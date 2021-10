Sensex en baisse de plus de 1000 points par rapport aux sommets ! Découvrez ce qui convient maintenant – SIP, STP ou forfaitaire ?

Si un investisseur perçoit un salaire, il peut alors trouver dans les SIP une option plus simple pour investir régulièrement dans son allocation définie.

Nifty50 et Sensex 30, deux principaux indicateurs boursiers sont en baisse de près de 500 points et 1000 points respectivement par rapport à leurs plus hauts. Sensex a atteint le plus haut historique de 62 245,43 intrajournaliers et a clôturé à 61 716,05 le 19 octobre 2021. Le 21 octobre, l’ESB Sensex 30 se négociait à environ 60651 niveaux, en baisse de plus de 1 000 par rapport aux sommets. Les valeurs liquidatives de la plupart des fonds communs de placement d’actions sont également à des niveaux inférieurs au cours des derniers jours. Si les corrections et les baisses du marché n’ont jamais été exclues, la tendance dans les jours et semaines à venir n’est toujours pas connue. Ce que l’on sait, c’est que le marché des actions ne se déplace pas de manière linéaire et qu’il y aura des périodes de hauts et de bas sur le marché. Pour un investisseur à long terme, de telles baisses aident à entrer sur le marché à des niveaux inférieurs pour en récolter les bénéfices à plus long terme.

Les investisseurs à long terme continuent à rechercher de telles opportunités et, en plus d’éviter de « synchroniser le marché », ils effectuent des investissements forfaitaires ou ajoutent de nouveaux fonds à leurs folios de fonds communs de placement existants. Acheter bas et vendre haut est le seul principe qui fonctionne bien quand on donne du temps au portefeuille d’investissement.

Dans le scénario de marché actuel, où le marché chute presque quotidiennement, devrait-on envisager d’investir une somme forfaitaire maintenant ou de lancer un nouveau plan d’investissement systématique (STP) ? N’oubliez pas que tout ce que vous faites doit être conforme à votre plan d’allocation d’actifs et non basé sur les conditions du marché à tout moment.

« La décision d’opter pour un SIP ou une somme forfaitaire a beaucoup plus à voir avec vos objectifs financiers et votre scénario de flux de trésorerie qu’avec la situation actuelle du marché. Si vous rééquilibrez régulièrement votre allocation d’actifs définie, alors la décision de choisir entre un SIP ou un forfait a beaucoup plus à voir avec vos flux de trésorerie, car il est très difficile de prédire quelle classe d’actifs surperformera à l’avance », explique Rishad Manekia. , fondateur et directeur général de Kairos Capital.

Les actions en tant que classe d’actifs actions sont volatiles et conviennent aux objectifs à long terme. Si vous avez des SIP en cours, il est toujours suggéré de continuer. « Si un investisseur perçoit un salaire, il peut alors trouver dans les SIP une option plus simple pour investir régulièrement dans son allocation définie. Cependant, quelqu’un qui a un bonus ou soudainement une plus grande somme d’argent à investir pourrait trouver un investissement via une somme forfaitaire dans son allocation d’actifs définie qui pourrait mieux fonctionner pour lui », ajoute Manekia.

Ce qui est tout aussi important, surtout à ces moments-là, c’est de vous assurer d’avoir une répartition de l’actif. L’or, la dette, l’immobilier ainsi que les actions doivent constituer le portefeuille global et leur allocation doit être effectuée en fonction de votre profil de risque et des objectifs à atteindre. Manekia suggère : « Si vous avez un objectif financier bien défini, cela définirait le profil risque-rendement du portefeuille dans lequel vous devriez investir. tandis que des horizons temporels plus longs peuvent permettre une plus grande prise de risque si l’investisseur est à l’aise avec la volatilité.

Pour ceux qui ne sont peut-être pas à l’aise avec la volatilité actuelle, l’approche du plan de transfert systématique (STP) pourrait aider à allouer des fonds sur le marché des actions. « Les STP sont destinés à ceux qui souhaitent prendre un appel tactique sur une classe d’actifs ou un schéma en achetant ou en vendant systématiquement un schéma en passant un montant défini d’un schéma à un autre à intervalles réguliers », explique Manekia. Dans le cadre du STP, vous investissez une somme forfaitaire dans un fonds de dette liquide ou autre, puis vous donnez le mandat à la société de gestion de fonds de continuer à détourner régulièrement un montant fixe vers des fonds d’actions de la même société de gestion.

Qu’il s’agisse d’un investissement forfaitaire ou d’un SIP, si votre objectif est d’épargner pour des objectifs à long terme, les corrections boursières peuvent être utilisées comme une opportunité d’ajouter plus à votre portefeuille d’actions. Ce qui est également nécessaire, c’est une bonne diversification entre les régimes de MF en tenant compte de la capitalisation boursière et des secteurs. En outre, ce pourrait être le moment de revoir votre portefeuille et d’examiner les performances des programmes pour prendre des mesures correctives, si nécessaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.