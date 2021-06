Sensex et Nifty affichent des sommets de clôture record à l’expiration de la semaine, devant RBI MPC vendredi; Yeux astucieux 16 000

Les indices boursiers indiens de référence ont de nouveau clôturé à un sommet record le 3 juin. Les volumes sur le NSE étaient conformes aux moyennes récentes. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 se sont installés jeudi à de nouveaux sommets de clôture, grâce à des signaux asiatiques positifs. L’ESB Sensex a bondi de 383 points ou 0,74% pour terminer à 52 232, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a bondi de 115 points pour terminer à 15 690. Les marchés plus larges ont également participé au rallye d’aujourd’hui. L’indice BSE MidCap a terminé à 22 370,45, en hausse de 230 points ou 1,04% en intrajournalier, il a atteint un nouveau record de 22 394,62. De même, l’indice S&P BSE SmallCap a bondi de 1,04 % ou 250 points pour s’établir à 24 075. Il a atteint un niveau record de 24 138,48 au cours de la journée. India VIX, l’indice de volatilité, s’est refroidi de 8,51 pour cent pour terminer à 15,75. L’étendue du marché est restée positive alors que 2 188 actions ont progressé tandis que 986 ont baissé.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le Nifty a clôturé plus près de 15700 et devrait maintenant se diriger vers 15900-16000 comme prochaine cible potentielle. Il existe plusieurs niveaux qui soutiennent l’indice pendant les chutes intra-journalières. Aujourd’hui, lorsque l’indice a un peu glissé, il a pris un bon support autour de 15600 et a rebondi à partir de là. 15500, 15400 et 15300 sont les autres niveaux de support, le plus crucial étant 15300. Tant que les marchés peuvent conserver ce niveau, la tendance globale reste haussière et les traders peuvent accumuler des positions longues autour de ces zones de support.

Jay Thakkar – Vice-président et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance

Nifty a bien clôturé lors de la première échéance hebdomadaire de la série de juin. Il a bien clôturé en territoire positif, mais il n’a pas été en mesure de dépasser les 15700 niveaux où il y avait l’intérêt ouvert le plus élevé sur le front des appels. Du côté inférieur, le support immédiat est fixé à 15600 niveaux, donc une fourchette à court terme est de 15600-15700. Une cassure proche au-dessus de 15700 sur Nifty le portera aux niveaux 15800/15850 alors qu’une cassure des niveaux 15600 le conduira à une consolidation. Le Banknifty a également bien clôturé en territoire positif, c’est-à-dire bien au-dessus des niveaux 35500 et au-dessus de ces niveaux, il devrait se rapprocher des 36000 niveaux. D’un autre côté, jusqu’à ce que les niveaux 35500 soient maintenus, le biais à court terme sera positif, mais si 35500 est cassé sur une base de clôture, il peut se corriger jusqu’à 35000 niveaux. Demain étant RBI La politique monétaire, donc le banknifty jouera un rôle crucial dans le sentiment général du marché. Outre Nifty Bank, Nifty FMCG et Nifty Metal devraient être au centre de la séance de négociation de demain. Nifty Metal semble s’être inversé après une correction observée récemment et Nifty FMCG est déjà dans une tendance haussière qui devrait se poursuivre.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities

Les indices boursiers indiens de référence ont de nouveau clôturé à un sommet record le 3 juin. Les volumes sur le NSE étaient conformes aux moyennes récentes. Les actions mondiales se sont accrochées à des niveaux record jeudi alors que les investisseurs pesaient les inquiétudes sur l’inflation avant la publication du rapport mensuel clé sur l’emploi aux États-Unis, tandis que les prix du pétrole ont augmenté pour une troisième session consécutive. Nifty a de nouveau clôturé à un nouveau record le 3 juin après avoir ouvert avec un gap-up. La rotation sectorielle est de retour. Vendredi, les considérations du week-end pourraient entraîner des prises de bénéfices à ces niveaux ou à des niveaux supérieurs. Le résultat de la politique de crédit de la RBI peut avoir un impact sur le secteur bancaire et d’autres secteurs, bien que les attentes en soient modérées. Le taux de déclin anticipé continue d’être très positif. 15771-15598 pourrait être le groupe du Nifty à court terme.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Les marchés sont restés fermement sous l’emprise de Bulls avant la politique de RBI, car les attentes d’accélération des vaccinations associées à des programmes d’investissement devraient améliorer la croissance du crédit. Même si la rue s’attend à ce que la RBI poursuive sa position accommodante tout en gardant un œil vigilant sur l’inflation entraînée par la hausse des prix des matières premières, nous avons constaté une activité accrue chez les grands noms impliqués dans la construction d’infrastructures et dans certaines valeurs moyennes de haute qualité.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Les marchés intérieurs ont connu une reprise liée à la fourchette avec un fort intérêt d’achat pour l’immobilier et les biens de consommation durables, les actions à petite et moyenne capitalisation ayant surperformé. Le marché mondial s’est montré prudent, les marchés américains et européens se négociant dans le rouge avant la publication des principales données économiques américaines. Dans le sillage des pressions inflationnistes croissantes, le marché domestique attend demain l’annonce de la RBI MPC qui devrait maintenir sa position accommodante.

