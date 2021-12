Sensex enclenche une séquence de trois jours de gains pour clôturer à plat, Nifty pour faire face à une résistance à 17600 la semaine prochaine

Les marchés plus larges ainsi que Bank Nifty ont surperformé les indices de référence. (Photo : REUTERS)

Les marchés intérieurs ont renoncé à leur séquence de gains de trois jours pour terminer vendredi avec des pertes marginales. S&P BSE Sensex a terminé en baisse de 20 points ou 0,03 % à 58 786 points tandis que l’indice NSE Nifty 50 a terminé en baisse de 5,55 points à 17 511. Parmi les actions, Asian Paints a été le premier gagnant de Sensex, en hausse de 3,25%, suivi de State Bank of India, Mahindra & Mahindra, TCS et Bajaj Finserv. Titan était le plus à la traîne, en baisse de 1,39%, accompagné de HDFC, Axis Bank et Kotak Mahindra Bank. Les marchés plus larges ainsi que Bank Nifty ont surperformé les indices de référence. Inde VIX a glissé de plus de 3%.

Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities –

« La tendance à court terme de Nifty continue d’être limitée à une fourchette. L’absence de pression vendeuse au niveau de la résistance importante pourrait indiquer des chances plus élevées d’une forte cassure haussière de l’obstacle à court terme. Le support immédiat est placé aux niveaux 17400-17380.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities-

« L’indice a réussi à clôturer une semaine au-dessus de la zone 17500 avec des gains de près de deux pour cent sur une base hebdomadaire et a formé une bougie haussière sur le graphique hebdomadaire. À l’avenir, l’indice a une zone d’obstacles rigide autour de 17600 s’il parvient à maintenir les niveaux susmentionnés, nous pourrions voir une bonne extension du recul actuel vers la barre des 18 000 ou plus, mais jusqu’à ce que le commerce se situe en dessous de la zone 17600, il y aurait une chance que nous assistions à une réservation de bénéfices, ainsi de suite base immédiate 17600 sera le niveau de réussite ou de rupture, sur une base immédiate, l’indice a formé des supports près de la zone 17400-17300.

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Sur le plan technique, l’indice a augmenté progressivement au cours des trois derniers jours, ce qui suggère une force pour une hausse de l’indice. De plus, l’indice a clôturé au-dessus de 21&9 HMA, ce qui suggère une direction nord dans le compteur. Un indicateur d’élan quotidien MACD & Stochastique se négocie avec un croisement positif qui suggère un élan haussier dans la session à venir. À l’heure actuelle, l’indice a un support à 17 300 niveaux tandis que la résistance se situe à 17 600 niveaux. D’un autre côté, Bank nifty a un support à 36600 niveaux et une résistance à 37500 niveaux.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les indices de référence indiens se sont négociés avec des coupes pour clôturer à plat à la suite de la faiblesse du marché mondial alors que le marché attend la publication des chiffres de l’inflation indienne et américaine de novembre. Les pertes dans les secteurs de la finance et de l’informatique ont fait baisser les indices tandis que les actions positives de l’immobilier, de l’automobile et des métaux ont contribué à effacer les pertes ainsi qu’un solide soutien des moyennes et petites capitalisations. Les indices asiatiques et européens se négociaient faiblement avant la publication des données sur l’inflation aux États-Unis, car le marché s’attend à ce que les niveaux d’inflation restent élevés. »

Ajit Mishra, vice-président – ​​Recherche, Religare Broking –

« Les marchés réagiront d’abord aux données macroéconomiques des premiers échanges lundi. Sur le plan mondial, la prochaine réunion de la Fed restera au centre des préoccupations ainsi que les mises à jour sur la nouvelle variante. Au milieu de tout, nous réitérons notre vue de maintenir une approche positive mais prudente et de nous concentrer davantage sur la sélection de titres. Nifty doit conserver la zone 17300-17400 pour une récupération ultérieure.

