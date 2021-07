Sensex et Nifty reprennent la tendance haussière à l’expiration mensuelle des F&O ; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

L’indice a réussi à clôturer une journée sur une note positive à 15778 avec des gains d’un demi pour cent et a formé un motif de bougie Doji sur le graphique journalier. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 ont mis fin à une séquence de 3 jours de défaites jeudi, le jour de l’expiration mensuelle de la série F&O de juillet, alors que les marchés mondiaux ont progressé après que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, ait maintenu les taux d’intérêt inchangés. BSE Sensex a gagné 209 points ou 0,40% pour terminer à 52 653, tandis que Nifty 50 de NSE a bondi de près d’un demi pour cent ou 69 points pour terminer à 15 778. L’action Tata Steel a été la plus performante de Sensex, qui a gagné 7 pour cent, tandis que Maruti Suzuki a chuté le plus, en baisse de 2,2 pour cent. Les marchés plus larges ont enregistré des performances conformes aux indices boursiers. L’indice BSE Midcap a augmenté de 0,4 % et l’indice BSE SmallCap de près de 1 %. India VIX, l’indice de volatilité, a chuté de 5,45% à 12,95.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities

Le jour de l’expiration mensuelle des F&O, le marché a connu un rebond intelligent, bien que la série de juillet ait été volatile avec une dynamique de près de 450 points. Alors que la performance sectorielle de la série du mois en cours a été mitigée, les indices Realty et Metal gagnant plus de 13%, les indices Auto et Energy ont perdu du terrain et ont perdu près de 6%. Techniquement, pour les taureaux, une SMA à 20 jours ou 15820/52700 serait le niveau de résistance clé pour le marché, tandis que d’un autre côté, une SMA à 50 jours ou 15650/52200 pourrait être la zone de support solide. La texture du graphique suggère que le commerce en dessous de 20 jours augmenterait encore la faiblesse, tandis que de l’autre côté, la vague de tendance haussière pourrait se poursuivre jusqu’à 15900/53200 si les indices réussissent à se négocier au-dessus des niveaux 15820/52700.

Rohit Sigre, analyste technique principal chez LKP Securities

L’indice a réussi à clôturer une journée sur une note positive à 15778 avec des gains d’un demi pour cent et a formé un motif de bougie Doji sur le graphique journalier. L’indice a formé une bonne base près de la zone 15750-15650 au-dessus desdits niveaux, on peut s’attendre à ce que la dynamique haussière se poursuive et toute baisse autour du support mentionné sera à nouveau une opportunité d’achat et nous pouvons nous diriger vers la bande supérieure de la fourchette qui est de 15950-16000. , la résistance immédiate s’approche de la zone 15800-15875.

Jay Thakkar VP et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance

Le Nifty a bien clôturé en territoire positif comme nous l’avions anticipé après la clôture d’hier. Nous avions également anticipé que l’indice clôturerait dans cette fourchette de 15700-15800 et cela s’est produit comme prévu. L’indice avait formé une figure en chandelier Hammer au cours de la séance d’hier, qui est une figure de retournement haussier, donc jusqu’à ce que les plus bas d’hier ne soient pas cassés, le biais global à court terme reste positif. Ainsi, jusqu’à ce que les plus bas de 15500 soient maintenus, l’indice devrait se rapprocher des niveaux 15900-15950 à partir de maintenant. Le support immédiat est fixé à 15700 et 15800 est une résistance immédiate. Le banknifty a également clôturé en territoire positif et devrait s’échanger dans cette fourchette de 34500-35000 niveaux. Ce n’est qu’au-dessus de 35 000 que l’on peut s’attendre à ce qu’il se rapproche immédiatement des 35 500 niveaux. Les noms bancaires PSU se sont bien comportés aujourd’hui et nous pouvons nous attendre à une couverture courte dans les banques du secteur privé pour demain.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Les marchés mondiaux étaient sur la bonne voie pour rebondir après que la vente de panique entourant la politique de la Fed et la répression de la technologie chinoise se soient calmées. Malgré le commentaire belliciste de la Fed, cela n’a pas signalé une urgence à réduire la mesure de relance. La tentative de la Chine de calmer les nerfs des investisseurs a également aidé le marché à faire une pause. Pendant ce temps, les stocks de métaux ont été déclenchés par l’énorme paquet fiscal sur les infrastructures finalisé aux États-Unis, en prévision d’une forte demande.

Sumeet Bagadia, directrice exécutive, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’indice s’est négocié entre des sommets plus élevés et une formation de plus bas plus bas et a pris appui sur la formation inférieure de la bande de Bollinger et la SMA à 50 jours, ce qui suggère un rebond au cours de la prochaine session. Cependant, l’indice Nifty se débat dans une fourchette de 15700-15900 et une cassure de chaque côté décidera de la direction future. À l’heure actuelle, Nifty trouve une résistance autour de 15960 niveaux tandis qu’à la baisse, le support est intact à 15600 niveaux.

