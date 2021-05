Sensex et Nifty prolongent le rallye jusqu’au deuxième jour; les indices de référence se dirigent-ils vers de nouveaux sommets historiques?

Le stock automobile a été parmi les plus performants mardi. (Image: REUTERS)

Les marchés intérieurs ont clôturé en territoire positif pour la troisième séance de négociation consécutive mardi. Les taureaux ont de nouveau affirmé le contrôle, faisant monter les indices de référence de 1,2% plus haut. Auto Stocks a mené le rallye aujourd’hui, Mahindra et Mahindra avec Bajaj Auto se terminant comme les meilleurs gagnants de Sensex. Les actions de l’industrie pharmaceutique, des banques PSU et des produits de grande consommation ont été parmi les retardataires. India VIX était de nouveau dans le rouge, terminant la journée à 19,32, en baisse de 1,45%.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«En prévision de la chute rapide des cas de covid, de l’implication des résultats des entreprises et des marchés asiatiques favorables, le marché indien a fortement rebondi après 3 mois de performances en sourdine. Les indices mondiaux à terme ont augmenté avant la publication du procès-verbal de la politique de la Fed, qui est attendu mercredi, en prévision de perspectives accommodantes. »

Ajit Mishra, VP – Recherche, Broking Religare –

«Nifty a finalement repris son élan après avoir passé des mois dans une fourchette de consolidation et a récupéré la barre des 15 000. Cette hausse peut être attribuée à une baisse des cas de COVID en Inde et à la stabilité des marchés mondiaux. Parmi les indices sectoriels, la banque et l’automobile ont connu une bonne traction au cours des deux dernières sessions après avoir sous-performé pendant près d’un mois ou deux. Les indications sont en faveur d’une tendance à la hausse dominante pour continuer, c’est pourquoi nous suggérons de continuer avec l’approche «acheter sur creux». »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«L’indice a maintenu sa position haussière jusqu’à la fin des échanges aujourd’hui. Si nous pouvons maintenir cet élan, la prochaine cible pour le Nifty est 15250. Les marchés ont un bon niveau de support à 14700 et tant que cela se maintient, toute baisse ou correction intrajournalière peut être utilisée pour entrer des positions longues pour des cibles plus élevées. “

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

«Nifty était bloqué dans une fourchette de négociation ces deux derniers mois et comme le marché a dépassé la zone de résistance, cela semble être un écart de rupture. L’écart de prix hors d’une zone de consolidation augmente la puissance d’une évasion. Avec ce Nifty est susceptible de voir un rallye vers le récent plus haut à 15430-15500 et une cassure au-dessus de la zone pourrait signifier un rallye vers 16000-1610 au cours des prochaines semaines Les oscillateurs montrent également que l’élan est en train de prendre. Après un décalage de deux mois, RSI a réussi à passer au-dessus de 60. MACD est en mode achat. Tant que Nifty se maintient au-dessus de 14750, la tendance est passée de côté à vers le haut. Les traders devraient être longtemps sur ce marché. »

Abhishek Chinchalkar, titulaire de la charte CMT et responsable de l’éducation, FYERS –

«Nifty a finalement réussi à sortir de sa fourchette de consolidation à 2 mois, principalement soutenue par un fort rallye des valeurs bancaires au cours des deux dernières sessions. Ce faisant, Nifty a également cassé au-dessus de l’encolure d’un motif tête et épaule inversé, qui est un motif haussier qui signale des gains de prix. À l’avenir, la zone 15000-14970 devrait désormais servir de support à Nifty. Tant que cette zone se maintiendra, nous nous attendons à ce que l’indice grimpe vers de nouveaux sommets dans les jours à venir. »

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities –

«L’indice a ouvert une journée avec un fort écart au-dessus de sa bonne zone d’obstacles de 15050 et a réussi à clôturer une journée à 15108 avec de bons gains de plus d’un pour cent. Aller de l’avant 15000-14900 agira comme une base solide au-dessus de ladite structure de niveaux sera tout à fait positive.De plus, toute baisse près desdits niveaux sera à nouveau une opportunité d’achat en maintenant le niveau d’arrêt global en dessous de la zone 14900 et la résistance se rapproche de la zone 15200-15300. “

