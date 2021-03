Sensex enfreint 49 000, Nifty saute au-dessus de 14 500; les marchés boursiers vont-ils plus haut à partir d’ici?

Parmi les meilleurs gagnants sur Sensex figuraient Bajaj Finserv, Asian Paints et Titan Company Limited, tous dépassant 4% chacun. (Image: REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux se sont soldés par des gains, annulant certaines des pertes enregistrées lors des deux séances de négociation précédentes. S&P BSE Sensex a clôturé 568 points plus haut à 49 008 tandis que le Nifty 50 a terminé 201 points plus haut à 14518. Parmi les meilleurs gagnants sur Sensex figuraient Bajaj Finserv, Asian Paints et Titan Company Limited, tous dépassant 4% chacun. Powergrid, IndusInd Bank, ITC et Maruti Suzuki ont été les seules actions de Sensex qui ont clôturé avec des pertes. L’Inde VIX a plongé de 10%.

Shrikant Chouhan, Vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions chez Kotak Securities –

«Aujourd’hui, le marché a formé un modèle harami haussier. Jeudi, le marché s’est arrêté à une grande zone de support et a formé un modèle haussier aujourd’hui, ce qui nous donne une indication que la semaine à venir pourrait être positive pour le marché. Sur une base hebdomadaire, le marché a terminé un schéma correctif et le Nifty pourrait voir un niveau de 14750 ou 14900 jusqu’à ce qu’il atteigne 14250. »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Les marchés ont été incapables de dépasser les obstacles de résistance plus élevés de 14 700 à 14 800. Par conséquent, peu de progrès ont été réalisés après l’ouverture. Cependant, ce qu’il faut voir dans la semaine à venir, c’est que nous ne retestons pas les creux de cette semaine car cela pourrait paralyser l’indice. Si cela se produit, nous passerons à nouveau pour en tester 14 000. »

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities –

«L’indice a clôturé une semaine à 14520 avec une perte d’un et demi pour cent et a formé une bougie baissière pour une deuxième semaine consécutive. L’indice a une résistance raide près de la zone 14600, tout mouvement décisif au-dessus de la zone 14600 peut activer une bonne traction et nous pourrions alors voir un indice de mouvement rapide vers la zone 14800-15000 à court terme, un bon support se rapproche de la zone 14300 si l’indice sauvegardé les niveaux mentionnés alors nous pouvons voir une sorte de mouvement de consolidation dans la zone de 14300-15000. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Le marché boursier s’est consolidé par crainte de perdre sa force de reprise de la croissance économique. Les données positives sur l’emploi aux États-Unis et la hausse du PIB américain au quatrième trimestre à 4,3% ont contribué à réduire la gravité de la contraction. Sur le front intérieur, les données à haute fréquence suggèrent une bonne activité économique au T4FY21 et les résultats seront annoncés à partir d’avril. La deuxième vague de Covid et une valorisation élevée maintiendront la volatilité à court terme. »

