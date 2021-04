Sensex et Nifty récupèrent 40% des pertes de lundi alors que le gouvernement accélère l’approbation des vaccins mondiaux COVID-19

Une forte augmentation des cas quotidiens de COVID-19 dans le pays et la possibilité de restrictions économiques plus importantes ont déjà ébranlé les sentiments des investisseurs. Image: .

L’indice BSE Sensex et Nifty 50 a bondi de plus de 1%, récupérant près de la moitié des pertes enregistrées lors de la session précédente. Le sentiment du marché s’est amélioré après que le gouvernement indien a accéléré mardi les approbations d’urgence pour les vaccins Covid-19 produits à l’étranger. L’indice à 30 actions a bondi de 660 points ou 1,38% à 48 544,06, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a bondi de 194 points ou 1,36% pour s’établir à 14 504,80. Les poids lourds de l’indice tels que la Housing Development Finance Corporation (HDFC), ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, Reliance Industries Ltd (RIL) et M&M ont le plus contribué au gain des indices. L’ampleur du marché est restée largement en faveur des taureaux, alors que 1 938 actions ont progressé, tandis que 926 scripts ont diminué. Un total de 182 actions est resté inchangé. Sur le marché plus large, les sociétés midcaps et smallcaps ont performé en ligne avec les indices de référence des actions. L’indice S&P BSE Midcap a bondi de 1,46% ou 287,24 points pour terminer à 19 944, tandis que l’indice S&P BSE Smallcap a gagné 1,21% ou 248,47 points pour s’établir à 20 805,48.

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities

Par un jour propice aujourd’hui, nous avons assisté à un renversement partiel du déroulement spéculatif observé hier, les Bulls ont repris l’élan dans le commerce de l’après-midi alors que la bataille à bascule entre le virus et le vaccin s’inclinait vers ce dernier avec l’approbation du troisième vaccin. La position accommodante de la RBI a gagné sur l’inflation dans l’esprit des investisseurs, car nous avons vu l’intérêt des investisseurs pour BFSI. Les marchés plus larges ont cependant connu des prises de bénéfices dans les noms IT & Pathology aujourd’hui.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Le marché a tenté de se retirer de la vente d’hier, mais n’était pas si enthousiaste. Le secteur informatique a rompu la tendance en raison de la réservation de bénéfices, les résultats initiaux du quatrième trimestre étant conformes aux attentes, ne laissant pas suffisamment de marge de manœuvre à un secteur hautement valorisé. La production industrielle a reculé de 3,6% en février, principalement en raison de la contraction des secteurs manufacturier et minier. L’inflation de la vente au détail en Inde pour mars a également augmenté à 5,52%, cependant, cela n’a pas nui au sentiment du marché car elle était conforme aux récentes prévisions de la politique de la RBI. La façon dont les verrouillages affecteront l’économie déterminera la tendance du marché intérieur, à court terme.

Binod Modi, responsable de la stratégie chez Reliance Securities

Les actions nationales ont connu un rebond rapide vers la seconde moitié des sessions après que les investisseurs se sont réconfortés de l’annonce que le gouvernement accélère les approbations des vaccins COVID-19 à l’étranger afin d’améliorer l’offre de vaccins et d’accélérer le processus de vaccination. Notamment, l’indice de volatilité s’est adouci de plus de 10% aujourd’hui offrant un certain confort. Une forte augmentation des cas quotidiens de COVID-19 dans le pays et la possibilité de restrictions économiques plus importantes ont déjà ébranlé les sentiments des investisseurs. En outre, la possibilité d’un verrouillage dans de grands États comme le Maharashtra semble avoir incité les investisseurs à prendre des risques. En outre, la récente faiblesse de l’INR, qui a franchi Rs75 par rapport au dollar, peut également aggraver les inquiétudes des investisseurs à court terme. Cependant, les résultats du 4TFY21 ont commencé sur une note solide, TCS ayant réalisé de solides résultats avec des commentaires encourageants de la direction. Nous pensons qu’en dépit de la forte réservation de bénéfices aujourd’hui dans l’espace informatique, les actions informatiques devraient rebondir dans les prochains jours.

Ashis Biswas, responsable de la recherche technique chez CapitalVia Global Research

Le marché a été témoin d’un mouvement terne dans la première moitié de la séance de négociation et d’une tentative de briser le niveau de résistance autour du niveau de l’indice Nifty 50 de 14500. La condition technique à court terme apparaît comme une consolidation latérale dans le processus. En se maintenant au-dessus de 14500 niveaux, le marché prend de l’ampleur, conduisant à une projection à la hausse jusqu’à 14800 niveaux. Les indicateurs de momentum tels que RSI et MACD montreront une divergence, indiquant une probabilité de consolidation supplémentaire autour du niveau actuel du marché.

Anand James, stratège en chef du marché, Geojit Financial Services.

La semaine s’était ouverte sur une note basse et les sentiments restaient pessimistes, la hausse des infections et les perspectives de verrouillage ayant conduit à un nouveau test des plus bas de mars. Mais cela a également incité les chasseurs de bonnes affaires à se regrouper aujourd’hui, empêchant Nifty de chuter davantage. Une rotation sectorielle a été observée, l’informatique et la pharmacie trouvant des fonds en provenance et à destination d’autres secteurs. La balle dans le bras est survenue dans la seconde moitié de la journée, avec des approbations d’urgence pour les vaccins étrangers et un nouveau mécanisme d’essais a incité une couverture courte à Nifty le soulevant aux environs de 14 500 s.

