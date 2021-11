Sensex et Nifty voient une correction très attendue, mais restent positivement biaisés sur les actions indiennes

Les marchés, au cours des deux prochaines semaines, s’inspireront de la progression de la saison des résultats du T2FY22, qui semble avoir commencé sur une note mitigée. (Photo : REUTERS)

Par Douce Muchhala



Le marché boursier indien semble enfin assister à la correction tant attendue, même si l’indice global est soutenu par la bonne performance des financières. Cependant, cela masque la faiblesse du marché au sens large, en particulier dans l’espace des moyennes et petites capitalisations. Alors que les indices respectifs ont été corrigés d’environ 8 à 10 %, nous avons constaté des réductions beaucoup plus nettes dans plusieurs noms individuels. Au cours des deux derniers mois, nous avons observé davantage de petites corrections intermittentes au sein du marché au niveau sectoriel, plutôt qu’au niveau de l’indice global. Les marchés plus larges, cependant, avaient continué à bien se porter, avec des attentes assez élevées, ce qui a entraîné une certaine mousse. Ces derniers jours ont été marqués par des secousses sur les marchés, ce qui était nécessaire pour rendre les marchés plus sains.

Rester constructif

Dans l’ensemble, nous restons constructifs sur les actions indiennes, et bien que la dynamique des deux derniers mois semble avoir été perturbée, nous pensons que les baisses du marché peuvent être considérées comme des opportunités d’ajouter des positions. Les deux moteurs clairs qui continuent de soutenir les marchés sont l’amélioration de l’activité économique et une accélération du cycle des bénéfices, outre le solide soutien des liquidités et le manque de classes d’actifs alternatives tout aussi attrayantes. L’économie semble être sur un mode de reprise régulier, comme en témoignent divers indicateurs avancés, et cela devrait encore s’accélérer à mesure que nous nous dirigeons vers la normalisation dans les mois à venir, aidés par une campagne de vaccination plus large. Outre les facteurs structurels sous la forme d’une démographie favorable, d’une augmentation des niveaux/aspirations de revenus et d’une amélioration de la pénétration, une amélioration de l’industrie manufacturière nationale et une reprise du cycle d’investissement devraient également donner un coup de pouce à la dynamique économique au cours de la période. Sur le front des bénéfices, nous entrons clairement dans le meilleur côté du cycle des bénéfices, avec un TCAC des bénéfices attendus par consensus de 16-18% au cours des trois prochaines années contre une croissance anémique de ~4-5% au cours des FY15-20, ce qui continuera de soutenir le sentiment des investisseurs. Le dynamisme des bénéfices devrait être favorisé par une combinaison de plusieurs facteurs, notamment une reprise économique globale au niveau national, l’augmentation des opportunités d’exportation dans tous les secteurs, la reprise du cycle d’investissement/capex, le dynamisme des matières premières et les diverses initiatives de réduction des coûts entreprises par les entreprises indiennes, conduisant à des gains d’efficacité opérationnelle.

Le sentiment général reste également assez favorable, à la fois au niveau mondial et national, malgré les petites périodes de volatilité. À l’échelle mondiale, la Fed américaine semble avoir bien géré les plans de tapering, fixant les bonnes attentes du marché, contrairement à 2013. Le rythme du tapering devrait être progressif et la Fed devrait continuer à rester accommodante dans son orientation de politique monétaire, qui devrait être favorable aux actions. Le sentiment intérieur est clairement soutenu par diverses mesures prises par le gouvernement pour résoudre certains des problèmes imminents dans divers secteurs, y compris les télécommunications, la finance, l’électricité, etc., en plus de l’accent mis sur la promotion de la fabrication nationale (avec l’extension du PLI pour couvrir davantage de secteurs) et l’accent renouvelé sur la construction d’infrastructures. En outre, la récente privatisation réussie d’Air India fait naître l’espoir d’un démarrage rapide de la cession de plusieurs autres unités d’alimentation en ligne ; cela conduirait à une meilleure disponibilité des ressources pour que le gouvernement les déploie de manière plus productive. Les récents développements en Chine peuvent également profiter à l’Inde au cours de la période sous la forme de meilleures opportunités commerciales et d’éventuelles réallocations de fonds par les FII.

Secteurs à surveiller

Par conséquent, malgré les corrections à court terme, en particulier après la forte hausse que nous avons observée récemment sur les marchés, nous conserverions un biais positif au cours des deux prochaines années, et nous examinerions les baisses intermédiaires pour ajouter des positions dans de bonnes entreprises à des valorisations raisonnables. Nous restons favorablement orientés vers les cycliques domestiques et les secteurs qui peuvent bénéficier d’une reprise du cycle d’investissement dans le pays ; ceux-ci pourraient inclure les finances, la consommation, l’automobile, les matériaux de construction/l’amélioration de l’habitat, les industries/l’infrastructure, etc. La croissance devrait être soutenue par divers facteurs, notamment la normalisation de l’activité, la mousson favorable, une meilleure demande rurale, la reprise des dépenses discrétionnaires, la restauration de l’offre chaînes et une saine amélioration de l’activité immobilière. Nous continuons également d’apprécier les secteurs qui peuvent bénéficier des opportunités mondiales – tels que l’informatique, la chimie, la pharmacie, les produits d’ingénierie, etc. – l’Inde émergeant rapidement comme une alternative d’approvisionnement crédible à la Chine.

Les principaux éléments contrôlables à court terme sont la pression sur la marge brute due aux coûts élevés des intrants/prix des matières premières et à la reprise de la demande de détail. Une combinaison de chocs d’offre – dus à des réductions de production (en Chine) ou à des conditions météorologiques défavorables (au Latam), à des perturbations logistiques et à une amélioration progressive de l’environnement de la demande a entraîné une forte augmentation des prix des matières premières – à la fois des matières premières dures et douces. Pour aggraver les problèmes, les coûts de l’énergie ont également grimpé en flèche, ajoutant encore aux pressions inflationnistes avec la répercussion des coûts plus élevés de l’électricité et du fret. Cela a commencé à nuire à la rentabilité, car les entreprises ne sont pas en mesure de répercuter intégralement l’inflation des coûts des intrants dans l’environnement actuel de demande encore fragile. De plus, si les tendances inflationnistes commencent à devenir persistantes pendant une période prolongée, cela peut commencer à peser sur la position « accommodante » des banques centrales mondiales.

Les marchés, au cours des deux prochaines semaines, s’inspireront de la progression de la saison des résultats du T2FY22, qui semble avoir commencé sur une note mitigée. Alors que les sociétés informatiques et financières ont publié des chiffres sains et offert des perspectives positives, des secteurs tels que la consommation et la chimie ont déçu par une pression évidente sur leurs marges en raison de l’augmentation des coûts des intrants. Nous pourrions également observer un type de pression sur les marges similaire dans quelques autres secteurs. Alors que les attentes globales concernant la poursuite de la bonne dynamique des bénéfices, toute déception dans les résultats pourrait entraîner une certaine volatilité intermittente.

(Milind Muchhala est le directeur exécutif, Julius Baer. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.