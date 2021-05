Sensex et Nifty terminent en rouge pour la deuxième journée consécutive; les ours font-ils un retour sur Dalal Street?

Parmi les indices sectoriels, seuls l’indice Nifty PSU Bank et l’indice Nifty Realty ont clôturé avec des gains. (Image: REUTERS)

Pour la deuxième journée consécutive, les marchés boursiers nationaux ont clôturé avec des pertes. S&P BSE Sensex a terminé 337 points en baisse à 49 564 tandis que l’indice Nifty 50 était à 14 906 à l’expiration hebdomadaire des F&O. Les poids lourds de l’indice tels que HDFC Bank, ICICI Bank et Reliance Industries Ltd ont été parmi les principaux contributeurs aux pertes de la journée. Les stocks de métaux faisaient également partie des traînées. Seuls l’indice Nifty PSU Bank et l’indice Nifty Realty ont clôturé avec des gains. India VIX, la jauge de volatilité, a légèrement augmenté jeudi et a clôturé la journée avec des gains.

Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services-

«Le marché intérieur a connu des ventes en raison du manque d’indices nationaux supplémentaires et de la faiblesse du marché mondial. Wall Street a prolongé ses pertes alors que le rendement du Trésor américain et l’indice du dollar ont bondi après la publication d’une minute de vigilance de la Fed, qui était en deçà des attentes. Les minutes de la Fed ont signalé un ralentissement plausible des achats d’obligations «à un moment donné», un changement de politique à l’avenir, qui aura une incidence sur les marchés émergents. »

Mohit Nigam, responsable PMS, Hem Securities-

Les indices de référence ont clôturé sur une note négative principalement dirigés par les valeurs du métal et de la banque avec Nifty Metal clôturant à -3,21% et Nifty Bank à -1,04%. Les indices boursiers ont prolongé les pertes, en ligne avec les pairs asiatiques, alors que les traders pesaient les minutes de la Fed qui signalaient la possibilité d’achats d’actifs. Les stocks de métaux enregistrent des réservations de bénéfices après que la Chine a déclaré qu’elle renforcerait sa gestion de l’offre et de la demande de produits de base pour freiner les augmentations déraisonnables des prix. Les stocks d’engrais ont augmenté après que le gouvernement a décidé d’augmenter la subvention pour l’engrais DAP de Rs 500 par sac à Rs 1200 par sac, ce qui représente une augmentation de 140%. Le support et la résistance immédiats sont intacts à 14 800 et 15 000, franchir de manière décisive le niveau de 15 000 peut apporter un nouveau record pour Nifty 50. »

Rohit Singre, analyste technique principal chez LKP Securities –

«L’indice a montré une pression sur les réservations de bénéfices le deuxième jour et a clôturé à 14 906 avec une perte de près d’un pour cent et a formé une bougie baissière pour la deuxième journée consécutive. Il semble que l’indice doive tester à nouveau sa zone d’évasion de canal descendant s’il est tourné à droite, nous pourrions alors voir un bon recul des niveaux actuels vers la zone d’obstacle immédiate de 15000 à 15100, mais si l’indice ne parvient pas à maintenir une plus grande réservation de bénéfices peut être observée vers zone de support la plus proche de 14 850 à 14 775. »

Manish Hathiramani, négociateur d’indices propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments –

«Le niveau psychologique de 15 000 s’est avéré être une résistance farouche pour l’indice. Nous avons réagi assez brusquement et avons chuté de plus de 100 points. Cependant, étant donné que 14 700 sont détenus à la clôture, la tendance générale du marché reste haussière. Si nous cassons 14 700, il y aura une raison de s’inquiéter, car si nous ne respectons pas cela, nous pourrions descendre à 14 400. À la hausse, il est encore possible d’atteindre un objectif de 15 300 à 15 400. Toutes les baisses ou corrections peuvent être utilisées pour entrer des positions longues. »

Manish Shah, fondateur, Niftytriggers –

«Nifty a clôturé la journée légèrement plus bas car il a refusé de combler l’écart qui l’a amené à dépasser la résistance à 15 000-15 050. La semaine prochaine sera la semaine d’expiration et il sera intéressant de voir comment le marché évoluera. Nifty touche maintenant la ligne de tendance à la hausse à partir des plus bas de mars 2020. Cette ligne de tendance a agi comme un support à la baisse de l’indice chaque fois qu’elle l’a touchée. Nifty a déjà dépassé la résistance à 15 000-15 050 et, évidemment, il n’y a pas eu de suite à la hausse des prix. Pour que le rallye se poursuive, Nifty doit passer au-dessus de 15 050, ce qui pourrait signifier un rallye vers 15 450-15 500. La zone de support pour Nifty est de 14 750 à 14 700. Si Nifty négocie en dessous de 14700, la cassure échoue et nous verrons une mouture entre 15 050 et 14 300 pendant encore un certain temps. »

