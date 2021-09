Sensex détient 60 000 actions à petite et moyenne capitalisation en baisse ; Où ira Nifty la semaine prochaine ?

Pour la session à venir, l’indice a déplacé sa zone de support à 17750-17650, donc toute baisse près de la zone de support mentionnée sera à nouveau une nouvelle opportunité d’achat. Image : .

BSE Sensex et Nifty ont atteint des sommets de clôture record, même après avoir partiellement effacé les gains initiaux vendredi. BSE Sensex a bondi de 163 points ou 0,27 pour cent pour terminer à 60 048, tandis que l’indice Nifty a gagné 30 points ou 0,17 pour cent pour s’établir à 17 853. Au cours de la journée, le Sensex à 30 actions a atteint un sommet historique de 60 333, tandis que l’indice Nifty 50 a atteint un nouveau sommet à vie de 17 948. Les poids lourds des indices tels que HDFC Bank, Infosys, Asian Paints, ICICI Bank, entre autres, ont le plus contribué à la hausse des indices. Les marchés plus larges ont sous-performé les indices boursiers. Le S&P BSE MidCap a perdu 1,16 % ou 295 points à 25 194, tandis que l’indice BSE SmallCap a perdu 0,30 % ou 86 points pour s’établir à 28 023. Les analystes disent que Nifty 50 est prêt à atteindre le niveau de 18 000.

Shrikant Chouhan, responsable de la recherche actions (commerce de détail), Kotak Securities

Le trading était principalement lié à une fourchette avec un biais positif, mais le point culminant du trade a été Sensex franchissant la barre psychologique des 60000. Benchmark Nifty a formé une formation robuste plus élevée et plus basse qui est largement positive. Le point important est que l’indice a franchi avec succès la résistance de 17800 et se négocie confortablement au-dessus de la même. Pour l’indice, 17775-17700 pourraient être les niveaux de support importants. D’un autre côté, 18000 et 18200 pourraient constituer un niveau de résistance majeur. Les traders de Contra peuvent prendre un pari long près de 17700 avec un stop loss de support strict de 16650, tandis qu’une réservation de profit partiel est conseillée entre 18100 et 18200. Pendant ce temps, le Bank Nifty a maintenu une formation de fond plus élevée. Les principaux niveaux de support sont placés à 37200 suivis de 36800. La structure suggère une nouvelle hausse si elle réussit à se négocier au-dessus de 37200.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a clôturé une semaine à la zone 17853 avec des gains d’un et demi pour cent sur une base hebdomadaire et a formé une bougie haussière sur le graphique hebdomadaire pour une deuxième semaine consécutive. Pour la session à venir, l’indice a déplacé sa zone de support à 17750-17650, de sorte que toute baisse près de la zone de support mentionnée sera à nouveau une nouvelle opportunité d’achat avec le maintien du niveau d’arrêt en dessous de la zone 17650 et si ces niveaux sont maintenus, nous pouvons voir l’indice marcher vers la marque 18k , la résistance est toujours placée autour de la zone 17900-18000 où les traders peuvent verrouiller certains de leurs gains longs.

Aashish Somaiyaa, président-directeur général – White Oak Capital

Les niveaux du marché ne sont qu’accessoires. Tous les sommets temporels (ATH) ne signifient pas grand-chose car chaque ATH est précédé d’une série d’ATH et je suis sûr qu’il sera remplacé par beaucoup d’autres à venir. Nous continuons de demander à nos clients de rester pleinement investis, quels que soient les niveaux car le market timing est un exercice futile. 2010 à 2020 a vu une série de faux départs sur les marchés couplés à de multiples perturbations économiques qui ont rendu 2021 difficile à croire pour la plupart des acteurs du marché boursier, mais si des conditions macroéconomiques globalement favorables persistent et que l’Inde continue de se démarquer par son mérite relatif à la lumière de la réforme de notre gouvernement approche, on peut croire que ce marché a des jambes. La forte augmentation des entrées de FII (38 milliards de dollars US) en Inde depuis avril 2020 suggère que les investisseurs étrangers continuent de faire confiance à l’univers diversifié des entreprises indiennes avec ses opportunités d’alpha.

Palak Kothari, analyste de recherche, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’indice s’est négocié avec une formation Higher High & Higher Bottom sur une période quotidienne au cours des derniers jours, ce qui indique une force pour la hausse. En outre, l’indice s’est négocié au-dessus de toutes les moyennes mobiles ainsi que l’indicateur de Momentum Stochastique se négocie également avec un croisement positif qui ajoute encore de la force au compteur. À l’heure actuelle, le chouette semble avoir une résistance psychologique à 18 000 niveaux, bien que le franchissement au-dessus du même niveau puisse montrer des niveaux de 18 200 à 18 250 alors que le support immédiat se situe à 17 650 niveaux.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities

Sensex escalade le mont 60000 aujourd’hui; Nifty 50 et Sensex ont tous deux terminé à de nouveaux records au cours d’une journée de négociation volatile aujourd’hui après avoir réduit leurs gains tôt le matin. Les marchés se sont maintenus au-dessus des niveaux de 17 850 et nous nous attendons à ce que cet élan se poursuive, ce qui pourrait conduire Nifty50 à 18 000 niveaux à court terme. 17 650 peuvent servir de support immédiat dans Nifty 50. Dans l’ensemble, nous pensons que la trajectoire du marché continue d’être positive et toute baisse significative devrait être utilisée pour investir dans des actions de qualité pour de bons rendements.

