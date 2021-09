Sensex et Nifty affichent des sommets de clôture record après un coup d’un jour à l’expiration de F&O ; Yeux astucieux 17 450 cibles maintenant?

Nifty a de nouveau montré un mouvement positif et a clôturé une journée à 17233 avec des gains de près de 1% formant une bougie haussière sur le graphique journalier. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 ont repris une vague de clôture record après un saut d’une journée le jour d’expiration hebdomadaire des F&O. BSE Sensex a terminé en hausse de 514 points ou 0,90% à 57 852, tandis que l’indice Nifty 50 de NSE s’est établi à 17 234, en hausse de 0,92 %. Les poids lourds de l’indice tels que Tata Consultancy Services (TCS), Reliance Industries Ltd (RIL), Hindustan Unilever Ltd (HUL), Housing Development Finance Corporation (HDFC), HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank ont ​​le plus contribué au gain des indices. India VIX, l’indice de volatilité, a gagné 0,4 pour cent pour s’établir à 14,24 niveaux. Les marchés plus larges ont progressé conformément aux indices boursiers. L’ESB MidCap a gagné 0,93% ou 225 points pour terminer à 24 297,51. L’indice BSE SmallCap a bondi de 0,80% ou 215 points pour s’établir à 27 195,12.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities

Les marchés sont revenus à l’action après la petite correction d’hier et l’indice de référence Nifty a trouvé un support proche du niveau de 17050. Après une ouverture modérée, l’indice a franchi avec succès la résistance intrajournalière de 17150 et se négocie confortablement au-dessus de la même, ce qui est largement positif. Le rallye intraday indique une nouvelle tendance haussière par rapport aux niveaux actuels, mais le marché a formé un type de formation à double sommet. Pour les traders qui suivent la tendance, 17150 serait le niveau de support clé, et au-dessus du même niveau, la structure de tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu’aux niveaux 17300-17350. D’un autre côté, si le Nifty glisse en dessous de 17150, cela peut déclencher une correction intrajournalière rapide jusqu’aux niveaux 17100-17075.

Deepak Jasani, responsable de la recherche sur la vente au détail, HDFC Securities

Nifty a inversé les pertes de la veille et a clôturé à un autre record le 02 septembre. Nifty a ouvert un écart et a continué à augmenter tout au long de la journée pour clôturer presque au plus haut intrajournalier. A la clôture, Nifty a gagné 157,9 points ou 0,92% à 17234. Nifty a inversé les pertes de la veille et annulé le signal baissier. Le taux de déclin de l’avance s’est amélioré à bien au-dessus de 1:1. Les FPI semblent être d’humeur à continuer d’acheter des actions indiennes. Le Nifty continue de briser les résistances les unes après les autres en territoire frais. Nifty pourrait désormais rester dans la bande 17340-17154 pour les 1-2 prochaines sessions.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Les indices nationaux ont poussé des indices de suivi plus élevés à partir de données économiques positives, d’achats de FII et de marchés mondiaux mitigés avant la publication des données sur l’emploi aux États-Unis. Les données économiques pèsent sur la performance des secteurs clés comme les biens d’équipement et les produits industriels, tandis que les récentes performances élevées du marché incitent également les investisseurs à se tourner vers des secteurs défensifs plus sûrs. Tous les grands secteurs ont suivi la tendance du marché tandis que le secteur automobile a perdu du terrain en raison de la faiblesse des ventes.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a de nouveau montré un mouvement positif et a clôturé une journée à 17233 avec des gains de près de 1% formant une bougie haussière sur le graphique journalier. L’indice a déplacé son support vers la zone 17175-17050 s’il parvient à maintenir les niveaux ci-dessus, nous pourrions voir un moment plus au nord dans les sessions à venir. le niveau de réservation reste à faire ou à casser à 17 000, sur le côté supérieur, un obstacle important se rapproche de la zone 17300-17350.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research

Le marché a connu la poursuite d’une tendance positive, après s’être maintenu au-dessus du niveau de 17100. Si le marché se maintient au-dessus du niveau de 17200-17250, on s’attend à ce que le marché prenne de l’élan, conduisant à une projection à la hausse jusqu’au niveau de 17400-17450. . Les indicateurs de dynamique tels que le RSI et le MACD restent positifs et l’étendue du marché s’améliore, renforçant encore les perspectives haussières à court terme.

