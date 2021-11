Sensex en hausse de 153 pts lundi au milieu d’achats de blue chips

Les indices BSE mid-cap et BSE small cap ont baissé respectivement de 0,9% et 1,90%.

Les indices de référence nationaux ont réduit leurs pertes initiales et ont terminé en territoire positif lundi, principalement grâce à l’intérêt d’acheter des actions de premier ordre. Cependant, les inquiétudes concernant la variante Omicron, la faiblesse des indices mondiaux et les ventes soutenues des investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) ont continué de peser sur les marchés.

Sur les 30 actions du BSE Sensex, 13 ont terminé dans le vert lundi. L’ESB Sensex a clôturé à 153,43 points, soit 0,27% de plus, à 57 260,58. De même, le Nifty a clôturé à 17 053,95, en hausse de 27,5 points ou 0,16%. Kotak Mahindra Bank a été le premier gagnant du pack Sensex, progressant de 2,92% après que la RBI a approuvé LIC pour augmenter la participation jusqu’à 9,9% dans la banque.

HCL Tech, TCS, Titan Company, Bajaj Finance, Bajaj Finserv et Reliance Industries ont été les autres principaux gagnants de l’indice. D’un autre côté, Sun Pharma, NTPC, Axis Bank et Nestlé ont été les principaux retardataires, perdant 1 à 2 % chacun.

Les indices BSE mid-cap et BSE small cap ont baissé respectivement de 0,9% et 1,90%. Dans l’ensemble du marché, 966 titres ont progressé, 2 435 ont baissé et 174 sont restés inchangés lundi.

«Les marchés indiens ont ouvert dans le rouge à la suite de leurs homologues asiatiques, alors que les investisseurs du monde entier surveillaient les développements autour de la nouvelle variante de Covid Omicron, qui a déclenché d’importantes ventes vendredi dernier et a atténué les échanges matinaux d’aujourd’hui. Au cours de la séance de l’après-midi, les marchés ont récupéré leurs pertes initiales et ont maintenu leur dynamique haussière suite aux gains des valeurs énergétiques, TECK et informatiques. Des achats sains ont été observés dans les actions de premier ordre », a déclaré Narendra Solanki, responsable de la recherche sur les actions (fondamental), Anand Rathi Shares & Stock Brokers.

