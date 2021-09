Sensex et Nifty peuvent-ils continuer à monter en flèche cette semaine ? 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

in

Les marchés boursiers asiatiques se négociaient avec des gains. (Photo : REUTERS)

Les indices de référence des actions nationales S&P BSE Sensex et NSE Nifty 50 entrent dans la première séance de négociation de cette semaine, se situant près des sommets historiques alors que les taureaux ont repris le contrôle sur Dalal Street la semaine dernière. Le S&P BSE Sensex est actuellement à 60 048 tandis que le NSE Nifty 50 se situe à 17 853, les deux ayant gagné près de 2% la semaine dernière. L’élan positif pourrait se poursuivre avec SGX Nifty en hausse de plus de 90 points, laissant présager un départ positif pour les actions nationales. Les signaux mondiaux étaient positifs en début de semaine. “Nifty sur le graphique hebdomadaire a formé une longue bougie haussière, qui a chevauché la précédente bougie haussière. Cela signale que la tendance haussière à moyen terme est intacte et qu’il est peu probable qu’une faiblesse mineure à court terme ait un impact négatif important sur la tendance haussière du marché », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Indices globaux : A Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé sur des gains lors de la séance précédente, mais le NASDAQ a terminé sur des pertes. Cependant, les marchés boursiers asiatiques contrôlaient fermement les taureaux aux premières heures de la négociation. Shanghai Composite, Hang Seng, Nikkei 225, TOPIX, KOSPI, KOSDAQ ainsi que les indices boursiers australiens se négociaient dans le vert.

Prise de vue technique: Bien que la figure du graphique hebdomadaire pour Nifty 50 montre un biais haussier, vendredi, la formation du graphique journalier était une petite bougie négative avec une ombre supérieure et inférieure mineure, selon Nagaraj Shetti. « Techniquement, cette action signale une formation de modèle de bougie de type toupie aux plus hauts. Normalement, de telles formations après un mouvement ascendant raisonnable ou à l’obstacle agissent plus souvent comme un modèle de renversement vers le bas », a-t-il ajouté. Nagaraj Shetti n’a pas exclu une faiblesse mineure en début de semaine.

Niveaux à surveiller: Nifty n’a pas dépassé le niveau de 17 800, ce qui était une résistance cruciale. «Pour l’indice, 17775-17700 pourraient être les niveaux de support importants. D’un autre côté, 18000 et 18200 pourraient constituer un niveau de résistance majeur. Les traders de Contra peuvent prendre un pari long près de 17700 avec un stop loss de support strict de 16650, tandis qu’une réservation de profit partiel est conseillée entre 18100 et 18200 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des acheteurs nets d’actions nationales vendredi pour la deuxième journée consécutive. Les FII ont injecté 442 crores de roupies en actions. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des vendeurs nets, retirant Rs 515 crore.

Veille IPO : Les marchés des introductions en bourse continueront d’être actifs cette semaine avec l’ouverture de l’émission publique d’Aditya Birla Sun Life AMC mercredi. Aditya Birla Sun Life AMC cherche à augmenter Rs 2 768 crore en vendant des actions dans une fourchette de prix de Rs 695 à 712 par action. De plus, Paras Defence and Space Technologies de haut vol pourrait être cotée en bourse plus tard cette semaine. L’introduction en bourse de Paras Defence and Space Technologies a été souscrite 304 fois.

