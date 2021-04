Sensex et Nifty terminent en rouge pour la deuxième journée consécutive; les ours contrôlent-ils maintenant la rue Dalal?

Les actions informatiques, ainsi que HDFC et HDFC Bank, figuraient parmi les principales traînées d’indices. (Image: REUTERS)

Les indices de référence nationaux ont terminé dans le rouge pour la deuxième journée consécutive mardi. S&P BSE Sensex a clôturé 243 points plus bas à 47 705 tandis que l’indice Nifty 50 était juste en dessous de 14 300. Sensex et Nifty ont commencé la journée avec des gains et ont prolongé ces gains au cours de la journée, mais ils n’ont pas réussi à maintenir les sommets et ont glissé pour fermer dans le rouge. Les actions informatiques, ainsi que HDFC et HDFC Bank, figuraient parmi les principales traînées d’indices. Les indices midcap et smallcap ont surperformé les indices de référence, la volatilité a glissé mais se maintient toujours au-dessus de 22 niveaux. Bank Nifty a fermé dans le rouge.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services –

«Les marchés indiens ont connu un rebond dans son ouverture commerciale, mais n’ont pas réussi à conserver ses premiers gains en raison de la faiblesse des signaux mondiaux et de la possibilité d’un verrouillage plus strict dans le Maharashtra. Bien que la campagne de vaccination suscite des espoirs de reprise, la tendance du marché dépendra de développements positifs tels que la diminution des cas de covid et la levée des restrictions. Les technologies de l’information et des produits de grande consommation ont été les retardataires sectoriels, tandis que les moyennes et petites capitalisations ont surperformé. »

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities –

«L’indice a ouvert une journée avec un écart important, mais la réservation de bénéfices à partir de sommets a conduit l’indice à clôturer dans la note négative à 14294 avec une perte de demi pour cent et a formé une forte bougie baissière sur le graphique quotidien. L’indice a une base autour de la zone 14200-14250 s’il parvient à se maintenir, puis un retrait possible s’il n’est pas sauvegardé, alors nous pouvons voir la prochaine étape d’un mouvement vers 14000 marques, ce qui est un autre support solide à la baisse, du côté supérieur, 14400-14500 sera un obstacle difficile peut également être considéré comme un niveau initial de comptabilisation des bénéfices. »

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Les marchés ont légèrement menacé le niveau de 14200, mais ont rapidement rebondi à partir de là. Si nous cassons ce niveau, nous pourrions tomber rapidement à 13800-13900 et une situation de vente extrême par la suite peut ramener le Nifty à 13600 également.

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

«Nifty a vu une journée très variée avec la clôture des prix au plus bas de la journée. La bougie de la veille n’a pas été confirmée, et c’est une évolution baissière. Le seul réconfort est que le support à 14250-14300 tient. Nifty a testé le support à 14250-14300 quatre fois dans un passé récent. La ligne de tendance qui monte à partir de mars 2020 est également violée. À première vue, la tendance au moins sur la période quotidienne indique des valeurs plus basses si 14250-14300 est violé. Nifty doit passer au-dessus de 174750 pour que le rallye se poursuive. Dans la partie inférieure, une cassure en dessous de 14250-14300 et l’indice pourrait voir une baisse à 13900-13650. »

Mohit Nigam, directeur, PMS et conseil, Hem Securities-

«Les marchés ont ouvert plus haut ce matin grâce aux nouvelles positives concernant la campagne de vaccination de masse à partir du 1er mai. Cependant, il n’a pas réussi à maintenir les niveaux plus élevés du second semestre en raison de la faiblesse des marchés européens et américains. Une forte dynamique positive est observée dans l’espace pharmaceutique depuis quelques jours et nous pouvons rechercher dans cet espace des opportunités à court terme. Un retrait de Rs 5 000crs par les FII au mois d’avril pourrait indiquer un changement de sentiment des fonds étrangers entrant en Inde dans le scénario actuel. 14 200 niveaux continuent à être pris en charge et si le marché franchit cette limite, nous pouvons constater rapidement une baisse de 500 à 700 points dans Nifty. »

