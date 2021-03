Sensex et Nifty finissent plus bas pour la deuxième séance consécutive lundi; vérifier le support de Nifty, les niveaux de résistance

Au cours de la journée, Sensex a atteint un creux de 49799,07 tandis que Nifty a touché 14745,85.

BSE Sensex et Nifty 50 ont chuté de près de 1% lundi, en raison de la faiblesse des données macroéconomiques, de la flambée des cas de COVID, de la hausse des prix du pétrole brut et des rendements obligataires. L’ESB Sensex a terminé avec 398 points ou 0,78% de moins à 50 395,08, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a chuté de 101,45 points ou 0,67% pour terminer à 14 929,50. Au cours de la journée, Sensex a atteint un creux de 49 799,07 tandis que Nifty a touché 14 745,85. La largeur du marché a favorisé les ours et 1 832 scrips ont diminué tandis que 1 223 actions ont progressé. Un total de 208 stocks est resté inchangé. Les marchés plus larges ont surperformé les indices de référence des actions. L’indice S&P BSE MidCap a clôturé à 20 429, en baisse de 0,72% ou 148 points, tandis que l’indice S&P BSE SmallCap a terminé à 21 096, en baisse de 0,53% ou 113,28 points. Pendant ce temps, l’Inde VIX, l’indice de volatilité a chuté de 2,21 pour cent pour terminer à 21,23.

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a ouvert une journée avec des gains légers, mais n’a pas réussi à se maintenir du côté positif et a vu une forte baisse et a clôturé une journée sur une note négative à 14929 avec une perte de près d’un pour cent. L’indice a montré un certain recul après avoir touché sa ligne de tendance haussière sur le graphique journalier, à l’avenir, 14750 sera un support immédiat et fort s’il parvient à se maintenir, puis un recul supplémentaire possible vers la zone d’obstacles immédiate de 15k suivi de la zone 15100.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

La faiblesse des données macroéconomiques nationales et la hausse du rendement des obligations mondiales avant la réunion cruciale de la politique monétaire de la FED ont entravé la dynamique intérieure. Les gonflements de la vente au détail et de la vente en gros ont augmenté plus que prévu, tandis que la production industrielle a diminué en janvier 2021. Cependant, l’optimisme des marchés européens et asiatiques a aidé à se remettre des fortes pertes initiales. On peut s’attendre à ce que cette volatilité se stabilise sur la base des perspectives mondiales après une confirmation de la FED pour maintenir une politique accommodante.

Binod Modi, responsable de la stratégie chez Reliance Securities

Les actions nationales ont connu une forte liquidation pour la deuxième journée de négociation consécutive, les inquiétudes croissantes concernant la résurgence des cas de Covid-19 dans diverses régions du pays et la hausse des rendements obligataires ayant rendu les investisseurs nerveux. En outre, la contraction inattendue des données IIP pour janvier 21 et la forte hausse de l’impression de l’IPC ont également pesé sur les sentiments. Une forte augmentation des rendements des bons du Trésor américain et la récente flambée de nouveaux cas de Covid-19 dans diverses régions du pays ont clairement ébranlé les sentiments des investisseurs. Notamment, l’issue de la réunion politique de la Fed sera cruciale pour les marchés intérieurs dans les prochains jours.

Alors que l’écart des rendements des bons du Trésor américain à 10 ans et du GSec Yield de l’Inde à 460 points de base et de l’indice du dollar en dessous de 92 offrent toujours du réconfort, toute forte détérioration de ces impressions peut présenter un risque pour le marché intérieur. Cependant, compte tenu de la forte hausse des dépenses d’investissement du gouvernement pour l’exercice 22E et des diverses réformes visant à stimuler les activités d’investissement et de consommation, la force sous-jacente des actions nationales reste intacte et l’Inde devrait connaître une forte reprise économique au cours de l’exercice 22 et par la suite.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research Limited

Le marché a connu une reprise rapide de son support à court terme autour du niveau de l’indice Nifty50 de 14800 sur le marché. le niveau attendu devrait se situer entre 14950 et 15300, et il sera crucial que le scénario de marché à court terme se maintienne au-dessus des 14800 pour maintenir la tendance haussière à long terme intacte. Bien qu’il soit soumis à une nouvelle évolution de l’action des prix, il est prudent d’attendre une cassure décisive au-dessus de 15000 et que les facteurs techniques s’améliorent avant de rester longtemps sur le marché. Il est conseillé aux traders de s’abstenir de construire une nouvelle position d’achat jusqu’à ce qu’une amélioration supplémentaire soit constatée et une cassure au-dessus de 15000. On observe une augmentation de la volatilité au cours de la séance de négociation d’aujourd’hui.