même chose peut montrer un mouvement à la hausse. De plus, l’indice a donné une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 21 jours, ce qui souligne la force de l’indice. Un indicateur de momentum RSI & MACD a indiqué un croisement positif, ce qui soutient la tendance haussière à court terme. À l’heure actuelle, l’indice astucieux maintient le support à 14760 niveaux tandis qu’une résistance à la hausse semble à 15000 niveaux.

