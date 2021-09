Sensex et Nifty continuent de négocier en territoire haussier ; voici ce que les experts font du commerce d’aujourd’hui

Sensex, Nifty a atteint de nouveaux sommets historiques aujourd’hui. (Photo : REUTERS)

Le taureau de Dalal Street s’est poursuivi lundi matin alors que Sensex et Nifty ont ouvert à de nouveaux sommets historiques. Cependant, les principaux indices n’ont pas réussi à se maintenir à des sommets mais ont réussi à clôturer avec des gains. S&P BSE Sensex a clôturé la journée à 58 296, gagnant 0,29% tandis que NSE Nifty 50 a terminé la journée à 17 377 ou en hausse de 0,31%. HCL Technologies a bondi de 2,67% aujourd’hui, suivi par Infosys et Reliance Industries en tête des gagnants. IndusInd Bank a perdu 1,13% en tête du classement, suivi de Kotak Mahindra Bank, ITC et HDFC Bank. Bank Nifty a clôturé avec des pertes, en baisse de 0,50%. L’Inde VIX a augmenté de 3,92 %. Nifty Midcap 50 et Nifty Smallcap 50 sont en hausse dans le vert. Nifty Next 50 s’est terminé en rouge.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities –

« Le marché a continué sur sa lancée positive et a reflété la hausse des autres marchés mondiaux. Le Nifty maintient toujours une formation de fond plus élevée qui est largement positive. Cependant, les marchés étant dans une situation de surachat pourraient déclencher une correction intrajournalière rapide s’ils se négocient en dessous du niveau de support de 17330. Tant que l’indice se négocie au-dessus de 17330, la texture de la tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17450-17500. D’un autre côté, si Nifty se négocie en dessous de 17330, cela pourrait déclencher une correction intrajournalière jusqu’aux niveaux 17250-17210.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities –

“L’indice a ouvert une journée avec un bon écart mais a montré une session liée à une fourchette et a clôturé une journée à 17378 avec des gains d’un demi pour cent. L’indice a de nouveau déplacé son support vers la zone 17300-17200. Toute baisse autour du niveau mentionné constituera une nouvelle opportunité d’achat et si nous parvenons à maintenir les niveaux ci-dessus, nous pourrions voir l’extension dans le mouvement haussier actuel vers la zone 17500 où les traders peuvent verrouiller leurs gains à 17500 agira également comme un obstacle important si le maintien au-dessus de la zone 17500, alors de nouvelles portes s’ouvriront pour la marque 18k.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Des marchés mondiaux positifs et un solide soutien des actions informatiques et immobilières ont aidé les marchés nationaux à se négocier légèrement à la hausse. Les espoirs d’un soutien économique continu de la Réserve fédérale en raison de la faiblesse des données sur l’emploi aux États-Unis et des discussions sur davantage de mesures de relance au Japon et en Chine ont stimulé les marchés mondiaux. La normalisation économique a attiré des acheteurs d’actions immobilières, tandis que les actions informatiques refuges ont continué de dominer le marché optimiste. »

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities –

« Les indices Nifty IT et Media ont gagné plus de 1,3% tandis que Nifty Bank a clôturé dans le rouge aujourd’hui. Les actions de Nifty Realty ont continué d’atteindre un niveau record, un achat généralisé a été enregistré dans l’indice sectoriel car tous les scripts étaient sur une note verte avec Prestige Estate en hausse de 16%. IOC et ONGC figuraient parmi les grands perdants du Nifty 50 aujourd’hui. Sur le plan technique, le marché connaît une tendance positive continue et il s’est maintenu bien au-dessus des niveaux 17 300-350 et nous pensons que ce mouvement haussier s’étendra jusqu’au niveau 17 500 à court terme. A la baisse, 17 100 est le support immédiat de Nifty 50 suivi de 16 900. »

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities –

« Nifty s’est négocié dans une petite fourchette de 50 points aujourd’hui. Le point de vue sur Nifty reste haussier avec des niveaux de 17450 et 17500 au cours des prochaines séances de bourse. Nifty a clôturé à 17379 en hausse de 55 points. Nifty a un support dans la gamme 17280 et 17250. Les traders peuvent utiliser la correction d’achat avec un stop loss strict sur les marchés actuels. »

