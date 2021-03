Sensex et Nifty cherchent à reprendre la marche ascendante; 5 choses à savoir avant la cloche d’ouverture d’aujourd’hui

Sensex et Nifty ouvriront aujourd’hui pour la première fois cette semaine, cherchant à reprendre là où ils s’étaient arrêtés. (IMAGE: REUTERS)

Sensex et Nifty ouvriront aujourd’hui pour la première fois cette semaine, cherchant à reprendre là où ils s’étaient arrêtés. S&P BSE Sensex se situe désormais juste au-dessus de la barre des 49 000 tandis que l’indice Nifty 50 est juste au-dessus de 14 507. Alors que les analystes s’attendent à un certain rebond sur les marchés boursiers après la forte baisse observée au début du mois, la semaine écourtée par les vacances devrait également apporter une certaine volatilité. India VIX, la jauge de volatilité, a chuté de 9% vendredi pour clôturer près de 20 niveaux après avoir bondi de plus de 22 la semaine précédente. SGX Nifty a progressé de 30 points, laissant entrevoir un départ positif pour les actions.

Les marchés mondiaux: Alors que Dalal Street était fermée lundi, les marchés mondiaux ont connu des échanges mitigés. À Wall Street, Dow Jones a gagné tandis que le NASDAQ et le S&P 500 ont glissé. Mardi matin, Shanghai Composite était dans le rouge avec Nikkei 225 et TOPIX. Alors que Hang Seng, KOSPI et KOSDAQ ont gagné.

Que disent les graphiques: Après le saut de vendredi, la tendance à court terme pour Nifty semble s’être inversée, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. «Nifty sur le graphique hebdomadaire a rebondi de l’EMA hebdomadaire à 10 périodes cette semaine. La moyenne mobile est maintenant à 14590 et le Nifty a fermé juste en dessous, comme à la clôture de la semaine. Auparavant, de telles violations à la baisse de cette EMA ont offert un fort rebond à la hausse au cours des semaines suivantes dans le passé », a-t-il ajouté.

Niveaux de support et de résistance: Pour Nifty, les prochains niveaux à surveiller, selon Nagaraj Shetti, sont de 14 700. Il ajoute qu’un mouvement durable au-dessus qui pourrait ouvrir davantage à la hausse à court terme. « Jeudi, le marché s’est arrêté sur une large zone de support et a formé une tendance haussière aujourd’hui, ce qui nous donne une indication que la semaine à venir pourrait être positive pour le marché », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. . Il a ajouté que si Nifty se maintenait au-dessus de 14 250, il pourrait atteindre 14 750 à 14 900.

Métiers FII et DII: Les investisseurs institutionnels étrangers (FII), après avoir inondé les marchés intérieurs de fonds au cours de cet exercice, se sont récemment ralentis. Les FII étaient des vendeurs nets de stocks nationaux pendant toute la semaine précédente. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont quant à eux été acheteurs nets sur quatre des cinq dernières séances de négociation.

Montre IPO: Nazara Technologies, soutenu par Rakesh Jhunjhunwala, sera inscrit sur les bourses aujourd’hui. La cotation récente a été tiède, mais les actions de Nazara Technologies ont obtenu une forte prime sur le marché gris et ont un profil commercial solide qui pourrait l’aider à se lister à une prime significative.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.