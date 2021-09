Sensex enregistre une clôture record, Bank Nifty dépasse les 37650 le jour d’expiration hebdomadaire des F&O; Astucieux d’atteindre 18 000 bientôt?

Le marché a connu une autre journée de mouvement positif après que le marché ait pu maintenir le niveau de l’indice Nifty 50 de 17500. Image: Pixabay

BSE Sensex et Nifty 50 ont gagné pour la troisième séance consécutive jeudi, poussant les indices à des sommets de clôture record. BSE Sensex a bondi de 418 points pour terminer au-dessus de la barre des 59 100 pour la première fois à 59 141. L’indice Nifty 50 a terminé à 17 629,50, en hausse de 110,5 points ou 0,63% le jour d’expiration hebdomadaire des F&O. Au cours de la journée, Sensex a atteint un sommet historique de 59 204,29, tandis que Nifty 50 a atteint un nouveau sommet à vie de 17 644,60. Les poids lourds des indices tels que Reliance Industries Ltd (RIL), ITC, ICICI Bank, State Bank of India (SBI), HDFC Bank ont ​​le plus contribué à la hausse des indices. Sur le plan sectoriel, l’indice Nifty PSU Bank a progressé de 5,43 % avant le point de presse du ministre des Finances Nirmala Sitharaman. Les marchés plus larges ont sous-performé les indices boursiers. L’indice BSE Midcap a gagné un demi pour cent ou 120,60 points pour terminer à 25 336,56. Alors que l’indice BSE SmallCap a terminé à plat avec un biais positif à 28306. Au cours de la journée, les indices midcap et smallcap ont atteint leurs sommets respectifs. India VIX, l’indice de volatilité, a bondi de 5% pour terminer à 14,41 niveaux

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a de nouveau réussi à clôturer une journée sur de nouveaux sommets à 17630 avec des gains d’un demi pour cent et a formé une bougie haussière pour la deuxième journée consécutive. L’indice a encore déplacé son support vers la zone 17565-17500 maintenant au-dessus desdits niveaux, on peut s’attendre à ce que l’indice se négocie avec un biais positif. De plus, toute baisse près des supports mentionnés sera à nouveau une nouvelle opportunité d’achat, une nouvelle résistance se rapproche de la zone 17700-17750 et globalement une. peut s’attendre à ce que l’indice progresse vers la barre des 18k si les supports mentionnés sont maintenus.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Poussé par les réformes, le marché indien n’a cessé de relever la barre et a atteint de nouveaux records. Le rallye du marché d’aujourd’hui a été alimenté par de forts achats d’actions bancaires, en particulier dans les PSB. Le secteur bancaire devrait bien performer dans les prochains jours, car le secteur qui n’a pas réussi à participer équitablement au rallye en cours en raison de la crainte concernant la qualité des actifs gagne du terrain. Les marchés asiatiques se sont négociés avec des coupes alors que la chute des actions immobilières chinoises a poussé les actions asiatiques à la baisse tandis que les marchés européens se sont échangés avec des sentiments positifs.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

On voit généralement que lorsqu’un sous-performant effectue un mouvement ascendant très attendu, cela crée un effet de bien-être sur les autres. Avant l’opérationnalisation du NARCL, Banks a fourni aux taureaux les munitions dont ils avaient tant besoin pour atteindre des records de 59K sur le Sensex. L’accusation des taureaux sous tension a fait passer la capitalisation boursière de l’Inde devant la France, les banques PSU ayant prêté la puissance de feu.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research

Le marché a connu une autre journée de mouvement positif après que le marché ait pu maintenir le niveau de l’indice Nifty 50 de 17500. Cela montre un maintien au-dessus de 17500, le marché prend de l’ampleur, conduisant à une projection à la hausse jusqu’au niveau de 17850. Les indicateurs de dynamique tels que le RSI et le MACD restent positifs et l’ampleur du marché s’améliore, renforçant encore les perspectives haussières à court terme.

