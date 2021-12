Sensex et Nifty maintiendront-ils leur rallye le dernier jour de bourse de la semaine au milieu d’indices mondiaux faibles ? 5 choses à savoir

Les marchés de l’Asie-Pacifique ont baissé vendredi matin. (Image : PEXELS)

Par Harshita Tyagi

Malgré une volatilité accrue après deux jours de forte dynamique, les indices de référence ont réussi à clôturer la journée jeudi en gains pour la 3ème session consécutive. Alors que Nifty et Sensex ont clôturé avec des gains d’environ 0,3%, le marché au sens large a surperformé avec l’indice midcap en hausse de 0,6% et l’indice smallcap gagnant 1,2%.

Les indices de référence Sensex et Nifty devraient ouvrir dans le rouge vendredi alors que les tendances sur SGX Nifty indiquaient une ouverture prudente pour l’indice plus large en Inde avec une perte de 17 points. Les contrats à terme Nifty se négociaient autour de 17 528 niveaux.

Le marché a connu une bonne reprise au cours des trois derniers jours, les achats ayant émergé à des niveaux inférieurs avec le confort d’une évaluation plus faible et la diminution des craintes du virus Omicron. Nous nous attendons à ce que le marché se consolide aux niveaux actuels au cours des prochains jours après avoir fortement augmenté. La structure globale doit rester positive et suggère donc que les transactions maintiennent la stratégie d’achat en cas de baisse, a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

Points clés à surveiller avant la cloche d’ouverture

Indices globaux

Les marchés de l’Asie-Pacifique ont baissé vendredi, les investisseurs évaluant les risques associés à la nouvelle variante omicron Covid et anticipant les données clés sur l’inflation aux États-Unis. L’indice Topix s’est échangé légèrement plus haut.

Les marchés asiatiques ont reflété les marchés américains alors que Wall Street a clôturé en baisse jeudi, les investisseurs ayant encaissé des bénéfices après trois jours consécutifs de gains. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,06 point à 35 754,69, le S&P 500 a perdu 33,76 points, ou 0,72 %, à 4 667,45 et le Nasdaq Composite a perdu 269,62 points, ou 1,71 %, à 15 517,37.

Vue technique

Nifty a formé un Doji de libellule car il s’est avéré qu’il s’agissait d’une session de commerce à distance. Bien que Nifty ait clôturé une action en dessous de l’EMA de 50 jours, c’est l’indice Nifty 500 qui est confortablement au-dessus de cette moyenne. De nouvelles positions longues ont été observées sur les Futures tandis que BN a enregistré des bénéfices. Les FII ont vendu en espèces pour une valeur de 1 585 crores de roupies tandis que les DII ont continué d’acheter et d’ajouter des actions d’une valeur de 783 crores de roupies, a déclaré Rahul Sharma, directeur-chef de la recherche, JM Financial Services Limited.

La concentration des options est vue à 17 500 à cheval, indiquant un possible grand mouvement de chaque côté. BN a ajouté le plus d’OI avec 37 000 chevauchements. Cependant, la concentration se situe à 37K Put et 38K Put. Un certain refroidissement peut se produire, mais la configuration hebdomadaire de Nifty est assez robuste et les creux peuvent être utilisés comme opportunités d’achat. Des supports astucieux à 17 445 et 17,251 tandis que la résistance est placée à 17 545 et 17 650, a-t-il ajouté.

Support astucieux, niveaux de résistance à surveiller

Nifty a terminé en hausse pour la troisième séance consécutive le 9 décembre, aidé par des indices mondiaux positifs. Nifty a ouvert plus haut mais s’est rapidement heurté à une correction. Après avoir atteint un creux intrajournalier à 10 h 30, il a commencé à atteindre des creux plus élevés. A la clôture, Nifty était en hausse de 0,27% ou 47 points à 17 517.

Nifty a connu une baisse de la dynamique haussière le troisième jour, comme prévu. Cependant, le ratio avance-baisse continue de rester élevé, réconfortant les sentiments. Nifty pourrait faire face à une résistance de la bande 17564-17600 tandis que la bande 17351-17379 pourrait fournir un support, a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities.

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

Escorts et Indiabulls Housing Finance sont les deux actions soumises à l’interdiction F&O pour le 10 décembre. Les titres pendant la période d’interdiction dans le segment F&O incluent des sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 % de la limite de position à l’échelle du marché. Tous les clients/membres doivent négocier les contrats dérivés des deux titres uniquement pour réduire leurs positions en compensant leurs positions. Toute augmentation des postes ouverts pour attirer des mesures pénales et disciplinaires appropriées.

Veille IPO

Star Health and Allied Insurance, le plus grand assureur-maladie privé du pays, fera ses débuts sur le marché vendredi. Il est susceptible d’assister à une liste faible. Les actions de la société se sont négociées jeudi avec une décote de Rs 60 à Rs 70 par rapport à son prix d’introduction en bourse de Rs 900 sur le marché gris.

Metro Brands Limited (MBL), soutenu par Rakesh Jhunjhunwala, lance sa première émission publique le 10 décembre. L’introduction en bourse sera close pour la souscription le 14 décembre. La fourchette de prix fixée pour l’introduction en bourse est de 485 à 500 Rs par action d’une valeur nominale de Rs 5 chacun.

