Sensex enclenche une séquence de deux jours de victoires consécutives, Nifty doit franchir 17300 pour une hausse supplémentaire

Les indices de référence des actions nationales ont mis fin à leur séquence de gains de deux jours pour se terminer par des pertes mercredi. Le S&P BSE Sensex a perdu 90,99 points ou 0,16% pour terminer à 57 806, tandis que l’indice NSE Nifty 50 a perdu 19,65 points ou 0,11% de moins à 17 213. Bank Nifty a perdu 0,4%, se maintenant juste au-dessus de la barre des 35 000. Sun Pharma a été le premier gagnant de l’indice, en hausse de 2,86%, suivi de Bajaj Auto, IndusInd Bank, Dr Reddy’s et Titan. La State Bank of India a été la composante Sensex la moins performante, suivie par ITC, Tech Mahindra et Tata Steel. Les marchés plus larges se sont échangés de manière mitigée. India VIX a clôturé à 1,46% dans le rouge.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

« 17250-17300 est le niveau crucial à surveiller ; ce marché ne peut entrer dans une phase haussière que s’il clôture au-dessus de 17300. Jusque-là, les marchés seraient latéraux et agités. 16800 est un bon support pour l’indice et une cassure de celui-ci entraînera un retour dans le marché baissier à moyen terme. C’est une situation d’attente : 16 800 à la baisse et 17 300 à la hausse. »

Rohit Sigre, analyste technique senior chez LKP Securities –

« L’indice s’est négocié latéralement toute la journée et a clôturé une journée à 17213 avec une légère perte et a formé une bougie baissière sur le graphique journalier. Les deux dernières sessions, nous avons vu un mouvement stagnant de l’indice résultant de l’indice a formé une bonne zone de support autour de 17160 suivi de la zone 17100 donc en négociant au-dessus desdits niveaux, nous pouvons voir une action positive dans la session à venir aussi on peut s’attendre à un prochain mouvement vers le nord vers 17260- zone 17300 qui est la zone d’obstacles immédiate sur le côté supérieur.

Palak Kothari, associé de recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice s’est négocié en formation de canal en baisse, le franchissement au-dessus de la bande supérieure de formation peut montrer un rallye à la hausse dans le compteur. De plus, l’indice s’est négocié au-dessus de 21 et 50-HMA, ce qui suggère une force dans le compteur. Cependant, un indicateur de dynamique STOCHASTIC et MACD se négocient avec un croisement positif sur la période quotidienne. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17 000 niveaux tandis que la résistance se situe à 17 300 niveaux, le franchissement au-dessus du même niveau peut afficher 17 400 à 17 500 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 34 500 niveaux et une résistance à 35 500 niveaux. »

Arijit Malakar, responsable de la recherche (vente au détail) d’Ashika Stock Broking –

« Le marché s’est négocié à plat aujourd’hui et a clôturé en négatif. Au cours des deux derniers jours de bourse, le marché a connu une dynamique positive grâce à des couvertures courtes avant l’expiration des F&O de décembre. Cependant, le marché devrait rester stable au cours des deux prochains jours de bourse avant les vacances du Nouvel An, car de nombreux marchés mondiaux resteront fermés au cours des prochains jours. Mis à part les inquiétudes d’Omicron et le resserrement des banques centrales, les valorisations élevées ou l’accélération des fondamentaux sont la principale cause de la correction non seulement du marché mais aussi des actions. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Contrebalançant la faiblesse des sentiments dans la plupart des secteurs, le secteur pharmaceutique a aidé le marché intérieur à clôturer sur une note plate avec un biais positif. L’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins contre le covid Corbevax et Covovax ainsi que l’autorisation du médicament antiviral Molnupiravir pour une utilisation restreinte ont stimulé l’appétit pour la plupart des actions pharmaceutiques aujourd’hui. Les FII ont été acheteurs nets pour la première fois ce mois-ci, ce qui a aidé le marché. Les actions multiplex ont subi un coup dur après la fermeture des salles de cinéma en raison de restrictions plus strictes en matière de covid à Delhi, tandis que les moyennes et petites capitalisations ont surperformé. »

