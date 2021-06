Sensex et Nifty reprendront-ils leur tendance à la hausse aujourd’hui ? 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche sur Dalal Street

Parmi les pairs asiatiques, Shanghai Composite était dans le négatif avec Hang Seng et KOSDAQ. TOPIX, Nikkei 225 et le KOSPI étaient dans le vert. (Photo : REUTERS)

Les marchés boursiers nationaux ont mis fin à leur séquence de gains pour terminer à plat avec un biais négatif mardi. Le S&P BSE Sensex s’est établi à 51 934 tandis que le NSE Nifty à 50 actions a terminé la journée à 15 574, après avoir atteint un record de 15 660 au cours de la journée. Les marchés plus larges se sont moins bien comportés mardi tandis que l’indice de volatilité a grimpé en flèche. Mercredi matin, SGX Nifty était dans le rouge, laissant présager un faible démarrage des marchés actions. Les indices des pairs mondiaux ont été mitigés pendant les premières heures des échanges. Cependant, sur les graphiques, l’élan positif de Nifty n’a pas été altéré. “Le mouvement de consolidation de mardi n’a pas changé le sentiment positif créé sur le marché”, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Indices globaux: Les indices boursiers à Wall Street ont clôturé de manière mitigée mardi. Le NASDAQ et le S&P 500 ont terminé négativement tandis que le Dow Jones a clôturé sur des gains. Parmi les pairs asiatiques, Shanghai Composite était dans le négatif avec Hang Seng et KOSDAQ. TOPIX, Nikkei 225 et le KOSPI étaient dans le vert.

Approche technique : Mardi, Nifty a formé une petite bougie négative aux nouveaux sommets avec une ombre supérieure et inférieure mineure, selon le graphique de la période quotidienne. « Techniquement, cette tendance indique une fatigue du marché après une forte hausse de lundi. Ce mouvement de consolidation ne montre pour l’instant aucune implication négative sur la tendance et le marché pourrait bientôt reprendre sa tendance haussière », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. Les analystes ont les yeux rivés sur la réunion du MPC de la RBI cette semaine pour de nouvelles indications pour le marché.

Niveaux à surveiller: La tendance, disent les chartistes, est toujours positive pour Dalal Street. Tout déclencheur positif pourrait faire monter le marché vers 15 775-15 800, selon Manish Shah, fondateur de Niftytriggers. Il a ajouté que le support de l’indice est placé à 15 450-15 500.

Métiers FII et DII : Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets d’actions nationales mardi, retirant Rs 449 crore. Les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets, la citrouille à Rs 230 crore.

Résultats aujourd’hui : Motherson Sumi Systems, Muthoot Finance, Ranami Metals & Tubes, PVR, MTAR Technologies, Panacea Biotec, NRB Bearings, Dhunseri Ventures, sont quelques-unes des entreprises qui publieront leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

