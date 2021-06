Sensex enregistre une vague de gains de 4 jours, les petites capitalisations sous-performent ; voici ce que les analystes pensent du commerce d’aujourd’hui

Malgré des indices mondiaux positifs et l’optimisme de la baisse des nouveaux cas de covid, les bourses nationales ont effacé leurs premiers gains et se sont négociés à plat

BSE Sensex et Nifty 50 se sont stabilisés avec un biais négatif mardi, malgré des indices mondiaux positifs. BSE Sensex a chuté de près de 300 points par rapport au sommet de la journée et s’est établi à 51 934,88. Nifty 50 a terminé à 15 574,85, après avoir atteint un record de 15 660,75 en intraday. La participation des marchés plus larges est restée en sourdine lors de la séance d’aujourd’hui. L’indice S&P BSE Midcap a terminé à 21 760,70, tandis que le S&P BSE Smallcap a terminé à 23 523, après avoir atteint un nouveau sommet de 52 semaines au cours de la session. Les actions européennes ont atteint mardi de nouveaux records. L’indice paneuropéen STOXX 600 a gagné 0,9% tandis que le DAX allemand a bondi de 1,3%. En Asie, le Nikkei japonais a glissé de 0,2%.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Les marchés ont pris un peu de répit aujourd’hui mais la tendance globale reste haussière. Les traders peuvent envisager d’accumuler des positions longues en cas de creux et de légères corrections pour des cibles plus élevées. Le Nifty semble en passe d’atteindre 15900-16000 avec un bon support à 15300.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Les indices se sont négociés dans une fourchette et ont clôturé à plat alors même que Corporate India a annoncé des plans de dépenses en capital depuis le début de l’exercice. Les faibles données PMI publiées aujourd’hui n’ont pas aidé les sentiments, car nous avons vu des prises de bénéfices dans l’espace métal aujourd’hui. Sur le marché plus large, nous avons constaté un vif intérêt pour certaines poches de noms Textiles & Pharma.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Alors que la politique RBI à venir et le retard probable du début de la saison de la mousson ont favorisé la prudence dans l'élan.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a montré une petite réservation de bénéfices à partir de niveaux plus élevés et a clôturé une journée à 15572 avec une perte minimale et a formé une sorte de motif de bougie doji sur le graphique quotidien qui suggère une indécision sur les marchés. À l’avenir, 15500 sera le premier et un support solide, toute clôture en dessous desdits niveaux ne peut qu’entraver la structure, car nous pourrions assister à une rupture de la ligne de tendance à la hausse sur les graphiques horaires et, au-dessus desdits niveaux, nous pourrions voir que le moment positif est intact, la résistance se rapproche de 15620-15700 zone.

Sumeet Bagadia, directrice exécutive, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’indice n’a cessé d’augmenter avec la formation de hauts et de bas plus élevés au cours des deux dernières semaines et compte également une cassure du drapeau haussier. modèle sur une période hebdomadaire, ce qui suggère un mouvement haussier supplémentaire dans le compteur. De plus, l’indice s’est négocié avant tout sur la moyenne mobile sur une période quotidienne, ce qui souligne la force du compteur. De plus, un indicateur MACD & Stochastic a connu un croisement positif. À l’heure actuelle, le chouette semble avoir une résistance à 15700 niveaux tandis que le support immédiat s’est déplacé à environ 15450 niveaux.

