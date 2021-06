Sensex et Nifty ont clôturé un record de 3 jours avant le résultat du FOMC ; ce que les analystes pensent du commerce d’aujourd’hui

in

L’ESB Sensex a terminé faible à 52 502, tandis que l’indice plus large Nifty 50 s’est établi à la baisse à 15 767. Image : .

Les indices BSE Sensex et Nifty 50 ont clôturé mercredi leur séance de clôture record de trois jours, avant le résultat de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. L’ESB Sensex a terminé faible à 52 502, tandis que l’indice plus large Nifty 50 s’est établi à la baisse à 15 767. Le marché au sens large a sous-performé les indices boursiers. L’indice S&P BSE Midcap a perdu 218,06 points ou 0,95% pour terminer à 22 689,35, tandis que l’indice S&P BSE SmallCap a perdu 0,68% ou 171,21 points pour terminer à 25 015,06. India VIX, l’indice de volatilité, a gagné 1,78 pour cent pour terminer à 14,87 niveaux.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities

Après avoir formé un modèle de bougie Doji lors de la séance d’hier, l’astuce a formé une bougie baissière sur le graphique journalier et a clôturé à 15756 avec une perte de près de 1%. Nifty a atteint sa bonne zone de support de 15750 en cas de rupture, puis une nouvelle glissade vers la prochaine zone de support de 15650, mais s’il parvient à se maintenir au-dessus de la bonne zone de support, un recul décent peut être un témoin vers la zone 15850-15900 où l’on peut à nouveau verrouiller leurs gains en long.

Sahaj Agrawal, responsable de la recherche – Dérivés chez Kotak Securities

Pour les traders à court terme, une transaction agressive n’a pas encore été déclenchée pour l’indice alors que le mouvement spécifique à l’action se poursuit ; des conseils en gardant un contrôle sur les positions à effet de levier. Pour les investisseurs, le sentiment général reste positif et il est conseillé d’acheter en cas de baisse significative. Toute correction du fait du résultat de la rencontre FED reste une opportunité de cumul. L’informatique et les produits de grande consommation restent forts tandis que certaines actions BFSI peuvent être achetées aux niveaux actuels.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le Nifty a réussi à clôturer au-dessus du support des 15700, ce qui est un signe positif. Si nous brisons ce niveau en clôture, la tendance actuelle devra être réévaluée. Une transaction risque-rendement peut être envisagée à ces niveaux où la cible serait de 15900-16000 et un stop pourrait être placé en dessous de la clôture de 15700. Tant que nous ne franchissons pas 15700 sur une base de clôture, la tendance actuelle reste haussière.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Les indices indiens ont glissé avant l’annonce de la politique de la Fed alors que les marchés mondiaux sont devenus prudents. L’affaiblissement des données de ventes du MoM et la hausse des prix aux États-Unis ajoutent des inquiétudes à la tendance inflationniste en cours. Mais le maintien d’une politique accommodante par la Fed et un commentaire serein sur les pressions inflationnistes à court terme peuvent faire avancer les marchés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.