Sensex et Nifty semblent prêts à poursuivre leur progression cette semaine; 5 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

Après avoir gagné 1% la semaine dernière, les indices boursiers nationaux pourraient chercher à poursuivre leur progression lundi. S&P BSE Sensex se situe maintenant à 49206 tandis que le NSE Nifty à 50 actions est à 14823. Les contrats à terme astucieux sur la Bourse de Singapour ont augmenté de plus de 100 points, ce qui laisse entrevoir un début positif pour les actions nationales. Techniquement, Nifty clôture au-dessus des niveaux de résistance vendredi, ce qui pourrait voir l’indice monter en flèche et récupérer 15 000 dans les prochaines sessions. Sur le plan fondamental, le mouvement de Dalal Street devrait être influencé par le covid-19 et la campagne de vaccination.

Veille mondiale: Vendredi, Wall Street a clôturé avec des gains alors que les haussiers continuaient à affirmer leur contrôle sur les marchés boursiers américains. Le NASDAQ a grimpé de 0,88% tandis que le S&P 500 a augmenté de 0,74% et le Dow Jones a augmenté de 0,66%. Les pairs asiatiques de lundi matin se sont négociés de manière mitigée. Shanghai Composite a enregistré une baisse négative tandis que Hang Seng, TOPIX, Nikkei 225, KOSPI et KOSDAQ ont tous enregistré des gains.

Prise technique: Sur le graphique hebdomadaire, Nifty a formé une bougie de taureau raisonnable, selon Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. Il a ajouté que les marchés pourraient évoluer vers 15 000 dans les prochaines sessions.

Niveaux de support et de résistance: Bien que la tendance soit positive pour Nifty, les analystes estiment que l’indice pourrait faire face à une résistance proche de 15 000. «Nifty doit dépasser les 15 050-15 000 si le rallye doit continuer», a déclaré Manish Shah, fondateur de Niftytriggers. «La consolidation de Nifty est significative et si la cassure au-dessus de 15 050-15 000 se concrétise, nous devrions assister à un fort rebond dans les semaines à venir. Si Nifty glisse en dessous de 14 650, attendez-vous à une baisse vers la zone des 14 300 », a-t-il ajouté.

Métiers FII et DIIVendredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) étaient des vendeurs nets de titres nationaux, retirant 1 142 crore de Rs. Pendant ce temps, les investisseurs institutionnels nationaux (DII) étaient des acheteurs nets d’actions nationales, injectant 1 468 crore de roupies. La semaine dernière, les FII étaient des vendeurs nets de titres nationaux quatre jours sur cinq.

Résultats aujourd’hui: Zydus Wellness, Chambal Fertilizers & Chemicals, Escorts Finance, Dai-Ichi Karkaria, Ganges Securities, HFCL, HSIL, PPAP Automotive, Inspirisys Solutions, Intellect Design Arena, JMC Projects (Inde), Nutricircle, Oriental Aromatics, Onesource Ideas Venture, Paushak, Sangam Renewables, Satia Industries et Suryalakshmi Cotton Mills sont quelques-unes des entreprises qui publieront leurs résultats trimestriels aujourd’hui.

