Sensex et Nifty revendiquent de nouveaux sommets historiques vendredi; voici ce que les experts pensent du commerce d’aujourd’hui

India VIX a terminé en hausse de 4,99 %. (Photo : REUTERS)

Les taureaux contrôlaient fermement Dalal Street aujourd’hui, tirant les indices de référence à de nouveaux sommets historiques. Le S&P BSE Sensex a zoomé de 593 points ou 1,08 % pour clôturer à 55 437 tandis que le NSE Nifty 50 a galopé de 164 points de 1,01 % pour clôturer à 16 529 – leurs plus hauts niveaux de clôture jamais atteints. TCS a bondi de 3,22% pour terminer en tête des gagnants de Sensex, suivi de Larsen & Toubro, Bharti Airtel et HCL Technologies. Power Grid a été la pire performance de Sensex vendredi, terminant en baisse de 1,28%. Cela a été suivi par le Dr Reddy. IndusInd Bank et Bajaj Finance. Bank Nifty a réussi non seulement à franchir la barre des 36 000, mais aussi à étendre ses gains pour terminer à 36 169, avec un bond de 0,65%. Les marchés plus larges ont clôturé de manière mitigée alors que les indices midcap et smallcap ont clôturé avec des pertes.

Shrikant Chouhan, vice-président exécutif, Recherche technique sur les actions, Kotak Securities –

« Il s’agissait d’une autre performance record des principaux indices de référence, avec un zoom de Sensex pour terminer au-delà de 55 000 alors que les principales lectures économiques ont stimulé le sentiment des investisseurs. Après une formation en cassure, le Nifty s’est consolidé dans la fourchette des niveaux 16200-16350. Sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires, le Nifty a formé une solide formation de continuation de cassure et la texture du graphique suggère qu’une vague de tendance haussière devrait se poursuivre à court terme. Cependant, les indicateurs de dynamique et les graphiques intrajournaliers indiquent une situation de surachat temporaire, et les traders peuvent préférer prendre des bénéfices près du niveau 16650-16750. Nous sommes d’avis que la configuration commerciale à court terme est positive et que la stratégie idéale serait d’acheter sur les creux et de vendre sur les rallyes. Dans un avenir proche, les niveaux de 16400-16320 agiraient comme une zone de support clé pour l’indice et, s’échangeant au-dessus du même niveau, la tendance haussière pourrait persister jusqu’aux niveaux de 16600-16750. D’un autre côté, une correction pourrait être observée en dessous de 16320, et pourrait éventuellement déclencher une autre jambe de baisse jusqu’aux niveaux 16150-16000. »

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

« Les principaux indices nationaux ont relevé les barres, enregistrant de nouveaux sommets, soutenus par des données économiques favorables et une solide performance des grandes capitalisations comme les secteurs défensifs tels que l’informatique, les produits de grande consommation et les télécommunications. Les sentiments des investisseurs ont été renforcés par la baisse de l’inflation des prix de détail à 5,59 % en juillet contre 6,26 % en juin en raison de la baisse des prix des denrées alimentaires. De plus, la production industrielle a augmenté de 13,6% en glissement annuel en juin en raison des bonnes performances des secteurs manufacturier, minier et électrique.

Mohit Nigam, chef – PMS, Hem Securities-

“Les indices de référence ont clôturé sur une note positive avec Sensex franchissant 55 000 et Nifty 16 500 pour la première fois. Plus de 200 actions, dont Bharti Airtel, HCL Tech, Infosys, Larsen & Toubro et TCS, ont atteint aujourd’hui leur nouveau sommet de 52 semaines sur l’ESB. Sur le plan technique, le support et la résistance immédiats de Nifty 50 sont respectivement de 16600 et 16400. »

Sachin Gupta, vice-président adjoint, Recherche, Courtage de choix –

« Dans l’ensemble, le sentiment du marché reste positif car les données de production industrielle ont montré des signes de reprise dans le secteur manufacturier. L’indice astucieux a donné une cassure de consolidation immédiate et s’est installé au-dessus de la résistance précédente à 16375,50 niveaux. Sur le graphique journalier, il s’est formé comme un chandelier haussier de Marubozu, ce qui indique une force haussière pour la session à venir. L’indice nifty50 s’est négocié au-dessus de tous les indicateurs clés importants, ainsi que le MACD et le RSI montrant également un croisement positif, ce qui suggère un nouveau mouvement à la hausse. À l’heure actuelle, l’indice astucieux a un support immédiat à 16350 niveaux tandis que la résistance peut se situer autour de 16650 niveaux. »

S Ranganathan, responsable de la recherche chez LKP Securities –

« Soutenus par les chiffres de l’inflation, les indices ont galopé vers de nouveaux sommets alimentés par l’indice informatique alors que le TCS et des grands comme Larsen et Siemens ont volé la vedette alors même que les moyennes capitalisations restaient modérées. Les noms de FMCG ont apporté un bon soutien aujourd’hui au Sensex qui est passé de 50 000 en seulement sept mois pour confirmer que le marché haussier est toujours fermement en place.

