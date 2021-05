Sensex et Nifty terminent 1% de moins le jour d’expiration hebdomadaire des F&O; voici comment échanger Nifty, Bank Nifty vendredi

Les indices indiens ont prolongé leurs pertes en raison des inquiétudes concernant la hausse des taux d’intérêt mondiaux et du rendement obligataire en raison de la hausse des prix des matières premières et des pressions inflationnistes, a déclaré un analyste.

BSE Sensex et Nifty 50 se sont installés dans le rouge pour la deuxième session consécutive le jour de l’expiration hebdomadaire des options avant les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) et de l’indice de la production industrielle (IIP) plus tard dans la journée. BSE Sensex s’est terminé à 48 691, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a franchi 14 700 à la baisse pour s’établir à 14 696. Des marchés plus larges se sont également négociés en territoire négatif. L’indice S&P BSE MidCap a chuté de 0,90% ou 188 points à 20 744,80, tandis que l’indice S&P BSE SmallCap s’est stabilisé de 0,62% ou 140 points à 22 466. Inde VIX, l’indice de volatilité, s’est établi au niveau de 20,08, en baisse de 1,26 pour cent. Après avoir assisté à une forte montée en puissance ces dernières semaines, une énorme réservation de bénéfices a été constatée dans les stocks de métaux.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le Nifty a percé 14700 lors de la séance intra-journalière et a réussi à se refermer autour de lui. Par conséquent, les commerçants devraient revoir la situation vendredi. Si nous ne parvenons pas à maintenir ce niveau, nous pourrions tomber à 14400. À la hausse, si nous pouvons revenir au-dessus de 14850, l’indice peut évoluer jusqu’à 15000 puis 15200.

Jay Thakkar – Vice-président et responsable de la recherche sur les actions chez Marwadi Shares and Finance Ltd

L’expiration hebdomadaire s’est terminée en territoire négatif dans cette semaine tronquée. Les baissiers étaient aux commandes absolues lors de la deuxième expiration hebdomadaire de mai 2021. Les secteurs de la banque et de la métallurgie ont entraîné l’indice alors que peu de banques automobiles, PSU, Pharma et IT soutenaient l’indice. L’ampleur du marché était absolument en faveur des ours. A partir de là, 14800 agira comme une résistance cruciale à court terme alors que 14600 sera un support immédiat. Une panne en dessous de 14600 ramènera Nifty à 14400-14300 niveaux à court terme, tandis qu’une cassure au-dessus de 14800 le ramènera à 15000 niveaux. Le Banknifty a un support à 32300 alors que la résistance à 32800. Une cassure de 32300 le ramènera aux niveaux de 32000/31800 alors qu’une cassure au-dessus de 32800 le portera aux niveaux de 33300-33500.

Sumeet Bagadia, directeur exécutif, Courtage de choix

Sur le plan technique, l’Indice s’est négocié dans la formation de plus bas plus hauts et de plus bas et a testé la ligne de tendance haussière, soutenue au-dessus, peut montrer un mouvement de rebond dans le compteur. En outre, l’indice a pris en charge la moyenne mobile sur 100 heures ainsi que l’indicateur de dynamique MACD a montré un croisement positif, ce qui souligne la force de la session à venir. À l’heure actuelle, le support de l’indice arrive à des niveaux de 14600 tandis que la résistance à la hausse semble être à 14900.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services

Mohit Nigam, président, PMS, Hem Securities

Les indices de référence ont clôturé sur une note négative avec Sensex -0,96% et Nifty 50 -1,04% principalement menés par les actions du métal qui ont enregistré une réservation de bénéfices avec Nifty Metal clôturant à -2,97%. Les grandes valeurs financières et les matières premières étaient également sous pression. Aujourd’hui était la deuxième journée consécutive où nous avons terminé en territoire négatif. 14500 reste un support crucial et le marché doit clôturer à plus de 14800 pour confirmer une dynamique positive à court terme. Tata Motors, Titan et Maruti figuraient parmi les meilleurs gagnants tandis que Tata Steel, JSW Steel et Indusind Bank figuraient parmi les meilleurs perdants de Nifty 50 aujourd’hui.

